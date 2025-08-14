LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--

Xsolla et Adyen s’associent pour optimiser les paiements liés aux jeux vidéo à l’échelle mondiale et lancer Xsolla Payment Service Provider, qui offre aux développeurs un contrôle total sur les paiements, le processus de paiement et la stratégie de revenus

Xsolla, une entreprise commerciale mondiale qui aide les développeurs à lancer, développer et monétiser leurs jeux, annonce aujourd’hui un partenariat stratégique avec Adyen, une plateforme technologique financière de premier plan, afin d’offrir une expérience de paiement fluide et évolutive aux développeurs de jeux vidéo du monde entier. Ce partenariat soutient le lancement de Xsolla Payment Service Provider (PSP), une nouvelle solution de paiement conçue pour les studios qui souhaitent opérer en tant que leur propre commerçant attitré (MoR) tout en tirant parti de l’infrastructure unique de Xsolla en matière de paiement et de technologie de jeu.

Xsolla PSP offre aux développeurs un contrôle total sur leur expérience de paiement, la gestion des taxes, la conformité, les relations directes avec les utilisateurs finaux et les revenus, tout en offrant une couverture mondiale sur plus de 200 marchés et dans plus de 160 devises. Ce modèle complète les services MoR traditionnels de Xsolla en offrant une voie parallèle vers le contrôle des paiements, la flexibilité et la propriété des relations avec les joueurs sur les marchés où les studios de jeux vidéo sont présents localement.

Le service sera disponible pour les commerçants éligibles enregistrés à Hong Kong, avec une expansion progressive en Europe, à Singapour et aux États-Unis à mesure que les licences régionales seront obtenues.

Principaux avantages de Xsolla PSP :

Paiement contrôlé : expériences de paiement entièrement personnalisables, adaptées à votre marque et à votre stratégie de monétisation.

expériences de paiement entièrement personnalisables, adaptées à votre marque et à votre stratégie de monétisation. Prise en charge mondiale des paiements par carte : acceptez les paiements dans plus de 200 pays et territoires dans plus de 160 devises grâce aux capacités d’acquisition mondiales d’Adyen, avec l’ajout de méthodes de paiement supplémentaires.

acceptez les paiements dans plus de 200 pays et territoires dans plus de 160 devises grâce aux capacités d’acquisition mondiales d’Adyen, avec l’ajout de méthodes de paiement supplémentaires. Fonctionnalités de paiement flexibles : tokenisation, facturation unique et récurrente, remboursements partiels/complets, calcul des taxes lors du paiement, et plus encore.

tokenisation, facturation unique et récurrente, remboursements partiels/complets, calcul des taxes lors du paiement, et plus encore. Rapports et analyses avancés : visibilité en temps réel des transactions et informations sur le comportement des acheteurs.

visibilité en temps réel des transactions et informations sur le comportement des acheteurs. Intégration conviviale pour les développeurs : API rapides et sécurisées intégrées à l’écosystème d’outils commerciaux de Xsolla.

API rapides et sécurisées intégrées à l’écosystème d’outils commerciaux de Xsolla. Expertise du secteur : propulsé par deux leaders reconnus dans le domaine, Xsolla et Adyen, avec des décennies d’excellence dans le domaine des jeux et des technologies financières.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Xsolla pour aider les développeurs de jeux à disposer des outils dont ils ont besoin pour se développer à l’échelle mondiale et créer des expériences de paiement fluides », déclare Trevor Nies, vice-président principal et directeur mondial du numérique chez Adyen. « La plateforme technologique financière unifiée d’Adyen permettra aux développeurs de jeux d’harmoniser le traitement des paiements internationaux, d’améliorer les stratégies de monétisation des joueurs et, en collaboration avec Xsolla, de remporter un succès encore plus grand sur le marché. »

Le partenariat entre Xsolla et Adyen améliore l’offre PSP de Xsolla en permettant :

Un traitement financier fiable grâce au réseau d’acquisition mondial d’Adyen.

Une portée internationale plus large avec une assistance transfrontalière fluide.

Des outils commerciaux évolutifs, sécurisés et flexibles, conçus pour les jeux de toute taille.

Ce service est idéal pour les plateformes d’achat de jeux, les plateformes basées sur les compétences, les services de streaming en direct, les écosystèmes de dons et les développeurs qui accordent la priorité à la relation avec les joueurs et à l’expérience utilisateur lors du paiement.

« Aujourd’hui, les développeurs de jeux veulent plus de contrôle et un meilleur accès aux marchés mondiaux sans avoir à se soucier de la complexité de la mise en place d’une infrastructure », déclare Chris Hewish, président de Xsolla. « Avec Adyen comme partenaire d’acquisition mondial, nous proposons une solution qui répond à ces besoins à grande échelle, en aidant les développeurs qui souhaitent développer leur activité selon leurs propres conditions. »

Avec l’ajout du modèle PSP, Xsolla propose désormais deux options flexibles et combinables aux développeurs de jeux :

Merchant of Record (MoR) pour ceux qui souhaitent une solution commerciale entièrement gérée

Payment Service Provider (PSP) pour les studios qui souhaitent garder le contrôle de leur propre MoR

Ce lancement souligne l’engagement de Xsolla à créer des solutions sur mesure, axées sur les développeurs, qui répondent aux besoins en constante évolution de l’industrie du jeu vidéo.

Pour en savoir plus ou demander l’accès à Xsolla PSP, rendez-vous sur : http://xsolla.com/payment-service-provider

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise commerciale internationale qui propose des outils et des services performants pour permettre aux développeurs de relever les défis inhérents à l'industrie du jeu vidéo. Des studios indépendants aux grands éditeurs, les entreprises s'associent à Xsolla pour les aider à financer, distribuer, commercialiser et monétiser leurs jeux. Convaincue du bel avenir des jeux vidéo, Xsolla s'est donné pour mission de créer des opportunités et de mettre constamment de nouvelles ressources à la disposition des créateurs. Basée et enregistrée à Los Angeles, en Californie, Xsolla exerce ses activités en tant que commerçant enregistré et a aidé plus de 1 500 développeurs de jeux à toucher davantage de joueurs et à développer leurs activités dans le monde entier. Avec davantage de leviers de rentabilité et de méthodes pour gagner, les développeurs disposent de tout ce dont ils ont besoin pour profiter pleinement du jeu.

Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter xsolla.com

À propos d'Adyen

Adyen (AMS : ADYEN) est la plateforme technologique financière de choix pour les entreprises leaders. En fournissant des capacités de paiement de bout en bout, des informations basées sur les données et des produits financiers dans une solution globale unique, Adyen aide les entreprises à atteindre plus rapidement leurs objectifs de croissance ambitieux. Avec une présence mondiale et un accent particulier sur l’innovation, Adyen soutient certaines des plus grandes marques mondiales dans les secteurs de la vente au détail, du numérique, des plateformes et des jeux vidéo.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur adyen.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.