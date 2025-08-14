Transition Industries firma un acuerdo preliminar con Bonatti S.p.A. para la infraestructura crítica del proyecto Pacífico Mexinol

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, un desarrollador de proyectos de metanol y hidrógeno verde a escala mundial con emisiones netas de carbono cero firmó un contrato de acuerdo marco con Bonatti, un contratista internacional que se especializa en el sector energético, para la infraestructura crítica del proyecto "Pacífico Mexinol" en Sinaloa, México.

Pacifico Mexinol está a punto de convertirse en la mayor planta independiente de producción de productos químicos con emisiones ultrabajas de carbono del mundo, con una producción de 6130 toneladas métricas de metanol (MT) al día.

Según los términos del acuerdo marco, que incluye un precio fijo vinculante, Bonatti se encargará de la ingeniería de detalle, la adquisición, la construcción, la puesta en marcha previa, la puesta en marcha y la puesta en funcionamiento de la mejora de las instalaciones portuarias y el muelle de la zona portuaria de Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V. ("TTT"), donde se llevarán a cabo todas las operaciones de carga de metanol para la exportación. Bonatti también se encargará de la ingeniería de detalle, la adquisición, la construcción, la puesta en marcha previa, la puesta en marcha y la puesta en servicio de las tuberías subterráneas de transferencia de metanol y recuperación de vapor, así como de los cables de fibra óptica duales entre la planta principal de procesamiento de metanol y las instalaciones portuarias de Mexinol.

El acuerdo también brinda a Bonatti la oportunidad de construir el sistema de tuberías de agua de circuito cerrado del proyecto, desde las piscinas de oxidación de JAPAMA hasta el emplazamiento, lo que convierte al emplazamiento de Pacífico Mexinol en una de las mayores aplicaciones del mundo de reutilización de agua industrial a partir de efluentes municipales. Este sistema trata y recicla las aguas residuales municipales para todas las necesidades del proyecto, con el fin de evitar la explotación de fuentes de agua dulce o el impacto negativo en la bahía de Ohuira, reduciendo así el impacto medioambiental del proyecto.

Balmore Brito, director del proyecto Pacifico Mexinol y jefe de Ingeniería y Tecnología de Transition Industries, dijo: "Estamos orgullosos de contar con Bonatti, líder mundial en EPC de oleoductos, como parte de nuestro equipo de ejecución. Su experiencia internacional, junto con su experiencia y conocimientos locales en el municipio de Ahome, Sinaloa, es beneficiosa para el proyecto y las comunidades locales cercanas a donde operamos. Bonatti comparte nuestro compromiso inquebrantable con la sostenibilidad ambiental y social".

Gustavo Blejer, director comercial de Bonatti para América, afirmó: "Estamos encantados de formar parte de este proyecto emblemático, que supone un paso importante hacia la descarbonización. Se trata de una gran oportunidad para combinar la experiencia global de Bonatti con nuestra sólida experiencia local y contribuir de manera significativa al desarrollo de Ahome, Sinaloa y México".

Transition Industries está desarrollando Pacifico Mexinol conjuntamente con la Corporación Financiera Internacional (CFI), miembro del Grupo del Banco Mundial. Cuando inicie sus operaciones en 2029, se espera que Pacifico Mexinol sea la mayor planta de metanol con emisiones ultrabajas de carbono del mundo, con una producción anual de aproximadamente 350 000 toneladas métricas de metanol verde y 1,8 millones de toneladas métricas de metanol azul a partir de gas natural con captura de carbono.

ACERCA DE TRANSITION INDUSTRIES

Transition Industries LLC, que tiene su sede en Houston, Texas, es una empresa desarrolladora de proyectos de metanol y hidrógeno verde con emisiones netas de carbono cero a escala mundial en Norteamérica, con el objetivo de abordar el cambio climático y promover la sostenibilidad medioambiental y social. Para obtener más información sobre Pacifico Mexinol o Transition Industries, envíe un correo electrónico a inquiries@transitionind.com.

ACERCA DE BONATTI

Bonatti es un contratista internacional con más de 80 años de experiencia en los sectores energético y minero. La experiencia de la empresa abarca todo el ciclo de vida de los proyectos, desde la ingeniería, la adquisición y la construcción hasta la operación y el mantenimiento de plantas y tuberías. Bonatti participa activamente en los sectores de la transición energética y la sostenibilidad del agua. Entre los proyectos en curso se incluyen plantas de captura de carbono, hidrógeno, biocombustibles y energía solar, así como desarrollos de infraestructura hídrica diseñados para reducir el uso de agua dulce en las operaciones mineras. Con operaciones en Canadá, México y Chile, Bonatti ha establecido una fuerte presencia en todo el continente americano. Con unos ingresos acumulados de más de USD 2500 millones, la empresa es reconocida como el principal contratista midstream de México. Para obtener más información, visite www.bonatti.it.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.