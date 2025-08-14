-

直面未來：Mary Kay的AI Foundation Finder可望顛覆美妝產業

Mary Kay AI Foundation Finder是直銷行業的首創，它採用先進的人工智慧技術，透過使用者的手機掃描其面部，僅需幾秒就能給出個人化的色號推薦。這款AI工具的獨特之處在於，它採用一套科學研發的色階系統，能夠全面且細緻地解讀人類膚色。（影片提供：Mary Kay Inc.）

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球直銷與皮膚創新領域的領軍企業Mary Kay Inc.宣布推出其尖端的AI Foundation Finder。這是一項直覺式的技術，旨在協助消費者輕鬆找到適合自己的粉底產品，同時協助Mary Kay獨立美妝顧問透過手機為客戶提供精準的色號指導。

這款AI Foundation Finder是直銷行業的首創，它採用先進的人工智慧技術，透過使用者的手機掃描其面部，僅需幾秒就能給出個人化的色號推薦。這款AI工具的獨特之處在於，它採用一套科學研發的色階系統，能夠全面且細緻地解讀人類膚色。該技術透過手機相機捕捉使用者膚色，然後透過分析使用者膚色及Mary Kay粉底產品對應的RGB值，匹配出最精準的Mary Kay粉底色號1。Mary Kay擁有該工具的排他性權利，使其成為真正顛覆直銷行業的創新2

Mary Kay品牌與科學長Lucy Gildea博士表示：「AI Foundation Finder協助我們實現了在直銷領域及更廣泛範圍內成為美妝顛覆者的願景。我們正在全球率先展開AI色號匹配技術的應用，協助消費者在Mary Kay®『無瑕嬌顏』(Flawless Face)系列豐富多樣的粉底妝效中找到最適合自己的產品。擁抱美妝科技為提升這一品類的品質、培育下一代美妝社群帶來了獨特機會。」

在更廣泛的文化與科技變革背景下，人們對高度個人化、科技賦能的美妝解決方案需求與日俱增，而AI Foundation Finder正順應了這一趨勢。Euromonitor International連續三年（2023年、2024年及2025年）將Mary Kay評選為全球第一直銷護膚與彩妝品牌 3。此次工具的推出，進一步彰顯了Mary Kay在數位創新、包容性以及賦能全球美妝創業者方面的承諾。

Mary Kay資訊長James Whatley表示：「這款AI驅動的Foundation Finder的推出，體現了我們對個人化美妝創新的持續承諾。透過在直銷通路應用獨家AI技術，我們能夠在幾秒內提供色號推薦，同時帶來直覺式、具有包容性且愉悅的消費者體驗。我們的Mary Kay獨立美妝顧問如今擁有了一個強大的數位夥伴，它能提升業務、增進客戶信任，並重塑科技賦能時代美妝服務的提供方式。」

該工具目前已在部分市場上線，並將在未來幾個月內進行全球推廣。如欲瞭解更多資訊，請造訪此處

AI Foundation Finder亮點：

  • 美妝科技：使用者的手機相機可即時追蹤使用者輸入的視訊或影像，精準辨識151個面部特徵點。
  • 包容性：Mary Kay AI Foundation Finder採用一套專屬的10色色階系統，旨在精準呈現多樣的人類膚色，兼顧包容性與精準度。
  • 效果表現：在消費者測試中，83%的消費者表示可能會購買推薦的色號。在Mary Kay獨立美妝顧問(IBC)測試中，100%的Mary Kay IBC表示極有可能在業務中使用該工具。
  • 便捷使用：AI Foundation Finder已整合到線上購物體驗中，消費者可透過www.marykay.comiCatalog輕鬆掃描，即時找到適合自己的粉底產品。
  • 隱私保護：AI Foundation Finder不會儲存或處理生物辨識資料。

關於Mary Kay Inc.

敢於打破玻璃天花板的先驅Mary Kay Ash于1963年在德州創立了她的夢想美妝品牌，其目標只有一個：豐富女性生活。這個夢想已經發展成為一家全球性公司，在40多個市場擁有數百萬獨立銷售人員。60多年來，Mary Kay提供的機會使女性能夠透過教育、指導、宣導和創新活動來定義自己的未來。Mary Kay致力於投資美妝背後的科學，並生產尖端護膚、彩妝、營養補充品和香水等產品。Mary Kay相信我們需要為了子孫後代保護我們的地球，保護受癌症和家暴影響的女性，並鼓勵年輕人追隨自己的夢想。更多資訊請造訪 marykayglobal.com 。歡迎在 FacebookInstagramLinkedInX 上關注我們。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

