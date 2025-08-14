Guarda in faccia il futuro: AI Foundation Finder di Mary Kay pronto a rivoluzionare la scena della bellezza

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., azienda leader globale nella vendita diretta e nell'innovazione della cura della pelle, annuncia il lancio del suo AI Foundation Finder – una tecnologia intuitiva all'avanguardia progettata per aiutare i consumatori a identificare facilmente la tonalità di fondotinta corrispondente alla loro carnagione, abilitando le consulenti di bellezza indipendenti di Mary Kay a guidare i loro clienti nella ricerca della tinta giusta, direttamente dal loro cellulare.

Un primato nel settore delle vendite dirette, questo AI Foundation Finder utilizza l'intelligenza artificiale avanzata per scansionare il viso della cliente sul proprio telefono cellulare e offrire raccomandazioni personalizzate sulla tonalità in pochi secondi. Ciò che distingue questo strumento alimentato dall'intelligenza artificiale è il fatto che viene informato da una gamma sviluppata scientificamente che offre una comprensione inclusiva e sensibile delle tonalità della pelle umana. La tecnologia cattura la tonalità della pelle dell'utente attraverso la fotocamera del cellulare, per poi trovare la tinta che corrisponde con maggiore precisione alle sfumature di fondotinta Mary Kay, analizzando la tonalità della carnagione dell'utente e i valori RGB corrispondenti tra i fondotinta Mary Kay1 . Mary Kay detiene i diritti esclusivi dello strumento, un'innovazione davvero rivoluzionaria nel settore delle vendite dirette2 .

“AI Foundation Finder alimenta la nostra visione di azienda innovatrice della bellezza nel settore delle vendite dirette e non solo”, ha dichiarato la Dott.ssa Lucy Gildea, Responsabile scientifico e del brand di Mary Kay. “Siamo i pionieri mondiali della corrispondenza della tinta alimentata dall'AI, che aiuta i consumatori a trovare il loro fondotinta corrispondente nella ricca gamma cromatica offerta da Mary Kay® Flawless Face. Abbracciare la tecnologia della bellezza offre un'opportunità unica di elevare la categoria e coltivare la nostra comunità della bellezza di nuova generazione”.

AI Foundation Finder riflette l'aumento della domanda di soluzioni di bellezza iper personalizzate e abilitate alla tecnologia tra le più ampie tendenze culturali e tecnologiche. Nominata da Euromonitor International il più prestigioso brand al mondo di vendite dirette di prodotti per la cura della pelle e cosmetici pigmentati per tre anni consecutivi3 nel 2023, 2024, e di nuovo nel 2025, questo lancio riflette ulteriormente l'impegno di Mary Kay per l'innovazione digitale, l'inclusività e il potenziamento delle nostre imprenditrici di bellezza in tutto il mondo.

“Il lancio del nostro Foundation Finder su base AI riflette un impegno continuo per l'innovazione nella bellezza personalizzata”, ha dichiarato James Whatley, Direttore dell informazioni per Mary Kay. “Utilizzando un'esclusiva tecnologia di intelligenza artificiale nel canale delle vendite dirette, siamo in grado di consigliare le tinte più giuste in pochi secondi, rendendo l'esperienza del cliente intuitiva, inclusiva e divertente. Le nostre consulenti di bellezza indipendenti Mary Kay ora disporranno di un potente alleato digitale che aggiunge prestigio alla loro attività, migliora la fiducia del cliente e rivisita il modo in cui la bellezza diventa realtà in un mondo abilitato alla tecnologia”.

Lo strumento è ora disponibile in mercati selezionati e verrà distribuito nei prossimi mesi in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visitare il sito qui.

Punti salienti di AI Foundation Finder:

Tecnologia della bellezza: la fotocamera dell'utente cattura il tracking in tempo reale del video o delle immagini dell'utente con la rilevazione precisa di 151 fattezze del viso.

Inclusività: Il Mary Kay AI Foundation Finder si basa su una scala proprietaria di 10 sfumature progettate per rappresentare accuratamente un'ampia gamma di tonalità della pelle umana con inclusività e precisione.

Prestazioni: Nei nostri test sui consumatori, l'83% dei consumatori ha dichiarato di acquistare più volentieri la tinta corrispondente consigliata. Nelle prove condotte dalle consulenti di bellezza indipendenti (IBC, Independent Beauty Consultant), il 100% delle IBC di Mary Kay ha dichiarato la propensione ad utilizzare lo strumento nella propria attività.

Accesso: AI Foundation Finder è integrato nell'esperienza di shopping online, accessibile su www.marykay.com o attraverso il iCatalog, i consumatori possono facilmente scansionare e individuare istantaneamente la tonalità di fondotinta corrispondente alla propria carnagione.

Privacy: il AI Foundation Finder non conserva né elabora i dati biometrici.

Profilo di Mary Kay

1 Il codice RGB sta per rosso, verde e blu. È un modello cromatico utilizzato nelle immagini digitali e nella grafica dei computer per rappresentare i colori. Ogni colore è rappresentato da una combinazione di valori di rosso, verde e blu, tipicamente da 0 a 255. 2 Mary Kay Inc. detiene i diritti esclusivi dello strumento per i primi 12 mesi successivi al lancio. 3 “Fonte: Euromonitor International Limited; Edizione bellezza e cura personale 2025, valore delle vendite al prezzo di vendita consigliato, dati del 2024” Expand

