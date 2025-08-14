Eurazeo entame des discussions exclusives avec INSPIRED PET NUTRITION en vue de céder sa participation dans Ultra Premium Direct

PARIS et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Eurazeo vient d’entamer des discussions exclusives avec INSPIRED PET NUTRITION (« IPN »), l’entreprise internationale d’aliments pour animaux de compagnie à la forte croissance appartenant à CapVest Partners LLP (« CapVest »), concernant la cession d’Ultra Premium Direct (« UPD »), leader français de la vente en ligne directe aux consommateurs (D2C) d’aliments pour animaux de compagnie

Fondée en 2013, UPD s’est imposée comme un acteur majeur du marché français de l’alimentation premium pour animaux de compagnie. Reconnue comme la première marque de vente en ligne directe au consommateur (D2C) de ce segment, elle est réputée pour son expérience client exceptionnelle et dessert déjà plus de 285 000 clients actifs. UPD allie des produits de haute qualité, développés par des vétérinaires, à un modèle reliant directement l’usine au consommateur, offrant ainsi une offre premium unique et abordable. Avec son approche axée sur les données, l’entreprise élabore actuellement une stratégie omnicanale performante afin de renforcer la fidélité et l’engagement de sa clientèle.

Après l’annonce de l’acquisition de Sopral le mois dernier, l’acquisition proposée d’UPD par IPN permettra de créer une importante plateforme indépendante et internationale d’aliments pour animaux de compagnie de marque en Europe, avec des marques leaders au Royaume-Uni et en France, soutenues par des capacités numériques et de fabrication de classe mondiale.

Depuis son investissement, Eurazeo accompagne activement les fondateurs et la direction d’UPD pour les aider à renforcer le positionnement de leurs marques, à élargir leur gamme de produits premium et à consolider l’équipe de direction. Eurazeo a également soutenu des initiatives clés en matière de stratégie omnicanale, d’organisation et de responsabilité sociale d’entreprise (RSE), permettant à UPD de se développer rapidement et de consolider sa position de leader sur le marché grâce à une rentabilité accrue.

Selon les termes de l’accord envisagé, Eurazeo, Eutopia (actionnaire minoritaire historique) et d’autres actionnaires minoritaires céderaient l’intégralité de leur participation dans UPD. Cet accord illustre une nouvelle fois la stratégie d’Eurazeo qui consiste à accompagner des entreprises ambitieuses et responsables, ainsi que sa capacité à bâtir des entreprises leaders et attractives pour leurs partenaires stratégiques, tout en créant de la valeur à long terme pour ses clients et actionnaires.

La finalisation de la transaction, prévue pour le quatrième trimestre 2025, demeure soumise à l’issue du processus d’information et de consultation des syndicats de l’entreprise, ainsi qu’à l’approbation des autorités de la concurrence.

Cette nouvelle transaction, qui fait suite aux récentes cessions d’Albingia, de CPK et de Cognigy, souligne la qualité du portefeuille d’Eurazeo ainsi que sa capacité à réaliser des sorties profitables. Au total, les sorties réalisées ou annoncées depuis le début de l’année représentent près de 1,1 milliard EUR, soit 14 % du portefeuille, avec des valorisations conformes ou supérieures à leur valeur comptable.

Arthur van Benthem, PDG d’IPN, a déclaré :

« UPD a enregistré une croissance impressionnante, tant en termes de ventes que de rentabilité, et représente un atout stratégique majeur pour IPN. Elle apporte une plateforme d’e-commerce sophistiquée et éprouvée, dotée d’un fort potentiel de croissance internationale et d’un réseau de magasins monomarques en pleine expansion. UDP constituera une nouvelle marque exceptionnelle à ajouter à notre portefeuille. Ses activités sont très complémentaires à celles d’IPN et de Sopral. En combinant les atouts d’UPD en matière de vente directe aux consommateurs, les vastes capacités de production de Sopral ainsi que le réseau et la clientèle plus étendus d’IPN, nous ouvrons de formidables perspectives pour accélérer nos plans de croissance ambitieux en Europe. Nous sommes impatients de collaborer avec notre équipe élargie pour concrétiser ce potentiel. »

Pierre Meignen, directeur d’Eurazeo Elevate, a confié pour sa part :

« Nous sommes très fiers d’avoir accompagné les fondateurs et l’équipe de direction d’UPD à chaque étape clé de leur développement, et d’avoir contribué à la création d’un leader français de l’alimentation pour animaux de compagnie. Nous remercions IPN pour la confiance qu’elle témoigne à UPD et sommes convaincus que ce partenariat permettra à l’entreprise d’entamer une nouvelle phase de croissance prometteuse. Cette transaction potentielle illustre parfaitement la stratégie d’Eurazeo visant à soutenir les futurs leaders européens du rachat de PME. »

À PROPOS D’EURAZEO

Eurazeo est un groupe d’investissement européen de premier plan qui gère 36,8 milliards EUR d’actifs diversifiés dont 27,5 milliards pour le compte de clients institutionnels et de particuliers au travers de ses stratégies de private equity, de dette privée, d’immobilier et d’infrastructures. Le Groupe accompagne plus de 600 entreprises du marché intermédiaire, mettant au service de leur développement l’engagement de ses 400 collaborateurs, son expertise sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux via ses treize bureaux répartis en Europe, en Asie et aux États-Unis, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial ainsi que sa structure financière solide lui permettent de s’inscrire dans la durée.

Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Londres, Francfort, Berlin, Milan, Madrid, Luxembourg, Shanghai, Séoul, Singapour, Tokyo et Saõ Paulo.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

ISIN : FR000121121 – Bloomberg : RF FP – Reuters : EURA.PA.

Eurazeo a été conseillée par Rothschild & Co.

À PROPOS D’EUTOPIA

Eutopia est une société d’investissement dédiée aux marques émergentes axées sur la mission.

L’approche d’investissement d’Eutopia repose sur la transformation continue du comportement des consommateurs ainsi que sur l’émergence d’une nouvelle génération de marques qui réinventent les produits et les services du quotidien autour du triple objectif « meilleur pour soi, meilleur pour la société, meilleur pour la planète ».

». Depuis près de dix ans, l’équipe a accompagné plus de 30 entreprises, dont Oh My Cream!, Spring, Insentials, Tediber et Murfy, les aidant à se développer de manière durable et stratégique.

Eutopia est une société de gestion certifiée B-Corp et axée sur la mission.

À PROPOS D’IPN

Basée à Thirsk, dans le Yorkshire du Nord, au Royaume-Uni, IPN est surtout connue comme le leader du marché britannique de l’alimentation pour chiens, grâce à ses repas naturels de haute qualité et ses friandises pour animaux de compagnie commercialisés sous les marques « Harringtons », « Butcher’s » et « Wagg ». Forte d’un engagement solide envers des ingrédients naturels et de qualité, IPN s’attache à offrir aux animaux une alimentation à la fois nutritive et abordable, favorisant leur santé et leur bien-être.

IPN a été acquise en 2020 par la société d’investissement internationale CapVest, spécialisée dans la stratégie buy-and-build, puis a racheté Pet Food UK en 2021, avec ses marques d’aliments pour chiens et chats haut de gamme, reconnues pour leur qualité et leur identité, à savoir « Aatu », « Barking Heads » et « Meowing Heads ». En août 2024, IPN a fait l’acquisition de Butcher’s Pet Care (« BPC »), le principal fabricant britannique d’aliments humides pour animaux domestiques.

IPN a été conseillée par Natixis Partners et Spayne Lindsay.

À PROPOS DE CAPVEST

CapVest est un investisseur privé international de premier plan qui s’associe à des entreprises ambitieuses fournissant des biens et des services essentiels pour transformer leurs activités. En tant qu’investisseur actif et patient, CapVest s’est forgé un solide palmarès en matière de rendements attrayants en travaillant en étroite collaboration avec les équipes de direction pour modifier la taille et l’échelle des entreprises de son portefeuille grâce à une combinaison de croissance organique et de croissance par acquisition.

CapVest cherche à investir dans des secteurs très résilients, où la demande pour les produits ou services n’est pas dépendante de la conjoncture. Ses secteurs de prédilection sont les biens de consommation de base, les soins médicaux et les services essentiels.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.