Zayo s'apprête à débuter la modification et l'extension de la transaction afin de renforcer sa position financière, d'accélérer sa croissance et d'investir dans l'expansion du réseau

DENVER--(BUSINESS WIRE)--Zayo, l’un des principaux fournisseurs d’infrastructures de communications, annonce aujourd’hui avoir conclu un accord de soutien aux transactions (« TSA »), en date du 22 juillet 2025, avec des créanciers détenant collectivement plus de 95 % des prêts à terme, des billets garantis et des billets non garantis en cours émis par Zayo Group Holdings, Inc., afin de modifier certaines conditions et de prolonger les échéances jusqu’en 2030. Pour mettre en œuvre les transactions envisagées par la TSA, Zayo commencera une série d'offres d'échange concernant ces titres de créance sous réserve de la finalisation de la documentation définitive.

Les transactions envisagées par le TSA offrent une flexibilité financière accrue pour soutenir l’investissement continu de Zayo dans son réseau afin de répondre à la demande croissante des clients tirée par l’IA.

Jeff Noto, directeur financier de Zayo, déclare à propos de la transaction :

« Nous réalisons d’importants progrès dans la mise en œuvre de nos plans stratégiques et positionnons Zayo en tant que chef de file dans la fourniture de routes long-courriers construites à cet effet qui sont essentielles pour la prochaine génération de technologies fondées sur l’IA. S'appuyant sur notre acquisition imminente de Crown Castle Fiber, les mesures que nous prenons aujourd'hui renforceront notre position financière et soutiendront notre capacité à répondre à la demande croissante d'infrastructures critiques en fibre à l'ère de l'IA. Grâce à la flexibilité dont nous disposons pour rechercher de futures sources de financement alternatives, telles que la titrisation adossée à des actifs et le financement de projets, nous serons mieux en mesure d’investir dans la croissance du réseau et de répondre aux besoins croissants de nos clients en matière de connectivité. Nous apprécions le soutien de nos prêteurs et d’autres acteurs financiers et nous nous réjouissons à la perspective de consolider notre position dans l’économie des infrastructures numériques pour les années à venir. »

