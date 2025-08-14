PPG viert 3.000e installatie van PPG MOONWALK-verfmengsysteem in Amerikaans schadeherstelcentrum

PITTSBURGH--(BUSINESS WIRE)--PPG (NYSE: PPG) heeft vandaag aangekondigd dat het de 3000e wereldwijde installatie van zijn geautomatiseerde verfmengsysteem PPG MOONWALK® heeft voltooid in de vestiging van Wren's Collision Group in Auburn, Alabama. Sinds de lancering in 2019 heeft het PPG MoonWalk-systeem de activiteiten van autoschadeherstelbedrijven wereldwijd getransformeerd door uitzonderlijke nauwkeurigheid, traceerbaarheid en productiviteit te bieden in het gehele autoreparatieproces.

"We zijn er trots op deel uit te maken van deze innovatie in de auto-industrie met de installatie van het 3000e PPG MoonWalk-systeem in ons nieuwste schadeherstelbedrijf," aldus James Wren, eigenaar van Wren's Collision Group, tijdens een viering van deze mijlpaal in juli.

