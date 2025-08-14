-

未来を切り拓く：メアリー・ケイのAIファンデーション・ファインダーがビューティ業界に変革をもたらす

A first in the direct selling industry, the Mary Kay AI Foundation Finder uses advanced artificial intelligence to scan a customer’s face on their mobile phone and provide personalized shade recommendations in just seconds. What sets this AI-powered tool apart is that it is informed by a scientifically developed scale offering an inclusive and nuanced understanding of human skin tones. (Video Courtesy: Mary Kay Inc.)

ダラス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界的なダイレクト・セリングおよびスキンイノベーションのリーダーであるメアリー・ケイは、最先端の「AIファンデーション・ファインダー」を発表しました。これは、消費者が自分に合ったファンデーションを簡単に見つけられるよう設計された直感的な技術であり、メアリー・ケイの独立系ビューティー・コンサルタントはスマートフォンを使って、顧客に最適な色を直接提案することができます。

ダイレクト・セリング業界初となるこのAIファンデーション・ファインダーは先進的な人工知能を活用しており、モバイル端末で顧客の顔をスキャンし、わずか数秒でパーソナライズされたシェードを提案します。このAI搭載ツールの特徴は、人間の肌色を包括的かつ繊細に捉えるために科学的に開発されたスケールに基づいている点です。この技術は、カメラを使ってユーザーの肌色を読み取り、その色とメアリー・ケイのファンデーション製品の対応するRGB値を分析することで、最も適したメアリー・ケイのファンデーション・シェードを選び出します1。メアリー・ケイはこのツールの独占的権利を保有しており、ダイレクト・セリング業界に革新をもたらす存在となっています2

「AIファンデーション・ファインダーは、ダイレクト・セリング分野、そしてその先においてビューティー業界の変革者になるという当社のビジョンを後押しします」と、メアリー・ケイの最高ブランド・科学責任者であるルーシー・ギルディア博士は述べています。「私たちは、AIによるシェードマッチングを世界規模で切り拓き、Mary Kay® Flawless Face（メアリー・ケイ　フローレス・フェイス）の製品ラインアップの多様なファンデーション仕上がりの中から、消費者が自分に合ったファンデーションを見つけられるよう支援しています。ビューティーテックの導入は、このカテゴリーをさらに発展させ、次世代のビューティー・コミュニティを育成するための特別な機会となります。」

AIファンデーション・ファインダーは、広範な文化的・技術的変化の中で高まる、テクノロジーを活用した超パーソナライズ型ビューティー・ソリューションへの需要に合致しています。メアリー・ケイは、ユーロモニター・インターナショナルにより2023年、2024年、そして2025年と3年連続でスキンケアおよびカラーコスメのダイレクト・セリング・ブランド第1位に選出されており3、今回の発表は、デジタル・イノベーション、インクルーシビティ、そして世界中のビューティー・アントレプレナーの支援への揺るぎない取り組みをさらに示しています。

「AI搭載ファンデーション・ファインダーの導入は、パーソナライズされたビューティー分野におけるイノベーションへの継続的な取り組みを反映しています」とメアリー・ケイの最高情報責任者であるジェームス・ワットリーは、述べています。「ダイレクト・セリング・チャネルで独自のAI技術を活用することで、わずか数秒でシェードを提案できるだけでなく、消費者体験を直感的で、インクルーシブかつ楽しいものにすることができます。これにより、メアリー・ケイの独立系ビューティー・コンサルタントは、ビジネスを強化し、顧客の信頼を高め、テクノロジーが進化した世界におけるビューティーの届け方を再構築する、強力なデジタル・パートナーを手にすることになります。」

このツールは現在、一部市場で提供されており、今後数か月以内に世界各国へ順次展開される予定です。詳細については、こちらをご覧ください。

AIファンデーション・ファインダーの特長：

  • ビューティーテック：ユーザーのカメラが、ユーザーの動画や画像をリアルタイムで追跡し、顔の151か所の特徴点を正確に検出します。
  • インクルーシブ性：メアリー・ケイAIファンデーション・ファインダーは、多様性と正確さを念頭に置き、幅広い人間の肌色を正確に表現するために設計された独自の10段階スケールに基づいています。
  • パフォーマンス：消費者テストにおいて、83%の参加者が提案されたシェードを購入する可能性が高いと回答しました。メアリー・ケイの独立系ビューティー・コンサルタント（IBC）によるテストでは、参加したIBCの100%が、このツールを自身のビジネスで活用する可能性が非常に高いと回答しました。
  • アクセス：AIファンデーション・ファインダーはオンラインショッピング体験に統合されており、www.marykay.comまたはiCatalogから利用可能です。消費者は簡単にスキャンし、即座に自分に合ったファンデーションを見つけることができます。
  • プライバシー：AIファンデーション・ファインダーは、生体認証データを保存または処理しません。

メアリー・ケイについて

メアリー・ケイ・アッシュは、「女性の人生を豊かにする」という1つの目標を掲げ、1963年にテキサス州で自身の夢であるビューティーブランドを創業し、ガラスの天井を破ったパイオニアの1人です。その夢は、世界40以上の国と地域で数百万人の独立販売員を擁するグローバル企業へと成長しました。60年以上にわたり、メアリー・ケイは教育、メンターシップ、支援、イノベーションを通じて、女性が自らの未来を切り拓く機会を提供してきました。メアリー・ケイは、美容科学への投資と、最先端スキンケア、カラーコスメ、栄養補助食品、フレグランスの製造に取り組んでいます。また、将来世代のための地球環境の保全、がんやDVの影響を受ける女性の保護、若者が夢を追うことの支援にも注力しています。詳しくは marykayglobal.com をご覧ください。 FacebookInstagramLinkedInX でも情報を発信しています。

1

RGBコードとは、赤、緑、青を意味し、デジタル画像処理やコンピューター・グラフィックスで色を表すために使用されるカラーモデルです。各色は、赤・緑・青それぞれの値の組み合わせで表され、通常は0〜255の範囲で設定されます。

2

メアリー・ケイは、発売開始から最初の12か月間、このツールの独占的権利を保有します。

3

「出典：ユーロモニター・インターナショナル・リミテッド『Beauty and Personal Care 2025年版』、小売販売価格ベースの売上高、2024年データ」

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

