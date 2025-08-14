Xsolla en Adyen bundelen krachten om wereldwijde gamebetalingen mogelijk te maken en introduceren Xsolla Payment Service Provider om ontwikkelaars volledige controle te geven over betalingen, afrekeningen en inkomstenstrategieën

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijd handelsbedrijf dat ontwikkelaars helpt bij het lanceren, uitbreiden en monetiseren van hun games, kondigt vandaag een strategische samenwerking aan met Adyen, een toonaangevend financieel technologieplatform, om naadloze en schaalbare betaalervaringen te bieden aan gameontwikkelaars wereldwijd. Deze samenwerking ondersteunt de lancering van Xsolla Payment Service Provider (PSP), een nieuwe betaaloplossing die is ontworpen voor studio's die als hun eigen Merchant of Record (MoR) willen opereren en tegelijkertijd gebruik willen maken van Xsolla's unieke betalings- en gametechnologische infrastructuur.

De Xsolla PSP geeft ontwikkelaars volledige controle over hun betaalervaring, het afhandelen van belastingen, compliance, directe eindgebruikersrelaties en inkomsten, en biedt wereldwijde dekking in meer dan 200 markten en 160 valuta's. Dit model vormt een aanvulling op de traditionele MoR-diensten van Xsolla door een parallel pad te bieden naar betalingsbeheer, flexibiliteit en eigenaarschap van spelersrelaties in markten waar gamestudio's lokaal aanwezig zijn.

De service zal beschikbaar zijn voor in aanmerking komende verkopers die geregistreerd zijn in Hongkong, met een gefaseerde uitbreiding naar Europa, Singapore en de Verenigde Staten zodra regionale licenties zijn verkregen.

De belangrijkste voordelen van Xsolla PSP omvatten:

Gecontroleerd afrekenen : volledig aanpasbare afrekenervaringen afgestemd op uw merk en monetisatiestrategie.

: volledig aanpasbare afrekenervaringen afgestemd op uw merk en monetisatiestrategie. Ondersteuning voor wereldwijde kaartbetalingen : accepteer betalingen in meer dan 200 landen en gebieden in meer dan 160 valuta's via de wereldwijde acquisitiemogelijkheden van Adyen, waaraan extra betaalmethoden kunnen worden toegevoegd.

: accepteer betalingen in meer dan 200 landen en gebieden in meer dan 160 valuta's via de wereldwijde acquisitiemogelijkheden van Adyen, waaraan extra betaalmethoden kunnen worden toegevoegd. Flexibele betaalfuncties : tokenisatie, eenmalige en terugkerende facturering, gedeeltelijke/volledige terugbetalingen, belastingberekening bij het afrekenen en meer.

: tokenisatie, eenmalige en terugkerende facturering, gedeeltelijke/volledige terugbetalingen, belastingberekening bij het afrekenen en meer. Geavanceerde rapportage en analyse : realtime inzicht in transacties en inzicht in kopersgedrag.

: realtime inzicht in transacties en inzicht in kopersgedrag. Ontwikkelaarsvriendelijke integratie : snelle, veilige API's geïntegreerd met het ecosysteem van e-commercetools van Xsolla.

: snelle, veilige API's geïntegreerd met het ecosysteem van e-commercetools van Xsolla. Branche-expertise: aangedreven door twee bewezen leiders in de branche, Xsolla en Adyen, met tientallen jaren aan excellentie in gaming en fintech.

"We zijn verheugd om samen te werken met Xsolla om game-ontwikkelaars te ondersteunen met de tools die ze nodig hebben om wereldwijd te schalen en naadloze betaalervaringen te creëren," aldus Trevor Nies, SVP en wereldwijd hoofd Digital bij Adyen. "Met het uniforme financiële technologieplatform van Adyen kunnen game-ontwikkelaars de wereldwijde betalingsverwerking stroomlijnen, strategieën voor het genereren van inkomsten van spelers verbeteren en uiteindelijk samen met Xsolla voor meer succes in de markt zorgen."

De samenwerking tussen Xsolla en Adyen versterkt het PSP-aanbod van Xsolla door de volgende zaken mogelijk te maken:

Betrouwbare financiële verwerking met Adyens wereldwijde acquiringnetwerk.

Breder internationaal bereik met naadloze grensoverschrijdende ondersteuning.

Schaalbare, veilige en flexibele e-commercetools, ontwikkeld voor games van elke omvang.

De service is ideaal voor gamemarktplaatsen, op vaardigheden gebaseerde platforms, livestreamingdiensten, donatie-ecosystemen en ontwikkelaars die prioriteit geven aan eigenaarschap van spelersrelaties en de gebruikerservaring aan de kassa.

"Gameontwikkelaars willen tegenwoordig meer controle en toegang tot wereldwijde markten zonder de complexiteit van het bouwen van hun infrastructuur," stelde Chris Hewish, President van Xsolla. "Met Adyen als onze wereldwijde acquiringpartner leveren we een oplossing die op grote schaal aan deze behoeften voldoet en ontwikkelaars ondersteunt die hun bedrijf op hun eigen voorwaarden willen laten groeien."

Met de toevoeging van het PSP-model biedt Xsolla nu twee flexibele en combineerbare trajecten voor gameontwikkelaars:

Merchant of Record (MoR) voor diegenen die een volledig beheerde commerciële oplossing willen

Payment Service Provider (PSP) voor studio's die de controle willen behouden over hun eigen MoR

Deze lancering onderstreept de toewijding van Xsolla aan het bouwen van op maat gemaakte, op ontwikkelaars gerichte oplossingen die voldoen aan de veranderende behoeften van de game-industrie.

Ga voor meer informatie of om toegang tot Xsolla PSP aan te vragen naar: http://xsolla.com/payment-service-provider

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd handelsbedrijf met een robuuste en krachtige set tools en services speciaal ontworpen om de uitdagingen van de videogame-industrie op te lossen. Van indie tot AAA werken bedrijven samen met Xsolla om hen te helpen bij het financieren, distribueren, op de markt brengen en te gelde maken van hun games. Xsolla gelooft in de toekomst van videogames en is vastbesloten om kansen samen te brengen en makers voortdurend met nieuwe middelen te ondersteunen. Xsolla is gevestigd en geregistreerd in Los Angeles, Californië, en opereert als merchant of record. Het bedrijf heeft meer dan 1500 gameontwikkelaars geholpen om meer spelers te bereiken en hun bedrijf wereldwijd te laten groeien. Met meer manieren om te verdienen en te winnen, hebben ontwikkelaars alles wat ze nodig hebben om van het spel te genieten.

Meer informatie: xsolla.com

Over Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) is het financiële technologieplatform bij uitstek voor toonaangevende bedrijven. Door end-to-end betaalmogelijkheden, datagestuurde inzichten en financiële producten te bieden in één wereldwijde oplossing, helpt Adyen bedrijven om ambitieuze groeidoelen sneller te bereiken. Met een wereldwijde aanwezigheid en een sterke focus op innovatie ondersteunt Adyen enkele van 's werelds toonaangevende merken in de retail-, digitale, platform- en gamingindustrie.

Ga voor meer informatie naar adyen.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.