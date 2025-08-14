Vstříc budoucnosti: AI Foundation Finder od Mary Kay připraven revolučně změnit svět krásy
A first in the direct selling industry, the Mary Kay AI Foundation Finder uses advanced artificial intelligence to scan a customer’s face on their mobile phone and provide personalized shade recommendations in just seconds. What sets this AI-powered tool apart is that it is informed by a scientifically developed scale offering an inclusive and nuanced understanding of human skin tones. (Video Courtesy: Mary Kay Inc.)
DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Společnost Mary Kay Inc., světová jednička v oblasti přímého prodeje a inovací v péči o pleť, oznamuje uvedení na trh svého špičkového produktu AI Foundation Finder – intuitivní technologie, která pomáhá zákazníkům snadno najít ten správný odstín make-upu a zároveň umožňuje nezávislým kosmetickým poradkyním Mary Kay pomáhat svým zákazníkům najít ten správný odstín přímo z jejich mobilních telefonů.
Jako první v odvětví přímého prodeje využívá AI Foundation Finder pokročilou umělou inteligenci k naskenování obličeje zákazníka pomocí mobilního telefonu a během několika sekund poskytne personalizovaná doporučení odstínů. Tento nástroj založený na umělé inteligenci se odlišuje tím, že vychází z vědecky vyvinuté stupnice, která nabízí komplexní a nuancované pochopení odstínů lidské pleti. Technologie zachytí odstín pleti uživatele pomocí fotoaparátu a poté jej porovná s nejpřesnějším odstínem podkladové báze Mary Kay na základě analýzy odstínu pleti uživatele a odpovídajících hodnot RGB produktů Mary Kay podkladové báze1. Společnost Mary Kay má výhradní práva na tento nástroj, což z něj činí skutečnou revoluci v odvětví přímého prodeje2.
„AI Foundation Finder podporuje naši vizi být průkopníkem v oblasti krásy v přímém prodeji i mimo něj,“ uvedla Dr. Lucy Gildea, ředitelka pro značku a vědu společnosti Mary Kay. „Jsme průkopníky v oblasti AI shodu odstínů na celosvětové úrovni a pomáháme spotřebitelům najít ten správný odstín podkladového make-upu z široké škály produktů Mary Kay® Flawless Face. Využívání kosmetických technologií představuje jedinečnou příležitost k pozvednutí této kategorie a rozvoji naší kosmetické komunity nové generace.“
AI Foundation Finder odpovídá rostoucí poptávce po hyperpersonalizovaných kosmetických řešeních využívajících technologie v kontextu širších kulturních a technologických změn. Jako číslo 1 mezi značkami přímého prodeje v oblasti péče o pleť a dekorativní kosmetiky na světě podle Euromonitor International tři roky po sobě3 v letech 2023, 2024 a opět v roce 2025, toto uvedení na trh dále odráží závazek společnosti Mary Kay vůči digitálním inovacím, inkluzivitě a posilování našich kosmetických podnikatelek po celém světě.
„Uvedení produktu AI Foundation Finder odráží náš trvalý závazek k inovacím v oblasti personalizované kosmetiky,“ řekl James Whatley, ředitel pro informační technologie společnosti Mary Kay. „Díky využití exkluzivní AI technologie v kanálu přímého prodeje jsme schopni během několika sekund doporučit odstín a zároveň zajistit intuitivní, inkluzivní a příjemný zážitek pro zákazníky. Naše nezávislé kosmetické poradkyně Mary Kay nyní získají výkonného digitálního partnera, který pozvedne jejich podnikání, posílí důvěru zákazníků a přetvoří způsob, jakým se krása dodává v technologicky vyspělém světě.“
Nástroj je nyní k dispozici na vybraných trzích a v příštích měsících bude postupně zaváděn po celém světě. Další informace jsou k dispozici zde.
Hlavní přednosti produktu AI Foundation Finder:
- Kosmetická technologie: Kamera uživatele zachycuje v reálném čase vstupní video nebo obrázky uživatele s přesnou detekcí 151 bodů obličeje.
- Inkluzivita: Mary Kay AI Foundation Finder je založen na proprietární 10stupňové škále odstínů, která byla navržena tak, aby přesně reprezentovala širokou škálu lidských odstínů pleti s ohledem na inkluzivitu a přesnost.
- Výkon: V našich spotřebitelských testech 83 % spotřebitelů uvedlo, že by pravděpodobně zakoupili doporučený odstín. V testech nezávislých kosmetických poradkyň Mary Kay (IBC) 100 % kosmetických poradkyň Mary Kay uvedlo, že by tento nástroj velmi pravděpodobně použily ve své práci.
- Přístup: Nástroj AI Foundation Finder je integrován do nakupování na internetu a je přístupný na adrese www.marykay.com nebo prostřednictvím aplikace iCatalog. Spotřebitelé mohou snadno naskenovat a okamžitě najít svůj odstín podkladové báze.
- Ochrana osobních údajů: AI Foundation Finder neukládá ani nezpracovává biometrické údaje.
O Mary Kay
Tehdy. Nyní. Vždycky. Mary Kay Ash, jedna z prvních, kdo bourali překážky bránící ženám v postupu, založila v roce 1963 v Texasu svou vysněnou kosmetickou značku s jediným cílem: obohatit životy žen. Tento sen rozkvetl do globální společnosti s miliony nezávislých pracovnic prodeje ve více než 40 trzích. Již více než 60 let dává příležitost Mary Kay ženám možnost, aby samy určovaly svou budoucnost prostřednictvím vzdělávání, mentoringu, propagace a inovací. Společnost Mary Kay se věnuje investování do vědy, která za krásou stojí a do výroby špičkové péče o pleť, dekorativní kosmetiky, výživových doplňků a voňavek. Mary Kay věří v ochranu naší planety pro příští generace, v ochranu žen, které jsou oběťmi rakoviny a domácího zneužívání a v povzbuzování mladých k uskutečnění jejich snů. Zjistěte víc na marykayglobal.com. Najděte nás na Facebooku, Instagramu a LinkedIn, nebo nás sledujte na X.
1
RGB kód je zkratka pro červenou, zelenou a modrou barvu. Jedná se o barevný model používaný v digitálním zobrazování a počítačové grafice k reprezentaci barev. Každá barva je reprezentována kombinací hodnot červené, zelené a modré, obvykle v rozmezí od 0 do 255.
2
Společnost Mary Kay Inc. má výhradní práva na tento nástroj po dobu prvních 12 měsíců od jeho uvedení na trh.
3
„Zdroj: Euromonitor International Limited; Beauty and Personal Care 2025 Edition, value sales at RSP, 2024 data“
