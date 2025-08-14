-

Andersen Consulting élargit ses compétences en matière de gestion des risques grâce à Nisos

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting renforce ses compétences grâce à un accord de collaboration avec Nisos, une société américaine spécialisée dans la gestion des risques humains qui fournit des solutions fondées sur le renseignement pour identifier et atténuer les menaces émergentes visant les personnes, les opérations et l'intégrité organisationnelle.

Fondée en 2015, Nisos est spécialisée dans la gestion des risques humains et propose une gamme de services comprenant des renseignements sur les menaces internes, la protection numérique des cadres, la protection contre la fraude à l'embauche, les évaluations par des tiers, les enquêtes événementielles et la surveillance des menaces. Les solutions de renseignement open source de l'entreprise identifient les comportements hostiles et fournissent des informations exploitables grâce à une combinaison de services haut de gamme et d'Ascend, une plateforme propriétaire de gestion des risques humains.

« Nisos a été créée sur l'idée que les menaces d'origine humaine appellent des solutions sur mesure, fondées sur le renseignement », a déclaré Ryan LaSalle, CEO de Nisos. « Notre équipe réunit des experts issus des domaines de la sécurité nationale, du maintien de l'ordre et du renseignement du secteur privé afin de mettre en évidence les risques avant qu'ils ne s'aggravent. Devenir une société collaboratrice d'Andersen Consulting nous permet de continuer à donner aux entreprises les moyens d'agir de manière décisive face aux risques humains émergents et de protéger leur personnel et leurs activités selon les besoins ».

« Nisos offre une expérience approfondie en matière d'attribution des menaces et de renseignements sur les risques humains qui est rare sur le marché », a déclaré Mark L. Vorsatz, PDG mondial d'Andersen. « Leur approche renforce notre capacité à aider nos clients à gérer avec précision et rapidité les risques liés à la sécurité, aux questions juridiques et à la réputation, ajoutant ainsi une couche précieuse d'informations à notre plateforme mondiale de conseil ».

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services couvrant la stratégie d'entreprise, les activités commerciales, la technologie et la transformation de l'IA, ainsi que des solutions en matière de capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de services multidimensionnel d'Andersen Global, offrant des services de conseil, fiscaux, juridiques, d'évaluation, de mobilité internationale et d'expertise-conseil de classe mondiale sur une plateforme internationale comptant plus de 20 000 professionnels à travers le monde et une présence dans plus de 500 sites grâce à ses cabinets membres et ses cabinets collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs à travers le monde.

