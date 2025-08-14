-

PPG festeja la instalación número 3000 del sistema para mezclar pintura PPG MOONWALK en un centro de reparación de colisiones de EE. UU.

PPG announced it has completed the 3,000th global installation of its PPG MOONWALK® automated paint mixing system at Wren’s Collision Group’s facility.

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE: PPG) ha anunciado hoy que acaba de realizar la instalación número 3000 a nivel mundial de su sistema automatizado para mezclar pintura PPG MOONWALK® en las instalaciones de Wren's Collision Group en Auburn, Alabama. Desde su lanzamiento en 2019, el sistema PPG MoonWalk ha transformado las operaciones de los talleres de carrocería en todo el mundo al ofrecer un nivel excepcional de precisión, trazabilidad y productividad en todo el proceso de reparación de los automóviles.

"Nos llena de orgullo formar parte de esta innovación en la industria automotriz con la instalación del sistema PPG MoonWalk número 3000 en nuestro flamante taller de carrocería", subrayó James Wren, propietario de Wren's Collision Group, durante una celebración de este hito que se realizó en julio.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

PPG, contacto para la prensa:
Michelle Deemer
Automotive Refinish
+1 412-434-3419
mdeemer@ppg.com
www.ppg.com

Industry:

PPG

NYSE:PPG
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

PPG, contacto para la prensa:
Michelle Deemer
Automotive Refinish
+1 412-434-3419
mdeemer@ppg.com
www.ppg.com

More News From PPG

Resumen: PPG dona herramientas digitales de acabado a 15 escuelas de formación profesional de toda Europa

ROLLE, Suiza--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE: PPG) ha anunciado hoy que ha donado el ecosistema digital de acabado de automóviles PPG LINQ™ a 15 escuelas de formación profesional de más de 10 países durante los últimos 15 meses. Este proyecto forma parte del compromiso de la empresa de invertir 2 millones de dólares hasta 2025 en iniciativas de desarrollo de la mano de obra destinadas a abordar la escasez de personal cualificado y atraer a jóvenes talentos a carreras profesionales, incluyendo la in...

Resumen: PPG presenta el software PPG LINQ Color y el asistente de taller PPG MAGICBOX para el sector del repintado

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE: PPG) ha anunciado hoy la presentación del software PPG LINQ™ Color y el asistente para talleres de chapa y pintura PPG MAGICBOX™ para conseguir procesos de mezcla inalámbricos más inteligentes en los talleres de reparación de automóviles. Estas herramientas avanzadas forman parte de la solución digital integral PPG LINQ para la industria global de repintado, que mejora la productividad y la sostenibilidad de los talleres de chapa y pintura. Con PPG LINQ,...

Resumen: PPG lanza al mercado una nueva gama de películas de pintura para la industria y la automoción

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE:PPG) ha anunciado hoy que ofrecerá una nueva gama de pintura y películas transparentes para clientes industriales y de automoción a través de PPG Advanced Surface Technologies, una nueva empresa formada junto con entrotech, Inc. un proveedor de soluciones de películas con base tecnológica. PPG conserva una participación mayoritaria en esta empresa conjunta. No se han desvelado las condiciones financieras ni de propiedad. Las películas de pintura son aplica...
Back to Newsroom