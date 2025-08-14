Affrontez l'avenir : le Détecteur de fond de teint par l'IA de Mary Kay sur le point de révolutionner le monde de la beauté

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., leader mondial de la vente directe et de l'innovation dans les soins de la peau, annonce le lancement de son outil de pointe, le Détecteur de fond de teint par l'IA – une méthode intuitive conçue pour aider les consommatrices à trouver facilement le fond de teint qui leur convient, tout en permettant aux conseillères beauté indépendantes Mary Kay de guider leurs clientes dans leur choix, directement sur leur téléphone.

S'inscrivant comme une première dans le secteur de la vente directe, cet outil de Détection de fond de teint par l'IA utilise une intelligence artificielle avancée pour scanner le visage d'une cliente sur son téléphone portable et lui fournir des recommandations personnalisées en matière de teintes en quelques secondes seulement. Ce qui distingue cet outil alimenté par l'IA, c'est l'utilisation d'un nuancier développé scientifiquement qui offre une compréhension inclusive et nuancée des teints de peau humains. L'outil capture le teint de l'utilisatrice à l'aide de sa caméra, puis le compare à la teinte de fond de teint Mary Kay la plus précise en analysant le teint de l'utilisatrice et les valeurs RVB correspondantes des produits de fond de teint Mary Kay1. Mary Kay détient les droits exclusifs sur cette technologie, ce qui en fait un véritable élément disruptif dans le secteur de la vente directe2.

« Le Détecteur de fond de teint par l'IA alimente notre vision qui consiste à révolutionner le secteur de la vente directe, et bien au-delà, dans le domaine de la beauté », a déclaré la Dre Lucy Gildea, directrice de la marque et directrice scientifique chez Mary Kay. « Nous sommes à l'avant-garde mondiale de la correspondance des teintes par l'IA, en permettant aux consommatrices de trouver la teinte de fond de teint qui leur convient parmi la vaste gamme de finis proposés dans la collection Mary Kay® Flawless Face. Adopter la Beauty tech est une occasion unique de relever cette catégorie et de développer notre communauté beauté de nouvelle génération ».

Le Détecteur de fond de teint par l'IA répond à une demande croissante de solutions de beauté hyper personnalisées et basées sur la technologie, dans un contexte de virages culturels et technologiques plus larges. Classée marque n° 1 mondiale de vente directe de soins de la peau et de cosmétiques de couleur par Euromonitor International pendant trois années de suite3 en 2023, 2024, et de nouveau en 2025, ce lancement reflète encore davantage l'engagement de Mary Kay en faveur de l'innovation numérique, de l'inclusivité et de l'autonomisation de nos entrepreneures dans le secteur de la beauté à travers le monde.

« Le lancement de notre Détecteur de fond de teint par l'IA, reflète notre engagement continu en faveur de l'innovation dans le domaine de la beauté personnalisée », a déclaré James Whatley, DSI chez Mary Kay. « En exploitant une technologie exclusive alimentée par l'IA sur le canal de vente directe, nous sommes en mesure de fournir des recommandations de teintes en quelques secondes, tout en rendant l'expérience client intuitive, inclusive et agréable. Nos conseillères beauté indépendantes Mary Kay disposeront désormais d'un partenaire numérique puissant qui leur permettra de développer leur activité, de renforcer la confiance client et de réinventer la manière de proposer la beauté dans un monde tourné vers la technologie ».

Cet outil est désormais disponible sur certains marchés et sera déployé à l'échelle mondiale dans les mois à venir. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site ici.

Points forts du Détecteur de fond de teint par l'IA :

Beauty tech : la caméra de l'utilisatrice capture le suivi en temps réel de la vidéo ou des images saisies par l'utilisatrice avec une détection précise de 151 points caractéristiques du visage.

la caméra de l'utilisatrice capture le suivi en temps réel de la vidéo ou des images saisies par l'utilisatrice avec une détection précise de 151 points caractéristiques du visage. Inclusivité : le Détecteur de fond de teint par l'IA de Mary Kay repose sur un nuancier exclusif comportant 10 nuances et conçu pour représenter avec précision et inclusivité une large gamme de teints humains.

le Détecteur de fond de teint par l'IA de Mary Kay repose sur un nuancier exclusif comportant 10 nuances et conçu pour représenter avec précision et inclusivité une large gamme de teints humains. Performances : selon nos tests auprès des consommatrices, 83 % d'entre elles ont déclaré qu'elles seraient susceptibles d'acheter le produit qui leur a été recommandé. Dans les tests réalisés auprès des conseillères beauté indépendantes Mary Kay (IBC), 100 % d'entre elles ont déclaré qu'elles seraient très susceptibles d'utiliser cet outil dans le cadre de leur activité.

selon nos tests auprès des consommatrices, 83 % d'entre elles ont déclaré qu'elles seraient susceptibles d'acheter le produit qui leur a été recommandé. Dans les tests réalisés auprès des conseillères beauté indépendantes Mary Kay (IBC), 100 % d'entre elles ont déclaré qu'elles seraient très susceptibles d'utiliser cet outil dans le cadre de leur activité. Accès : grâce au Détecteur de fond de teint par l'IA intégré à l'expérience d'achat en ligne et disponible sur www.marykay.com ou via le iCatalog, les consommatrices peuvent facilement scanner et trouver instantanément le fond de teint qui leur convient.

grâce au Détecteur de fond de teint par l'IA intégré à l'expérience d'achat en ligne et disponible sur www.marykay.com ou via le iCatalog, les consommatrices peuvent facilement scanner et trouver instantanément le fond de teint qui leur convient. Confidentialité : le Détecteur de fond de teint par l'IA ne stocke ni ne traite aucune donnée biométrique.

À propos de Mary Kay

Mary Kay Ash, l'une des premières femmes à avoir brisé le plafond de verre, a fondé la marque de beauté de ses rêves au Texas en 1963 avec un seul objectif : enrichir la vie des femmes. Ce rêve s'est transformé en une entreprise mondiale comptant des millions de membres de forces de vente indépendantes sur plus de 40 marchés. Depuis plus de 60 ans, les opportunités Mary Kay permettent aux femmes de façonner leur propre avenir grâce à l'éducation, au mentorat, à la défense des droits et à l'innovation. Mary Kay se consacre à l'investissement dans la science qui soutient la beauté et à la fabrication des produits de soins de la peau, de maquillage, de suppléments nutritionnels et de parfums à la pointe de l'industrie. Mary Kay croit en la conservation de notre planète pour les générations futures, en la protection des femmes atteintes de cancer et de violence conjugale, et en l'incitation des jeunes à poursuivre leurs rêves. Pour en savoir plus, rendez-vous sur marykayglobal.com. Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn, ou suivez-nous sur X.

1 Le code RVB signifie « rouge, vert et bleu ». Il s'agit d'un modèle de couleur utilisé dans l'imagerie numérique et l'infographie pour représenter les couleurs. Chaque couleur est représentée par une combinaison de valeurs de rouge, de vert et de bleu, généralement comprises entre 0 et 255. 2 Mary Kay Inc. détient les droits exclusifs sur l'outil pendant les 12 premiers mois après lancement. 3 « Source : Euromonitor International Limited ; Beauty and Personal Care 2025 Edition, valeur des ventes au prix de vente conseillé, données 2024 » Expand

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.