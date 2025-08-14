De cara al futuro: la herramienta Foundation Finder impulsada por IA de Mary Kay tiene todo para revolucionar el mundo de la belleza

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., líder global en ventas directas e innovación de la piel, anuncia el lanzamiento de su revolucionaria herramienta Foundation Finder impulsada por IA, una tecnología intuitiva diseñada para ayudar a que los consumidores encuentren fácilmente su base ideal, además de empoderar a las asesoras de belleza independientes de Mary Kay para que puedan orientar a sus clientas y ayudarlas a encontrar el producto que buscan desde sus teléfonos.

Como novedad absoluta en el sector de ventas directas, esta herramienta Foundation Finder impulsada por IA utiliza inteligencia artificial avanzada para escanear el rostro de una clienta en su teléfono móvil y ofrecer recomendaciones de sombra personalizadas en cuestión de segundos. Lo que diferencia a esta herramienta con tecnología de IA es que se basa en datos sobre productos a escala desarrollados científicamente y posee un concepto inclusivo y con matices de los tonos de la piel humana. La tecnología captura el tono de piel del usuario con la cámara del teléfono y lo vincula con la sombra de base de Mary Kay adecuada mediante un análisis del tono de piel del usuario y los valores RGB correspondientes de los productos de base de Mary Kay1. Mary Kay posee los derechos exclusivos de esta herramienta, en lo que representa una verdadera revolución en el sector de ventas directas2.

“La herramienta Foundation Finder impulsada por IA potencia nuestra visión como revolucionarios de la belleza en el espacio de las ventas directas y más allá”, afirmó la doctora Lucy Gildea, directora científica y de marca de Mary Kay. “Somos pioneros en la búsqueda de sombra con tecnología de IA a nivel mundial y ayudamos a que las consumidoras encuentren su base ideal en el diverso rango de acabados de base en la cartera de productos Mary Kay® Flawless Face. Adoptar la tecnología de belleza representa una oportunidad única para elevar la categoría y cultivar nuestra comunidad de belleza de próxima generación”.

La herramienta Foundation Finder impulsada por IA está alineada con la creciente demanda de soluciones de belleza tecnológicas e hiperpersonalizadas, en el marco de un cambio cultural y tecnológico más amplio. Como la marca de venta directa número uno de productos de cuidado de la piel y cosméticos a nivel global según Euromonitor International por tres años consecutivos3 en 2023, 2024 y nuevamente en 2025, este lanzamiento no hace más que reflejar el compromiso de Mary Kay con la innovación digital ,la inclusión y el empoderamiento de nuestras emprendedoras de belleza en todo el mundo.

“El lanzamiento de nuestra herramienta Foundation Finder impulsada por IA refleja nuestro compromiso continuo con la innovación en belleza personalizada”, señaló James Whatley, director de información de Mary Kay. “Al aprovechar una exclusiva tecnología de IA en el canal de venta directa, podemos ofrecer recomendaciones de sombra en cuestión de segundos, además de lograr que la experiencia de las consumidoras sea intuitiva, inclusiva y disfrutable. Nuestras asesoras de belleza independientes de Mary Kay ahora contarán con un potente asociado digital que elevará su negocio, potenciará la confianza del cliente y reconceptualizará la forma de vender productos de belleza en un mundo cada vez más tecnológico”.

La herramienta ya está disponible en algunos mercados y se implementará a nivel global en los próximos meses. Para más información, haga clic aquí.

Aspectos destacados de la herramienta Foundation Finder impulsada por IA:

Tecnología de belleza: la cámara del teléfono del usuario captura un seguimiento en tiempo real de las imágenes o los videos con una detección precisa de 151 puntos de rasgos faciales.

la cámara del teléfono del usuario captura un seguimiento en tiempo real de las imágenes o los videos con una detección precisa de 151 puntos de rasgos faciales. Inclusión: la herramienta Foundation Finder impulsada por IA se basa en una escala de 10 sombras patentada y diseñada para representar con exactitud una amplia gama de tonos de piel humana que toman en cuenta inclusión y precisión.

la herramienta Foundation Finder impulsada por IA se basa en una escala de 10 sombras patentada y diseñada para representar con exactitud una amplia gama de tonos de piel humana que toman en cuenta inclusión y precisión. Rendimiento: en nuestras pruebas con consumidoras, el 83 % expresó que es probable que compren su base recomendada. En las pruebas con consultoras de belleza independientes de Mary Kay, el 100 % afirmó que es probable que utilicen esta herramienta en su negocio.

en nuestras pruebas con consumidoras, el 83 % expresó que es probable que compren su base recomendada. En las pruebas con consultoras de belleza independientes de Mary Kay, el 100 % afirmó que es probable que utilicen esta herramienta en su negocio. Acceso: la herramienta Foundation Finder impulsada por IA está integrada en la experiencia de compras en línea, a la que puede accederse en www.marykay.com o través de iCatalog. Los consumidores pueden escanear fácilmente para encontrar su base recomendada al instante.

la herramienta Foundation Finder impulsada por IA está integrada en la experiencia de compras en línea, a la que puede accederse en www.marykay.com o través de iCatalog. Los consumidores pueden escanear fácilmente para encontrar su base recomendada al instante. Privacidad: la herramienta Foundation Finder impulsada por IA no almacena ni procesa datos biométricos.

Acerca de Mary Kay

Mary Kay Ash fue una de las primeras mujeres en romper el techo de cristal y fundó la marca de belleza de sus sueños en Texas en 1963 con el objetivo de enriquecer la vida de las mujeres. Ese sueño se convirtió en una empresa global, que hoy en día tiene millones de miembros independientes en más de 40 mercados. Durante más de 60 años, la oportunidad que ofrece Mary Kay les ha brindado a las mujeres las herramientas necesarias para que definan su propio futuro a través de la educación, la tutoría, la promoción y la innovación. Mary Kay se dedica a invertir en la ciencia que hay detrás de la belleza y a fabricar tratamientos de vanguardia para la piel, cosméticos, suplementos nutricionales y fragancias. Mary Kay está convencida de que hay que preservar nuestro planeta para las generaciones futuras, proteger a las mujeres afectadas por el cáncer y el abuso doméstico y animar a los jóvenes a seguir sus sueños. Más información en marykayglobal.com. Encuéntrenos en Facebook, Instagram y LinkedIn, o síganos en X.

1 Código RGB significa código rojo, verde y azul. Es un modelo de colores utilizado en la producción de imágenes digitales y los gráficos por computadora para representar los colores. Cada color está representado por una combinación de rojo, verde y azul, que generalmente varía entre 0 y 255. 2 Mary Kay Inc. tiene los derechos exclusivos de la herramienta durante los 12 meses posteriores al lanzamiento. 3 Fuente: Euromonitor International Limited; Belleza y cuidado personal, edición 2025, ventas al valor del precio de venta minorista, datos de 2024 Expand

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.