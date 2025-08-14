Andersen Consulting zwiększa potencjał w zakresie zarządzania ryzykiem, nawiązując współpracę z Nisos

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting wzmacnia zdolności, zawierając umowę o współpracy z amerykańską firmą Nisos specjalizującą się w zarządzaniu ryzykiem po stronie człowieka, która dostarcza rozwiązania oparte na analityce w celu identyfikowania i ograniczania nowych zagrożeń wymierzonych w ludzi, działalność operacyjną i integralność organizacji.

Założona w 2015 roku firma Nisos specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem związanym z działalnością człowieka, oferując pakiet usług obejmujących analitykę danych dotyczących zagrożeń na szczeblu wewnętrznym, ochronę cyfrowych zasobów kierownictwa, ochronę przed oszustwami pracowniczymi, oceny zewnętrzne, dochodzenia w oparciu o konkretne zdarzenia oraz monitorowanie zagrożeń. Otwarte rozwiązania analityczne firmy identyfikują wrogie zachowanie i dostarczają informacji, które można przekuć w działania, w drodze połączenia usług drobiazgowej oceny z autorską platformą Ascend do zarządzania ryzykiem związanym z działalnością człowieka.

– Firma Nisos zrodziła się z przekonania, że zagrożenia wynikające z działalności człowieka wymagają dostosowanych rozwiązań opartych na danych analitycznych – powiedział dyrektor generalny Nisos, Ryan LaSalle. – Nasz zespół wykorzystuje specjalistyczną wiedzę z dziedziny bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa i analityki sektora prywatnego, aby identyfikować zagrożenia zanim dojdzie do ich eskalacji. Dołączenie do Andersen Consulting w charakterze firmy współpracującej umożliwi nam dalsze wspieranie organizacji w podejmowaniu zdecydowanych działań w reakcji na nowe zagrożenia będące wynikiem działalności człowieka, a tym samym w ochronie ich pracowników i działalności na dużą skalę.

– Nisos oferuje bogatą wiedzę w odniesieniu do wskazywania zagrożeń i gromadzenia danych analitycznych na temat zagrożeń po stronie człowieka, którą nieczęsto spotkać można na rynku – powiedział Mark L. Vorsatz, globalny prezes i dyrektor generalny Andersen. – Jej podejście wzmocni nasze zdolności do wspierania klientów zmuszonych do stawienia czoła ryzyku w zakresie bezpieczeństwa, aspektów prawnych i wizerunkowych w sposób precyzyjny i niezwłoczny, a tym samym zapewni naszej globalnej platformie konsultingowej cenny wymiar informacyjny.

Andersen Consulting jest globalną praktyką konsultingową świadczącą kompleksowy zestaw usług w dziedzinie strategii przedsiębiorstw, działalności gospodarczej, technologii i transformacji pod kątem wdrażania AI, a także rozwiązań w zakresie kapitału ludzkiego. Andersen Consulting stosuje wielowymiarowy model usług Andersen Global, organizacji zapewniającej światowej klasy konsultacje, usługi podatkowe, prawne, wyceny, usługi w zakresie globalnej mobilności oraz specjalistyczne doradztwo za pośrednictwem ogólnoświatowej platformy skupiającej ponad 20 000 specjalistów z całego świata i obecnej w ponad 500 lokalizacjach dzięki firmom członkowskim i współpracownikom. Andersen Consulting Holdings LP jest spółką komandytową dostarczającą rozwiązania konsultingowe za pośrednictwem firm członkowskich i współpracowników z całego świata.

