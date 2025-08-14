Eurazeo avvia trattative esclusive con INSPIRED PET NUTRITION in merito alla vendita della sua quota di Ultra Premium Direct

PARIGI e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Eurazeo ha avviato delle trattative esclusive con INSPIRED PET NUTRITION ("IPN"), l'azienda internazionale in rapida crescita di alimenti per animali domestici controllata da CapVest Partners LLP ("CapVest"), in merito alla vendita di Ultra Premium Direct ("UPD"), l'azienda online D2C leader per la vendita di alimenti per animali.

Fondata nel 2013, UPD si è affermata come leader nel mercato francese degli alimenti premium per animali domestici ed è ora riconosciuta come il marchio online leader nel segmento direct-to-consumer (D2C), apprezzato per la sua eccezionale esperienza cliente e che serve già oltre 285.000 clienti attivi.

