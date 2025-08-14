AM Best Revisa Perspectivas a Positivas para SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas a positivas de estables y ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Buena), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “bbb-” (Buena) y la Calificación en Escala Nacional México de “aa-.MX” (Superior) de SPP Institución de Seguros, S.A. de C.V. (SPP Seguros) (Ciudad de México, México).

Las Calificaciones Crediticias (calificaciones) de SPP Seguros reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las revisiones de las perspectivas de las calificaciones reflejan la expectativa de AM Best de que SPP Seguros continuará expandiendo su base de capital mientras mejora sus métricas de fortaleza de balance, respaldadas por resultados operativos rentables, y con una administración de riesgos planeada como parte esencial de esa estrategia.

Las calificaciones también reflejan el nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos de la compañía, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), evidencia de respaldo de capital por parte del accionista mayoritario, y prácticas de inversión prudentes. Limitando las calificaciones de SPP Seguros se encuentra el riesgo inherente de una compañía nueva implementando su plan de negocios, el riesgo de expansión que surge de las nuevas líneas de daños (P/C, por sus siglas en inglés), y la volatilidad del portafolio de suscripción prospectivo.

SPP Seguros es una compañía mexicana que inició operaciones en 2019. El accionista mayoritario es Juan Carlos Merlo, quien tiene una participación del 51%; el resto de las acciones son propiedad de Global Insurance Group Holding Company, Inc., propietaria de varios negocios relacionados con seguros, con domicilio en San Antonio, TX.

SPP Seguros está enfocada en garantizar la calidad en la construcción y brindar protección contra imprevistos y accidentes. A diciembre de 2024, el portafolio de negocios de la compañía estaba compuesto casi completamente de P/C (99.9%) con 0.1% en cobertura de accidentes personales. Dentro del mercado de México, SPP Seguros tiene una participación inferior al 1%.

En 2025, la compañía está buscando autorización para suscribir las líneas de negocio de responsabilidad civil y riesgos profesionales, marítimo y transporte, incendio, riesgos catastróficos, agrícola y animales, y automóviles. La intención de SPP Seguros es ampliar la gama de oferta al mercado y cubrir necesidades adicionales de seguros.

La capitalización ajustada por riesgos de SPP Seguros se encuentra en el nivel más fuerte, medida por el BCAR, con el riesgo de suscripción como el principal componente del capital requerido. El respaldo del accionista mayoritario de SPP Seguros se ha reflejado en inyecciones de capital para respaldar el crecimiento y brindar flexibilidad financiera. En general, el balance es fuerte, pero está sujeto a la volatilidad derivada de la distribución y el crecimiento del portafolio de negocios neto de la compañía.

Al cierre de 2024, la prima emitida bruta de SPP Seguros se posicionó en 97.1 millones de pesos, y tuvo un índice combinado de 61.5%. Los resultados netos positivos también continuaron a mayo de 2025. El producto financiero de SPP Seguros ha estado estable, y se espera que su perfil de inversión permanezca sin cambios en los próximos años, apoyando su generación de ingresos.

Los factores que podrían conducir a acciones de calificación positivas incluyen crecimiento continuo de la base de capital de la compañía en el mediano plazo, respaldando el nivel actual de capitalización ajustada por riesgos, con base en el BCAR, y la consolidación exitosa de la estrategia de negocios de la compañía en ubicaciones objetivo. Podrían ocurrir acciones de calificación negativas si el crecimiento de la prima o el desarrollo adverso del portafolio de suscripción erosiona la base de capital de la compañía y reduce la capitalización ajustada por riesgos a un nivel que ya no respalde las calificaciones.

