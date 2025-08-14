-

Eurazeo avvia trattative esclusive con INSPIRED PET NUTRITION in merito alla vendita della sua quota di Ultra Premium Direct

PARIGI e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Eurazeo ha avviato delle trattative esclusive con INSPIRED PET NUTRITION ("IPN"), l'azienda internazionale in rapida crescita di alimenti per animali domestici controllata da CapVest Partners LLP ("CapVest"), in merito alla vendita di Ultra Premium Direct ("UPD"), l'azienda online D2C leader per la vendita di alimenti per animali.

Fondata nel 2013, UPD si è affermata come leader nel mercato francese degli alimenti premium per animali domestici ed è ora riconosciuta come il marchio online leader nel segmento direct-to-consumer (D2C), apprezzato per la sua eccezionale esperienza cliente e che serve già oltre 285.000 clienti attivi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

CONTATTO DI EURAZEO
Coralie Savin
RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DEL GRUPPO
csavin@eurazeo.com
+33 (0)6 86 89 57 48

Pierre Bernardin
DIRETTORE GENERALE - RESPONSABILE DELLE RELAZIONI CON GLI INVESTITORI
ir@eurazeo.com
+33 (0)1 44 15 01 11

CONTATTO PER LA STAMPA DI EURAZEO
Mael Evin (Francia)
HAVAS
mael.evin@havas.com
+33 (0)6 44 12 14 91

David Sturken (Regno Unito)
H/ADVISORS MAITLAND
david.sturken@h-advisors.global
+44 (0) 7990 595 913

CONTATTO PER LA STAMPA di IPN & CapVest
Ben Valdimarsson (Regno Unito)
bvaldimarsson@reputation-inc.com
+44 (0) 7889 805 930

