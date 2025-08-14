Transition Industries assina acordo preliminar com a Bonatti S.p.A para infraestruturas críticas do projeto Pacifico Mexinol

HOUSTON (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Transition Industries LLC, desenvolvedora de projetos de metanol e hidrogênio verde em escala mundial com zero emissões líquidas de carbono, assinou um contrato de acordo preliminar com a Bonatti, uma empreiteira internacional especializada no setor de energia, para a infraestrutura crítica do projeto Pacifico Mexinol, em Sinaloa (México).

A Pacifico Mexinol está pronta para ser a maior instalação autônoma de produção química com emissões ultrabaixas de carbono do mundo, com uma produção de 6.130 toneladas métricas de metanol (MT) por dia.

Segundo os termos do acordo preliminar, que inclui um preço fixo vinculativo, a Bonatti será responsável pela engenharia detalhada, aquisição, construção, pré-comissionamento, comissionamento e inicialização da modernização das instalações portuárias e do cais na área portuária do Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V. (“TTT”), onde ocorrerão todas as operações de carregamento de metanol para exportação. A Bonatti também será responsável pela engenharia detalhada, aquisição, construção, pré-comissionamento, comissionamento e inicialização das tubulações subterrâneas de transferência de metanol e recuperação de vapor e dos cabos de fibra óptica duplos entre a planta principal de processamento de metanol e a área portuária de Mexinol.

O acordo também oferece à Bonatti a oportunidade de construir o sistema de tubulação de água em circuito fechado do projeto, desde as piscinas de oxidação da JAPAMA até o local, tornando o local da Pacifico Mexinol uma das maiores aplicações do mundo de reutilização de água industrial a partir de efluentes municipais. Esse sistema trata e recicla as águas residuais municipais para todas as necessidades do projeto, a fim de evitar a exploração de fontes de água doce ou o impacto negativo na Baía de Ohuira, reduzindo assim o impacto ambiental do projeto.

Balmore Brito, diretor do projeto Pacifico Mexinol e chefe de Engenharia e Tecnologia da Transition Industries, disse: “Estamos orgulhosos de ter a Bonatti, líder mundial em EPC de dutos, como parte de nossa equipe de execução. Sua expertise internacional, aliada à experiência e conhecimento local no município de Ahome, Sinaloa, é boa para o projeto e para as comunidades locais próximas à nossa área de atuação. A Bonatti compartilha nosso compromisso inabalável com a sustentabilidade ambiental e social.”

Gustavo Blejer, diretor comercial da Bonatti para a América, afirmou: “Estamos entusiasmados por fazer parte deste projeto emblemático, que marca um passo importante em direção à descarbonização. Trata-se de uma grande oportunidade para combinar a experiência mundial da Bonatti com nossa sólida experiência local e contribuir de forma significativa para o desenvolvimento de Ahome, Sinaloa e México”.

A Transition Industries está desenvolvendo o projeto Pacifico Mexinol em conjunto com a International Finance Corporation (IFC), membro do Grupo Banco Mundial. Quando iniciar suas operações em 2029, espera-se que a Pacifico Mexinol seja a maior instalação única de metanol de ultrabaixo carbono do mundo – produzindo cerca de 350 mil toneladas de metanol verde e 1,8 milhão de toneladas de metanol azul anualmente a partir de gás natural com captura de carbono.

SOBRE A TRANSITION INDUSTRIES

A Transition Industries LLC, com sede em Houston (EUA), é uma desenvolvedora de projetos de metanol e hidrogênio verde em escala mundial com zero emissões líquidas de carbono, cuja missão é lidar com as mudanças climáticas e promover a sustentabilidade ambiental e social. Para mais informações sobre a Pacifico Mexinol ou a Transition Industries, entre em contato com inquiries@transitionind.com.

SOBRE A BONATTI

A Bonatti é uma empreiteira internacional com mais de 80 anos de experiência nos setores de energia e mineração. A expertise da empresa abrange todo o ciclo de vida do projeto: desde a engenharia, aquisição e construção até a operação e manutenção de usinas e dutos. A Bonatti participa ativamente nos setores de transição energética e sustentabilidade hídrica. Seus projetos em andamento incluem captura de carbono, hidrogênio, biocombustível e usinas de energia solar, bem como desenvolvimentos de infraestrutura hídrica projetados para reduzir o uso de água doce em operações de mineração. Com operações no Canadá, México e Chile, a Bonatti estabeleceu uma forte presença no continente americano. Com receitas acumuladas de mais de US$ 2,5 bilhões, a empresa é reconhecida como a principal empreiteira midstream do México. Para mais informações, acesse www.bonatti.it.

