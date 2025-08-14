Kijk de toekomst tegemoet: Mary Kay's AI Foundation Finder staat klaar om de beautywereld te ontwrichten

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., een wereldleider in directe verkoop en huidinnovatie, kondigt de lancering aan van haar geavanceerde AI Foundation Finder: een intuïtieve technologie die is ontworpen om consumenten te helpen moeiteloos hun foundation te vinden, terwijl onafhankelijke schoonheidsconsulenten van Mary Kay hun klanten kunnen begeleiden bij het vinden van de juiste match, rechtstreeks vanaf hun telefoon.

Deze AI Foundation Finder, een primeur in de directe verkoopbranche, gebruikt geavanceerde kunstmatige intelligentie om het gezicht van een klant op hun mobiele telefoon te scannen en binnen enkele seconden gepersonaliseerde kleuraanbevelingen te geven. Wat deze AI-aangedreven tool onderscheidt, is dat deze is gebaseerd op een wetenschappelijk ontwikkelde schaal die een alomvattend en genuanceerd inzicht biedt in de menselijke huidtint. De technologie legt de huidtint van de gebruiker vast met haar camera en koppelt deze vervolgens aan de meest nauwkeurige foundationtint van Mary Kay door de huidtint van de gebruiker en de bijbehorende RGB-waarden van de Mary Kay-foundationproducten te analyseren1. Mary Kay bezit de exclusieve rechten op de tool, waardoor het een ware disruptor is in de directe verkoopsector2.

"De AI Foundation Finder voedt onze visie om een ware disruptor te zijn in de directe verkoopsector en daarbuiten," aldus Dr. Lucy Gildea, Chief Brand & Scientific Officer van Mary Kay. "We zijn wereldwijd een pionier op het gebied van AI-kleurmatching en helpen consumenten hun foundation te vinden binnen het diverse aanbod foundationfinishes in de Mary Kay® Flawless Face-portfolio. Het omarmen van beautytechnologie biedt een unieke kans om de categorie naar een hoger niveau te tillen en onze beautycommunity van de volgende generatie te cultiveren."

De AI Foundation Finder sluit aan bij de groeiende vraag naar hypergepersonaliseerde, technologiegedreven beautyoplossingen te midden van bredere culturele en technologische verschuivingen. Als het nummer 1 merk voor directe verkoop van huidverzorging en kleurcosmetica ter wereld volgens Euromonitor International gedurende drie opeenvolgende jaren3 in 2023, 2024 en opnieuw in 2025, weerspiegelt deze lancering Mary Kay's toewijding aan digitale innovatie, inclusiviteit en het versterken van onze beautyondernemers wereldwijd.

"De lancering van onze AI-gestuurde Foundation Finder weerspiegelt een voortdurende inzet voor innovatie in gepersonaliseerde beauty," verklaarde James Whatley, Chief Information Officer van Mary Kay. "Door optimaal gebruik te maken van exclusieve AI-technologie in het directe verkoopkanaal kunnen we binnen enkele seconden kleuraanbevelingen doen, terwijl de consumentenervaring intuïtief, inclusief en aangenaam wordt. Onze onafhankelijke beautyconsultants van Mary Kay hebben nu een krachtige digitale partner die hun bedrijf naar een hoger niveau tilt, het vertrouwen van klanten vergroot en een nieuwe invulling geeft aan de manier waarop beauty wordt geleverd in een door technologie aangestuurde wereld."

De tool is nu beschikbaar in geselecteerde markten en zal de komende maanden wereldwijd worden uitgerold. Voor meer informatie kunt u hier terecht.

Hoogtepunten van de AI Foundation Finder:

Beautytechnologie : de camera van de gebruiker registreert realtime tracking van de video of afbeeldingen van de gebruiker met nauwkeurige detectie van 151 gezichtskenmerken.

: de camera van de gebruiker registreert realtime tracking van de video of afbeeldingen van de gebruiker met nauwkeurige detectie van 151 gezichtskenmerken. Inclusiviteit : de Mary Kay AI Foundation Finder is gebaseerd op een gepatenteerde schaal van 10 tinten, ontworpen om een breed scala aan menselijke huidtinten nauwkeurig weer te geven, met inclusiviteit en precisie in gedachten.

: de Mary Kay AI Foundation Finder is gebaseerd op een gepatenteerde schaal van 10 tinten, ontworpen om een breed scala aan menselijke huidtinten nauwkeurig weer te geven, met inclusiviteit en precisie in gedachten. Prestaties : in onze consumententests gaf 83% van de consumenten aan dat ze waarschijnlijk hun aanbevolen match zouden kopen. In de tests van de Mary Kay Independent Beauty Consultant (IBC) gaf 100% van de Mary Kay IBC's aan dat ze de tool zeer waarschijnlijk in hun bedrijf zouden gebruiken.

: in onze consumententests gaf 83% van de consumenten aan dat ze waarschijnlijk hun aanbevolen match zouden kopen. In de tests van de Mary Kay Independent Beauty Consultant (IBC) gaf 100% van de Mary Kay IBC's aan dat ze de tool zeer waarschijnlijk in hun bedrijf zouden gebruiken. Toegang : AI Foundation Finder is geïntegreerd in de online winkelervaring en is toegankelijk via www.marykay.com of via de iCatalog. Consumenten kunnen eenvoudig scannen en direct de foundation vinden die bij hen past.

: AI Foundation Finder is geïntegreerd in de online winkelervaring en is toegankelijk via www.marykay.com of via de iCatalog. Consumenten kunnen eenvoudig scannen en direct de foundation vinden die bij hen past. Privacy: de AI Foundation Finder slaat geen biometrische gegevens op en verwerkt deze niet.

Over Mary Kay

1 RGB-code staat voor rood, groen en blauw. Het is een kleurmodel dat wordt gebruikt in digitale beeldbewerking en computergraphics om kleuren weer te geven. Elke kleur wordt weergegeven door een combinatie van rode, groene en blauwe waarden, doorgaans variërend van 0 tot 255. 2 Mary Kay Inc. bezit de exclusieve rechten op de tool gedurende de eerste twaalf maanden na de lancering. 3 'Bron Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2025 Edition, waardeomzet tegen RSP, gegevens uit 2024' Expand

