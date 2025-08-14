Sherweb annonce la vente de Pulsar360 à ClearlyIP dans le cadre d’une décision stratégique visant à mieux centrer ses efforts et à offrir plus de valeur aux clients

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--Sherweb, chef de file mondial en distribution cloud, a aujourd'hui annoncé la vente de Pulsar360 à ClearlyIP, chef de file reconnu en voix sur IP et en communications cloud. Cette transaction reflète un alignement stratégique des forces des deux entreprises et un engagement commun à fournir un service exceptionnel aux clients qu'elles servent.

Ce transfert permet à Sherweb de se concentrer davantage sur l'expansion de sa plateforme de marché cloud et le renforcement de son soutien aux MSP et aux intégrateurs de systèmes, tout en confiant Pulsar360 à une entreprise dont l'expertise et l'innovation spécialisées en solutions de voix sur IP lui confèrent une position unique pour aider celle-ci et ses clients à se développer.

« Cette transition est une question de concentration des efforts et d'adéquation », a déclaré Matthew Cassar, cofondateur et cochef de la direction de Sherweb. « En vendant Pulsar360 à ClearlyIP, nous confions l'entreprise à une équipe qui la connaît parfaitement et qui est la mieux placée pour l'aider à prospérer. Cela nous permet de nous concentrer sur l'accélération de notre stratégie de marché cloud pour les MSP et les intégrateurs de services, tout en garantissant aux partenaires et aux clients Pulsar360 qu’ils seront soutenus par une entreprise dont l’activité principale est de fournir des solutions de voix sur IP de classe mondiale. »

ClearlyIP dirigera l’exploitation de Pulsar360 à partir du 7 août 2025, y compris son équipe, ses clients et sa technologie de base.

« Nous sommes ravis d'accueillir Pulsar360 et ses clients dans la famille ClearlyIP », a déclaré Preston McNair, directeur des revenus et cofondateur de ClearlyIP. « Nos équipes partagent le même engagement en matière de service, de fiabilité et de succès des communications professionnelles. Parce que nous sommes l'équipe originale ayant mis sur pied une grande partie de la pile de téléphonie de Pulsar360, il ne s’agit pas seulement d’une affinité naturelle – c’est la transition la plus logique que nous ayons jamais faite. Nous ne nous contentons pas d'acquérir une entreprise : nous la ramenons à la maison. »

Les deux entreprises collaborent afin d’assurer une transition harmonieuse et réfléchie. Les clients et les partenaires seront tenus informés tout au long du processus et soutenus à chacune des étapes.

À propos de ClearlyIP

ClearlyIP est un chef de file en télécommunications. Cette entreprise offre des solutions innovantes en matière de voix sur IP, de communications cloud et d'infrastructures de télécommunications. Grâce à une base solide en technologies des communications sécurisées et fiables pour l'hôtellerie, l'éducation, la radio et les organismes à but non lucratif, ClearlyIP fournit des produits innovants comme des solutions de communications unifiées améliorées par l'IA, des téléphones IP, des jonctions SIP et des systèmes d'alerte en cas d'urgence. Les entreprises et les revendeurs choisissent de faire équipe avec ClearlyIP en raison de sa gamme complète de solutions de communications évolutives et rentables.

À propos de Sherweb

Depuis 1998, Sherweb offre des solutions TI adaptées aux besoins des entreprises. Notre équipe de plus de 1 000 experts soutient la croissance de ses partenaires revendeurs avec les meilleurs logiciels et des services à valeur ajoutée allégeant leurs opérations et amplifiant leur expertise cloud, du soutien technique à la cybersécurité.