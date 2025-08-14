Xsolla y Adyen se asocian para impulsar los pagos globales en juegos e introducir el Proveedor de Servicios de Pago Xsolla, que ofrece a los desarrolladores un control total sobre los pagos, el proceso de compra y la estrategia de ingresos

LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una empresa de comercio global que ayuda a los desarrolladores a lanzar, hacer crecer y monetizar sus juegos, anuncia el día de hoy una asociación estratégica con Adyen, una plataforma líder en tecnología financiera, para ofrecerle experiencias de pago fluidas y escalables a los desarrolladores de juegos de todo el mundo. Esta asociación respalda el lanzamiento del Proveedor de Servicios de Pago (PSP, por sus siglas en inglés) de Xsolla, una nueva solución de pago que está diseñada para estudios que desean operar como su propio Comerciante Registrado (MoR, por sus siglas en inglés) al mismo tiempo que aprovechan la infraestructura tecnológica única de Xsolla en materia de pagos y juegos.

El PSP de Xsolla ofrece a los desarrolladores un control total sobre su experiencia de pago, al gestionar los impuestos, el cumplimiento normativo, las relaciones directas con los usuarios finales y los ingresos, al mismo tiempo que brinda una cobertura global en más de 200 mercados y más de 160 divisas. Este modelo complementa los servicios tradicionales de MoR de Xsolla, ya que ofrece una vía paralela para el control de los pagos, la flexibilidad y la propiedad de las relaciones con los jugadores en los mercados en los que los estudios de videojuegos tienen presencia local.

El servicio estará disponible para los comerciantes elegibles que estén registrados en Hong Kong, con una expansión gradual a Europa, Singapur y Estados Unidos a medida que se obtengan las licencias regionales.

Entre las principales ventajas del PSP de Xsolla se incluyen las siguientes:

Proceso de pago controlado: experiencias de pago que son totalmente personalizables y que están adaptadas a su marca y estrategia de monetización.

experiencias de pago que son totalmente personalizables y que están adaptadas a su marca y estrategia de monetización. Compatibilidad con pagos con tarjeta a nivel mundial: acepta pagos en más de 200 países y territorios en más de 160 divisas a través de las capacidades de adquisición global de Adyen, con métodos de pago adicionales que se irán añadiendo.

acepta pagos en más de 200 países y territorios en más de 160 divisas a través de las capacidades de adquisición global de Adyen, con métodos de pago adicionales que se irán añadiendo. Funciones de pago flexibles: tokenización, facturación única y recurrente, reembolsos parciales/totales, cálculo de impuestos en el momento del pago y mucho más.

tokenización, facturación única y recurrente, reembolsos parciales/totales, cálculo de impuestos en el momento del pago y mucho más. Informes y análisis avanzados: visibilidad de las transacciones en tiempo real e información sobre el comportamiento de los compradores.

visibilidad de las transacciones en tiempo real e información sobre el comportamiento de los compradores. Integración fácil para los desarrolladores: API rápidas y seguras integradas con el ecosistema de herramientas comerciales de Xsolla.

API rápidas y seguras integradas con el ecosistema de herramientas comerciales de Xsolla. Experiencia en el sector: impulsado por dos líderes contrastados en el sector, Xsolla y Adyen, con décadas de excelencia en juegos y tecnología financiera.

"Estamos encantados de colaborar con Xsolla para ayudar a los desarrolladores de videojuegos con las herramientas que necesitan para expandirse a nivel mundial y crear experiencias de pago fluidas", afirmó Trevor Nies, vicepresidente sénior y director global de Digital en Adyen. "La plataforma tecnológica financiera unificada de Adyen permitirá a los desarrolladores de videojuegos no solo optimizar el procesamiento de pagos a nivel mundial, sino también mejorar las estrategias de monetización de los jugadores y, junto con Xsolla, impulsará en última instancia un mayor éxito en el mercado".

La asociación entre Xsolla y Adyen mejora la oferta de PSP de Xsolla al permitir lo siguiente:

Procesamiento financiero fiable con la red global de adquisición de Adyen.

Mayor alcance internacional con un soporte transfronterizo sin fisuras.

Herramientas comerciales escalables, seguras y flexibles diseñadas para juegos de cualquier tamaño.

El servicio es ideal para mercados de videojuegos, plataformas basadas en habilidades, servicios de transmisión en directo, ecosistemas de donaciones y desarrolladores que priorizan la propiedad de las relaciones con los jugadores y la experiencia de usuario en el proceso de pago.

"Los desarrolladores de videojuegos actuales desean tener más control y acceso a los mercados globales sin la complejidad que supone crear su propia infraestructura", afirma Chris Hewish, presidente de Xsolla. "Con Adyen como nuestro socio adquirente global, ofrecemos una solución que cumple estas necesidades a gran escala, apoyando a los desarrolladores que desean hacer crecer sus negocios según sus propios términos".

Con la incorporación del modelo PSP, Xsolla ofrece ahora dos vías flexibles y combinables para los desarrolladores de videojuegos:

Comerciante Registrado (MoR) para aquellos que desean una solución comercial totalmente gestionada.

Proveedor de Servicios de Pago (PSP) para los estudios que desean mantener el control de su propio MoR.

Este lanzamiento subraya el compromiso que tiene Xsolla con la creación de soluciones personalizadas y orientadas a los desarrolladores que satisfagan las necesidades cambiantes de la industria del videojuego.

Para obtener más información o solicitar acceso a Xsolla PSP, visite: http://xsolla.com/payment-service-provider

Acerca de Xsolla

Xsolla es una empresa de comercio global que ofrece herramientas y servicios robustos para ayudar a los desarrolladores a resolver los desafíos inherentes a la industria de los videojuegos. Desde las empresas independientes hasta las AAA, todas se asocian con Xsolla para poder financiar, distribuir, comercializar y monetizar sus juegos. Xsolla está convencida de que los videojuegos son el futuro y por eso, está decidida a cumplir su misión de reunir oportunidades y poner continuamente nuevos recursos a disposición de los creadores. Constituida en Los Ángeles, California, y con sede central en esa ciudad, Xsolla opera como comerciante registrado y ha ayudado a más de 1500 desarrolladores de videojuegos a llegar a más jugadores y ampliar sus negocios en todo el mundo. Con más vías para obtener beneficios y formas de ganar, los desarrolladores tienen todo lo necesario para disfrutar del juego.

Para obtener más información, visite xsolla.com

Acerca de Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) es la plataforma de tecnología financiera elegida por las empresas líderes. Al proporcionar capacidades de pago integrales, información basada en datos y productos financieros en una única solución global, Adyen ayuda a las empresas a alcanzar sus ambiciosos objetivos de crecimiento más rápidamente. Con presencia global y un profundo enfoque en la innovación, Adyen da soporte a algunas de las marcas líderes mundiales en los sectores minorista, digital, de plataformas y de juegos.

Para obtener más información, visite adyen.com

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.