PPG festeja la instalación número 3000 del sistema para mezclar pintura PPG MOONWALK en un centro de reparación de colisiones de EE. UU.

PPG (NYSE: PPG) ha anunciado hoy que acaba de realizar la instalación número 3000 a nivel mundial de su sistema automatizado para mezclar pintura PPG MOONWALK® en las instalaciones de Wren's Collision Group en Auburn, Alabama. Desde su lanzamiento en 2019, el sistema PPG MoonWalk ha transformado las operaciones de los talleres de carrocería en todo el mundo al ofrecer un nivel excepcional de precisión, trazabilidad y productividad en todo el proceso de reparación de los automóviles.

"Nos llena de orgullo formar parte de esta innovación en la industria automotriz con la instalación del sistema PPG MoonWalk número 3000 en nuestro flamante taller de carrocería", subrayó James Wren, propietario de Wren's Collision Group, durante una celebración de este hito que se realizó en julio.

