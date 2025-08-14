Andersen Consulting透過與Nisos合作擴大風險管理能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting已與總部位於美國的人力風險管理公司Nisos簽署合作協議，以此強化自身服務能力。Nisos致力於提供以情報為導向的解決方案，以辨識並緩解針對人員、營運及組織完整性的新興威脅。

Nisos成立於2015年，專長於人力風險管理，提供一系列服務，包括內部威脅情報、高階主管數位保護、雇傭詐騙防護、第三方評估、事件驅動型調查以及威脅監控。該公司的開放原始碼情報解決方案能辨識對抗性行為，並透過將頂級客製化服務與專屬的人力風險管理平台Ascend相結合，提供可操作的洞察。

Nisos執行長Ryan LaSalle表示：「Nisos的創立植基於一個信念，即因應人為驅動的威脅需要以情報為導向的訂製型解決方案。我們的團隊聚集了來自國家安全、執法部門和私人部門情報領域的專業人士，能在風險升級前加以辨識。透過成為Andersen Consulting的合作公司，我們將能夠繼續協助各類組織在面對新興人力風險時果斷採取行動，並大規模保護其人員與業務。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Nisos在威脅歸因和人力風險情報方面擁有市場上罕有其匹的深厚經驗。他們的方法強化了我們的服務能力，使我們能精準且迅速地協助客戶因應安全、法律及聲譽風險，為我們的全球顧問平台增添了一層寶貴的洞察。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。