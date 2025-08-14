PPG célèbre la 3 000e installation du système de mélange de peinture PPG MOONWALK dans un centre de collision aux États-Unis

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE : PPG) annonce aujourd’hui avoir achevé la 3 000e installation mondiale de son système de mélange automatique de peinture PPG MOONWALK® au site de Wren’s Collision Group à Auburn, en Alabama. Depuis son lancement en 2019, le système PPG MoonWalk a transformé les opérations des ateliers de carrosserie dans le monde entier en offrant une précision, une traçabilité et une productivité exceptionnelles tout au long du processus de réparation automobile.

« Nous sommes fiers de faire partie de cette innovation dans l’industrie automobile avec l’installation du 3 000esystème PPG MoonWalk dans notre nouvel atelier de carrosserie », déclare James Wren, propriétaire de Wren’s Collision Group, lors d’une célébration de l’événement qui s’est tenu en juillet. « Avec notre nouvelle installation à Auburn, nous nous réjouissons à la perspective de continuer à stimuler la productivité, l’efficacité et les bénéfices dans les 19 ateliers de carrosserie que nous possédons. Nous sommes ravis de participer à ce jalon important en tant que partenaire de longue date de PPG. »

Les principaux centres de collision dans plus de 60 pays utilisent le système PPG MoonWalk, le reconnaissant pour son innovation, ses avantages en matière de durabilité et sa facilité d'utilisation.

Principaux avantages du système PPG MoonWalk :

Précision : fournit un mélange de peinture cohérent pour des correspondances de couleurs précises, réduisant ainsi les retouches coûteuses.

fournit un mélange de peinture cohérent pour des correspondances de couleurs précises, réduisant ainsi les retouches coûteuses. Gain de temps : automatise le mélange pour rationaliser le temps de préparation et permettre aux techniciens de se concentrer sur les réparations et la pulvérisation.

automatise le mélange pour rationaliser le temps de préparation et permettre aux techniciens de se concentrer sur les réparations et la pulvérisation. Réduction des déchets : minimise les déversements excessifs et l'utilisation des matériaux pour réduire les coûts et améliorer la durabilité.

minimise les déversements excessifs et l'utilisation des matériaux pour réduire les coûts et améliorer la durabilité. Intégration numérique : se connecte parfaitement à l'écosystème numérique PPG LINQ™ pour des flux de travail efficaces, des données en temps réel et une gestion des stocks.

« Wren’s Collision embrasse l’avenir de la réparation des collisions avec l’installation du système PPG MoonWalk sur son nouveau site », déclare Rodolfo Ramirez, vice-président de PPG, Automotive Refinish, Amériques. « Ils font progresser l’efficacité, la précision et la qualité constante, et nous sommes honorés de soutenir des clients avant-gardistes qui portent les performances vers de nouveaux sommets. »

Pour de plus amples renseignements à propos du système PPG MoonWalk, cliquez ici.

PPG: WE PROTECT AND BEAUTIFY THE WORLD®

Chez PPG (NYSE : PPG), nous travaillons chaque jour pour développer et fournir les peintures, les revêtements et les matériaux de spécialité auxquels nos clients font confiance depuis plus de 140 ans. Grâce à notre dévouement et à notre créativité, nous relevons les plus grands défis de nos clients, en collaborant étroitement pour trouver la bonne voie à suivre. Avec notre siège social à Pittsburgh, nous opérons et innovons dans plus de 70 pays et avons déclaré des ventes nettes de 15,8 milliards de dollars en 2024. Nous servons des clients dans les secteurs de la construction, des produits de consommation, des marchés industriels et des transports, ainsi que des marchés secondaires. Pour en savoir plus, visitez le site www.ppg.com.

PPG LINQ est une marque commerciale et MoonWalk, le logo PPG et We Protect and Beautify the World sont des marques déposées de PPG Industries Ohio, Inc.

