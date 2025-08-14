Encare o Futuro: Localizador de Bases de Maquiagem com IA da Mary Kay está pronto para revolucionar o mundo da beleza

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--Mary Kay Inc., líder mundial em vendas diretas e inovação em pele, anuncia o lançamento de seu inovador Localizador de Bases de Maquiagem com IA , uma tecnologia intuitiva desenvolvida para ajudar as clientes a encontrar sem esforço a base ideal para elas, enquanto capacita os consultores de beleza independentes da Mary Kay a orientar suas clientes a encontrar a base ideal diretamente de seus celulares.

Sendo prioridade no setor de vendas diretas, este Localizador de Bases de Maquiagem com IA utiliza inteligência artificial avançada para escanear o rosto de uma cliente em seu celular e fornecer recomendações personalizadas de tons em apenas alguns segundos. O que distingue esta ferramenta com tecnologia de IA é que tem por base uma escala cientificamente desenvolvida, que oferece uma compreensão inclusiva e matizada dos tons de pele humana. A tecnologia capta o tom de pele da usuária com uso de sua câmera e, a seguir, o compara com o tom de base da Mary Kay mais preciso, analisando o tom de pele da usuária e os valores RGB correspondentes dos produtos de base de maquiagem da Mary Kay1. A Mary Kay detém os direitos exclusivos da ferramenta, que a converte em uma verdadeira revolucionária no setor de vendas diretas2.

"O Localizador de Bases de Maquiagem com IA alimenta nossa visão de ser um disruptor de beleza no espaço de vendas diretas e mais além", disse a Dra. Lucy Gildea, Diretora de Marca e Diretora Científica da Mary Kay. "Somos pioneiros em combinar tons por IA a nível mundial, ajudando as clientes a encontrar a base ideal dentro da ampla gama de acabamentos de bases do portfólio da Mary Kay® Flawless Face. Adotar a tecnologia da beleza representa uma oportunidade única para elevar a categoria e cultivar nossa comunidade de beleza da próxima geração."

O Localizador de Bases de Maquiagem com IA se alinha com a crescente demanda por soluções de beleza hiperpersonalizadas e tecnológicas, em meio a mudanças culturais e tecnológicas mais amplas. Como a marca nº 1 em vendas diretas de cuidados com a pele e cosméticos de cores no mundo pela Euromonitor International por três anos consecutivos3 em 2023, 2024 e novamente em 2025, este lançamento reflete ainda mais o compromisso da Mary Kay com a inovação digital, inclusão e capacitação de nossos empreendedores de beleza ao redor do mundo.

"O lançamento de nosso Localizador de Bases de Maquiagem com IA reflete um compromisso contínuo com a inovação em beleza personalizada", disse James Whatley, Diretora de Informação da Mary Kay. "Ao utilizar uma tecnologia exclusiva de IA no canal de Vendas Diretas, podemos oferecer recomendações de cores em segundos, que torna a experiência das clientes intuitiva, inclusiva e agradável. As consultoras de beleza independentes da Mary Kay agora terão um parceiro digital poderoso que impulsiona seus negócios, aumenta a confiança da cliente e reinventa o modo como a beleza é entregue em um mundo impulsionado pela tecnologia."

A ferramenta já está disponível em mercados selecionados e será lançada a nível internacional nos próximos meses. Para mais informações, clique aqui.

Destaques do Localizador de Bases de Maquiagem com IA:

Tecnologia de beleza: A câmera da usuária capta o rastreamento em tempo real de vídeos ou imagens de entrada da usuária com detecção precisa de 151 pontos de características faciais.

A câmera da usuária capta o rastreamento em tempo real de vídeos ou imagens de entrada da usuária com detecção precisa de 151 pontos de características faciais. Inclusão: O Localizador de Bases de Maquiagem com IA da Mary Kay está baseado em uma escala patenteada de 10 tons, criada para representar com precisão uma vasta gama de tons de pele humana, com inclusão e precisão em mente.

O Localizador de Bases de Maquiagem com IA da Mary Kay está baseado em uma escala patenteada de 10 tons, criada para representar com precisão uma vasta gama de tons de pele humana, com inclusão e precisão em mente. Desempenho: Em nossos testes com clientes, 83% delas expressaram que provavelmente comprariam a combinação recomendada. Em testes com Consultoras de Beleza Independentes (IBCs) da Mary Kay, 100% das IBCs da Mary Kay afirmaram que provavelmente usariam a ferramenta em seus negócios.

Em nossos testes com clientes, 83% delas expressaram que provavelmente comprariam a combinação recomendada. Em testes com Consultoras de Beleza Independentes (IBCs) da Mary Kay, 100% das IBCs da Mary Kay afirmaram que provavelmente usariam a ferramenta em seus negócios. Acesso: O Localizador de Bases de Maquiagem com IA está integrado à experiência de compra online, acessível em www.marykay.com ou através do iCatalog, onde as clientes podem escanear com facilidade e encontrar de modo instantâneo a base ideal para elas.

O Localizador de Bases de Maquiagem com IA está integrado à experiência de compra online, acessível em www.marykay.com ou através do iCatalog, onde as clientes podem escanear com facilidade e encontrar de modo instantâneo a base ideal para elas. Privacidade: O Localizador de Bases de Maquiagem com IA não armazena nem processa dados biométricos.

Sobre a Mary Kay

Como uma das rompedoras de barreiras em sua origem, Mary Kay Ash fundou a marca de beleza de seus sonhos no Texas em 1963 com uma meta: enriquecer a vida das mulheres. Este sonho floresceu em uma empresa internacional com milhões de membros independentes da força de vendas em mais de 40 países. Durante 60 anos, a oportunidade Mary Kay capacitou as mulheres a definirem seu próprio futuro por meio da educação, orientação, defesa de direitos e inovação. A Mary Kay se dedica a investir na ciência por trás da beleza e produzir cuidados da pele, cosméticos coloridos, suplementos nutricionais e fragrâncias de última geração. A Mary Kay acredita na preservação de nosso planeta para as gerações futuras, ao proteger as mulheres afetadas pelo câncer e pela violência doméstica e incentivar os jovens a seguirem seus sonhos. Saiba mais em marykayglobal.com. Encontre-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn ou siga-nos no X.

1 O código RGB significa código vermelho, verde e azul. É um modelo de cores utilizado em imagens digitais e computação gráfica para representar cores. Cada cor é representada por uma combinação de valores de vermelho, verde e azul, normalmente variando de 0 a 255. 2 A Mary Kay Inc. detém os direitos exclusivos da ferramenta durante os primeiros 12 meses após o lançamento. 3 "Fonte: Euromonitor International Limited; Beleza e Cuidados Pessoais, edição 2025, valor de vendas no provedor de serviços de varejo, dados de 2024" Expand

