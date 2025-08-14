直面未来：Mary Kay的AI Foundation Finder有望颠覆美妆行业

达拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球直销与皮肤创新领域的领军企业Mary Kay Inc.宣布推出其尖端的AI Foundation Finder。这是一项直观的技术，旨在帮助消费者轻松找到适合自己的粉底产品，同时助力Mary Kay独立美容顾问通过手机为客户提供精准的色号指导。

作为直销行业的首创，这款AI Foundation Finder采用先进的人工智能技术，通过用户的手机扫描其面部，仅需几秒就能给出个性化的色号推荐。这款AI工具的独特之处在于，它基于一套科学研发的色阶系统，能够全面且细致地解读人类肤色。该技术通过手机摄像头捕捉用户肤色，然后通过分析用户肤色及Mary Kay粉底产品对应的RGB值，匹配出最精准的Mary Kay粉底色号1。Mary Kay拥有该工具的排他性权利，使其成为真正颠覆直销行业的创新2。

Mary Kay首席品牌与科学官Lucy Gildea博士表示：“AI Foundation Finder助力我们实现了在直销领域及更广泛范围内成为美妆颠覆者的愿景。我们正在全球率先开展AI色号匹配技术的应用，帮助消费者在Mary Kay®‘无瑕娇颜’(Flawless Face)系列丰富多样的粉底妆效中找到最适合自己的产品。拥抱美妆科技为提升这一品类的品质、培育下一代美妆社群带来了独特机遇。”

在更广泛的文化与技术变革背景下，人们对高度个性化、科技赋能的美妆解决方案需求日益增长，而AI Foundation Finder正顺应了这一趋势。Euromonitor International连续三年（2023年、2024年及2025年）将Mary Kay评为全球第一直销护肤与彩妆品牌 3。此次工具的推出，进一步彰显了Mary Kay在数字创新、包容性以及赋能全球美容创业者方面的承诺。

Mary Kay首席信息官James Whatley表示：“这款AI驱动的Foundation Finder的推出，体现了我们对个性化美妆创新的持续承诺。通过在直销渠道应用独家AI技术，我们能够在几秒内提供色号推荐，同时带来直观、具有包容性且愉悦的消费者体验。我们的Mary Kay独立美容顾问如今拥有了一个强大的数字伙伴，它能提升业务、增强客户信任，并重塑科技赋能时代美妆服务的交付方式。”

该工具目前已在部分市场上线，并将在未来几个月内进行全球推广。如需了解更多信息，请访问此处。

AI Foundation Finder亮点：

美妆科技： 用户的手机摄像头可实时追踪用户输入的视频或图像，精准识别151个面部特征点。

用户的手机摄像头可实时追踪用户输入的视频或图像，精准识别151个面部特征点。 包容性： Mary Kay AI Foundation Finder基于一套专属的10色色阶系统，旨在精准呈现多样的人类肤色，兼顾包容性与精准度。

Mary Kay AI Foundation Finder基于一套专属的10色色阶系统，旨在精准呈现多样的人类肤色，兼顾包容性与精准度。 效果表现： 在消费者测试中，83%的消费者表示可能会购买推荐的色号。在Mary Kay独立美容顾问(IBC)测试中，100%的Mary Kay IBC表示极有可能在业务中使用该工具。

在消费者测试中，83%的消费者表示可能会购买推荐的色号。在Mary Kay独立美容顾问(IBC)测试中，100%的Mary Kay IBC表示极有可能在业务中使用该工具。 便捷访问： AI Foundation Finder已整合到在线购物体验中，消费者可通过www.marykay.com或iCatalog轻松扫描，即时找到适合自己的粉底产品。

AI Foundation Finder已整合到在线购物体验中，消费者可通过www.marykay.com或iCatalog轻松扫描，即时找到适合自己的粉底产品。 隐私保护：AI Foundation Finder不会存储或处理生物识别数据。

关于Mary Kay

作为敢于打破玻璃天花板的先驱，Mary Kay Ash于1963年在德州创立了她的梦想美容品牌，其目标只有一个：丰富女性生活。这个梦想已经发展成为一家全球性公司，在40多个市场拥有数百万独立销售人员。60多年来，Mary Kay提供的机会使女性能够通过教育、指导、倡导和创新活动来定义自己的未来。Mary Kay致力于投资美容背后的科学，并生产尖端护肤、彩妆、营养补充剂和香水等产品。Mary Kay相信我们需要为了子孙后代保护我们的地球，保护受癌症和家暴影响的女性，并鼓励年轻人追随自己的梦想。更多信息请访问 marykayglobal.com 。欢迎在 Facebook 、 Instagram 、 LinkedIn 和 X 上关注我们。

1 RGB代码即红、绿、蓝代码，是数字成像与计算机图形学中用于表示颜色的色彩模型。每种颜色都由红、绿、蓝三种颜色的数值组合表示，数值范围通常为0至255。 2 Mary Kay Inc.在工具推出后的前12个月内拥有排他性权利。 3 “资料来源：Euromonitor International Limited；《美妆与个人护理2025版》，按建议零售价(RSP)计算的价值销售额，2024年数据” Expand

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。