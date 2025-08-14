Transition Industries与Bonatti S.p.A签署合作意向书，共建Pacifico Mexinol项目关键基础设施

休斯顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 世界级净零碳排放甲醇及绿氢项目的开发商Transition Industries LLC已与专注于能源领域的国际承包商Bonatti签署合作意向书，为位于墨西哥锡那罗亚州的Pacifico Mexinol项目共建关键基础设施。

Pacifico Mexinol有望成为全球最大的独立超低碳化工生产设施，每天可生产6130公吨(MT)甲醇。

根据合作意向书条款（其中包含固定总价），Bonatti将负责Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V. (“TTT”)港口区域的港口设施及码头升级工程，涵盖详细设计、采购、施工、预调试、调试及启动环节——该港口将承担所有甲醇出口装载作业。此外，Bonatti还将负责甲醇传输与蒸汽回收地下管道，以及甲醇主工艺厂与甲醇港口站点之间双光纤电缆的详细设计、采购、施工、预调试、调试及启动工作。

该协议还为Bonatti提供了建造项目闭环输水管道系统的机会，该系统将从JAPAMA氧化池向项目现场输水，使Pacifico Mexinol项目成为全球最大规模利用城市污水进行工业用水再利用的案例之一。该系统通过处理和循环利用城市污水满足项目所有用水需求，以避免消耗淡水资源或对奥惠拉湾(Bay of Ohuira)造成负面影响，从而降低项目的环境影响。

Pacifico Mexinol项目总监兼Transition Industries工程和技术主管Balmore Brito表示：“我们很荣幸能邀请到管道工程、采购与施工(EPC)领域的全球领军企业Bonatti加入我们的执行团队。他们的国际专业知识，加上在锡那罗亚州阿霍梅市的本地现场经验与运营知识，对项目及我们运营地附近的当地社区都大有裨益。Bonatti与我们一样，坚定不移地致力于环境与社会可持续发展。”

Bonatti美洲区商务总监Gustavo Blejer表示：“我们很高兴能参与这一旗舰项目，它标志着向脱碳目标迈出的重要一步。这是一个绝佳机会，能够将Bonatti的全球专业知识与我们深厚的本地经验相结合，为锡那罗亚州阿霍梅市乃至墨西哥的发展做出切实贡献。”

Transition Industries正在与World Bank Group成员International Finance Corporation (IFC)合作开发Pacifico Mexinol项目。一旦于2029启动运营，Pacifico Mexinol预计将成为全球最大的单一超低碳甲醇生产设施——每年生产约35万公吨绿色甲醇，从天然气中生产180万公吨蓝色甲醇并进行碳捕获。

Transition Industries LLC总部位于德州休斯顿，是北美世界级净零碳排放甲醇和绿色氢气项目的开发商，旨在应对气候变化并促进环境和社会可持续性。如需了解有关Pacifico Mexinol或Transition Industries的更多信息，请发送电子邮件至inquiries@transitionind.com。

Bonatti是一家国际承包商，在能源与采矿领域拥有80多年的经验。公司的专业能力涵盖完整的项目生命周期——从工程、采购、施工到工厂与管道的运营及维护。Bonatti积极投身能源转型与水资源可持续性领域。正在进行的项目包括碳捕获、氢能、生物燃料、太阳能发电厂，以及旨在减少采矿作业中淡水使用的水利基础设施开发。Bonatti的业务遍及加拿大、墨西哥和智利，在美洲建立了稳固的市场地位。公司累计营收超过25亿美元，被公认为墨西哥领先的中游承包商。如需了解更多信息，请访问www.bonatti.it。

