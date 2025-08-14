Transition Industries與Bonatti S.p.A簽署意向協議，共建Pacifico Mexinol專案關鍵基礎設施

休士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 世界一流淨零碳排放甲醇及綠氫專案的開發商Transition Industries LLC已與專注於能源領域的國際承包商Bonatti簽署意向協議，為位於墨西哥錫那羅亞州的Pacifico Mexinol專案共建關鍵基礎設施。

Pacifico Mexinol可望成為全球最大的獨立超低碳化工生產設施，每天可生產6130公噸(MT)甲醇。

根據意向協議條款（其中包含固定總價），Bonatti將負責Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V. (“TTT”)港口區域的港口設施及碼頭升級工程，涵蓋詳細設計、採購、施工、預測試運轉、測試運轉及啟動環節——該港口將承擔所有甲醇出口裝載作業。此外，Bonatti還將負責甲醇傳輸與蒸汽回收地下管道，以及甲醇主製程廠與甲醇港口據點之間雙光纖電纜的詳細設計、採購、施工、預測試運轉、測試運轉及啟動工作。

該協議還為Bonatti提供了建造專案閉迴路輸水管道系統的機會，該系統將從JAPAMA氧化池向專案現場輸水，使Pacifico Mexinol專案成為全球最大規模利用城市污水進行工業用水再利用的案例之一。該系統透過處理和循環利用城市污水滿足專案所有用水需求，以避免消耗淡水資源或對奧惠拉灣(Bay of Ohuira)造成負面影響，從而降低專案的環境影響。

Pacifico Mexinol專案總監兼Transition Industries工程和技術主管Balmore Brito表示：「我們很榮幸能邀請到管道工程、採購與施工(EPC)領域的全球領軍企業Bonatti加入我們的執行團隊。他們的國際專業知識，加上在錫那羅亞州阿霍梅市的本地現場經驗與營運知識，對專案及我們營運地附近的當地社群都大有裨益。Bonatti與我們一樣，堅定不移地致力於環境與社會永續發展。」

Bonatti美洲區商務總監Gustavo Blejer表示：「我們很高興能參與這一旗艦專案，它代表向脫碳目標邁出的重要一步。這是一個絕佳機會，能夠將Bonatti的全球專業知識與我們深厚的本地經驗相結合，為錫那羅亞州阿霍梅市乃至墨西哥的發展做出切實貢獻。」

Transition Industries正在與World Bank Group成員International Finance Corporation (IFC)合作開發Pacifico Mexinol專案。一旦於2029啟動營運，Pacifico Mexinol可望成為全球最大的單一超低碳甲醇生產設施——每年生產約35萬公噸綠色甲醇，從天然氣中生產180萬公噸藍色甲醇並進行碳捕集。

關於TRANSITION INDUSTRIES

Transition Industries LLC總部位於德州休士頓，是北美世界一流淨零碳排放甲醇和綠色氫氣專案的開發商，旨在因應氣候變遷並促進環境和社會永續性。如欲瞭解有關Pacifico Mexinol或Transition Industries的更多資訊，請寄送電子郵件至inquiries@transitionind.com。

關於BONATTI

Bonatti是一家國際承包商，在能源與採礦領域擁有80多年的經驗。公司的專業能力涵蓋完整的專案生命週期——從工程、採購、施工到工廠與管道的營運及維護。Bonatti積極投身能源轉型與水資源永續性領域。正在進行的專案包括碳捕集、氫能、生質燃料、太陽能發電廠，以及旨在減少採礦作業中淡水使用的水利基礎設施開發。Bonatti的業務遍及加拿大、墨西哥和智利，在美洲建立了穩固的市場地位。公司累計營收超過25億美元，被公認為墨西哥首屈一指的中游承包商。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.bonatti.it。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。