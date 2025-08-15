W obliczu przyszłości: świat kosmetyków do makijażu czeka rewolucja dzięki opracowanemu przez Mary Kay narzędziu AI Foundation Finder

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., wiodąca firma w dziedzinie sprzedaży bezpośredniej i innowacji związanych z pielęgnacją skóry, informuje o wprowadzeniu na rynek nowatorskiego narzędzia AI Foundation Finder – intuicyjnej technologii zaprojektowanej jako pomoc w znalezieniu idealnego podkładu pod makijaż bez najmniejszego wysiłku, a także jako wsparcie dla niezależnych konsultantek i konsultantów kosmetycznych Mary Kay w ich staraniach na rzecz doradzania najlepszych odcieni klientom, a wszystko to bezpośrednio z ekranu telefonu.

Jako pionierskie rozwiązanie w branży sprzedaży bezpośredniej, narzędzie AI Foundation Finder wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję do zeskanowania twarzy klienta za pomocą jego telefonu komórkowego, a następnie w zaledwie kilka sekund przedstawienia mu spersonalizowanych rekomendacji dotyczących odcienia najbardziej pasującego podkładu. To niezwykłe narzędzie wspomagane przez AI wyróżnia się ze względu na wykorzystanie naukowo opracowanych danych na dużą skalę, zapewniając włączające i drobiazgowe zrozumienie różnych tonacji skóry człowieka. Technologia weryfikuje tonację za pomocą aparatu w telefonie klienta, a następnie dopasowuje do niej najwłaściwszy podkład Mary Kay poprzez analizę tonu i odpowiadających mu wartości RGB podkładów z oferty Mary Kay1. Mary Kay posiada wyłączne prawa do narzędzia, a tym samym może się poszczycić mianem prawdziwego pioniera dokonującego rewolucji w branży sprzedaży bezpośredniej2.

– Narzędzie AI Foundation Finder przyczynia się do realizacji naszej wizji, aby zrewolucjonizować świat kosmetyków do makijażu nie tylko w kontekście sprzedaży bezpośredniej, ale również we wszelkich innych aspektach – powiedziała dr Lucy Gildea, dyrektorka ds. marki i działalności naukowej Mary Kay Inc. – Jako pierwsi udostępniamy technologię dopasowującą odcienie z wykorzystaniem AI na szczeblu ogólnoświatowym, aby pomagać konsumentom w znalezieniu właściwego podkładu z różnorodnej oferty produktów Mary Kay® Flawless Face. Dzięki wykorzystaniu technologii w świecie kosmetyków do makijażu możemy w wyjątkowy sposób podnieść jego rangę i stworzyć w nim społeczność na miarę nowego pokolenia.

Narzędzie AI Foundation Finder stanowi odpowiedź na coraz większe zapotrzebowanie na wysoce spersonalizowane rozwiązania kosmetyczne opracowywane z użyciem technologii jako element szerzej zakrojonych zmian w kulturze i technologii. Jako marka nr 1 na świecie w kategorii kosmetyków do pielęgnacji skóry i makijażu dostępnych w sprzedaży bezpośredniej uznana przez Euromonitor International przez trzy lata z rzędu3 w 2023 r., 2024 r. oraz ponownie w 2025 r., Mary Kay udostępnia to nowe narzędzie jako wyraz swojego zaangażowania na rzecz cyfrowych innowacji, włączenia i upodmiotowienia przedsiębiorczych konsultantek i konsultantów kosmetycznych na całym świecie.

– Udostępnienie narzędzia AI Foundation Finder odzwierciedla nasze niesłabnące zobowiązanie do innowacyjności w celu opracowywania spersonalizowanych kosmetyków – powiedział James Whatley, dyrektor ds. informatycznych Mary Kay. – Dzięki wykorzystaniu włączającej technologii AI w kanale sprzedaży bezpośredniej możemy przedstawić klientowi rekomendacje dotyczące właściwego odcienia w zaledwie kilka sekund, a tym samym zapewnić intuicyjne, włączające i przyjemne doświadczenie. Dzięki temu nasze grono niezależnych konsultantek i konsultantów Mary Kay zyskuje solidnego cyfrowego partnera, który pomoże im zintensyfikować działalność, zwiększyć zaufanie klientów i odmienić sposoby dostarczania produktów do pielęgnacji urody w świecie bazującym na wykorzystaniu technologii.

Narzędzie jest już dostępne na wybranych rynkach, a w ciągu nadchodzących miesięcy będzie stopniowo udostępniane na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Najważniejsze informacje na temat narzędzia AI Foundation Finder:

technologia na rzecz urody: aparat telefonu użytkownika umożliwia analizę w czasie rzeczywistym wgranych przez użytkownika filmików lub zdjęć, zapewniając precyzyjne ustalenie 151 punktów charakterystycznych twarzy;

aparat telefonu użytkownika umożliwia analizę w czasie rzeczywistym wgranych przez użytkownika filmików lub zdjęć, zapewniając precyzyjne ustalenie 151 punktów charakterystycznych twarzy; włączenie: opracowane przez Mary Kay narzędzie AI Foundation Finder opiera się na autorskiej 10-stopniowej skali odcieni, aby dokładnie odzwierciedlić szeroki zakres tonów skóry człowieka z myślą o zapewnieniu włączenia oraz precyzji wyników;

opracowane przez Mary Kay narzędzie AI Foundation Finder opiera się na autorskiej 10-stopniowej skali odcieni, aby dokładnie odzwierciedlić szeroki zakres tonów skóry człowieka z myślą o zapewnieniu włączenia oraz precyzji wyników; skuteczność: w testach konsumenckich 83% konsumentów stwierdziło, że byliby skłonni dokonać zakupu rekomendowanego przez narzędzie produktu. W testach przeprowadzonych wśród niezależnych konsultantek i konsultantów (IBC) Mary Kay 100% respondentów uznało, że z dużym prawdopodobieństwem narzędzie znalazłoby zastosowanie w ich działalności;

w testach konsumenckich 83% konsumentów stwierdziło, że byliby skłonni dokonać zakupu rekomendowanego przez narzędzie produktu. W testach przeprowadzonych wśród niezależnych konsultantek i konsultantów (IBC) Mary Kay 100% respondentów uznało, że z dużym prawdopodobieństwem narzędzie znalazłoby zastosowanie w ich działalności; dostęp: narzędzie AI Foundation Finder jest zintegrowane z internetowym procesem zakupów dostępnym na stronie www.marykay.com lub za pośrednictwem rozwiązania iCatalog, aby konsumenci mogli z łatwością zeskanować swoją twarz i natychmiast ustalić najwłaściwszy dla siebie odcień podkładu;

narzędzie AI Foundation Finder jest zintegrowane z internetowym procesem zakupów dostępnym na stronie www.marykay.com lub za pośrednictwem rozwiązania iCatalog, aby konsumenci mogli z łatwością zeskanować swoją twarz i natychmiast ustalić najwłaściwszy dla siebie odcień podkładu; prywatność: narzędzie AI Foundation Finder nie przechowuje danych biometrycznych ani ich nie przetwarza.

Informacje o Mary Kay

W 1963 r. w Teksasie Mary Kay Ash, jedna z prekursorek kobiecego przywództwa w biznesie, założyła swoją wymarzoną firmę kosmetyczną, której celem było jedno: wzbogacać życie kobiet. Z czasem ta wizja przerodziła się w globalną markę obecną w ponad 40 krajach, z milionami niezależnych konsultantek na całym świecie. Od ponad 60 lat Mary Kay zapewnia kobietom narzędzia do kształtowania własnej przyszłości – poprzez edukację, mentoring, innowacje oraz aktywne wspieranie ich pozycji. Firma nieustannie inwestuje w badania nad produktami upiększającymi oraz w produkcję najnowocześniejszych kosmetyków do pielęgnacji, kosmetyków kolorowych, suplementów diety i zapachów. Mary Kay angażuje się w ochronę planety z myślą o przyszłych pokoleniach, wspiera kobiety dotknięte chorobą nowotworową i przemocą domową, a także inspiruje młodzież do podążania za marzeniami. Więcej informacji można znaleźć na stronie marykayglobal.com. Znajdź nas na Facebooku, Instagramie i na LinkedIn lub obserwuj nasz profil na X.

1 Kod RGB wskazuje wartość barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej. Model ten jest wykorzystywany w cyfrowym obrazowaniu i grafice komputerowej do przedstawiania kolorów. Każdy kolor jest reprezentowany za pomocą kombinacji wartości barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej, zwykle w zakresie od 0 do 255. 2 Mary Kay Inc. posiada wyłączne prawa do narzędzia przez pierwszych 12 miesięcy od jego udostępnienia na rynku. 3 Źródło: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2025 Edition, wartość sprzedaży liczona po cenach detalicznych, dane za 2024 r. Expand

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.