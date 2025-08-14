Andersen Consulting amplía sus capacidades de gestión de riesgos con Nisos

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortalece sus capacidades mediante un Acuerdo de Colaboración con Nisos, una empresa de gestión de riesgos humanos con sede en los EE. UU. que ofrece soluciones basadas en la inteligencia para identificar y mitigar las amenazas emergentes orientadas a personas, operaciones e integridad organizacional.

Fundada en 2015, Nisos se especializa en gestión de riesgos humanos y ofrece un conjunto de servicios que incluyen inteligencia contra amenazas internas, protección digital ejecutiva, protección contra fraudes en el empleo, evaluaciones de terceros, investigaciones basadas en eventos y monitoreo de amenazas. Las soluciones de inteligencia de código abierto de la empresa permiten identificar comportamientos adversos y entregar perspectivas ejecutables mediante una combinación de servicios de guante blanco y una plataforma registrada de gestión de riesgos humanos, llamada Ascend.

“Nisos fue fundada bajo la creencia de que las amenazas impulsadas por humanos requieren de soluciones personalizadas, basadas en la inteligencia”, comentó Ryan LaSalle, director ejecutivo de Nisos. “Nuestro equipo reúne la experiencia de la seguridad nacional, el cumplimiento de la ley y la inteligencia del sector privado para revelar los riesgos antes de que pasen a mayores. Ser una firma de colaboración de Andersen Consulting nos permite seguir empoderando a nuestras organizaciones para que actúen con decisión ante riesgos humanos emergentes y protejan a las personas y negocios a escala”.

“Nisos ofrece vasta experiencia en atribución de amenazas e inteligencia en riesgos humanos que no es frecuente en el mercado”, comentó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “Con su enfoque, podemos mejorar nuestra capacidad de brindarle apoyo a los clientes para que hagan frente a los riesgos para la seguridad, legales y la reputación con precisión y velocidad, lo que suma una importante capa de perspectivas a nuestra plataforma global de consultoría”.

Andersen Consulting es una práctica global de consultoría que ofrece un conjunto integral de servicios, que incluyen estrategia corporativa, negocios, tecnología y transformación de la IA, así como soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicios multidimensional de Andersen Global, y ofrece consultoría de nivel mundial y experiencia en las áreas de impuestos, legales, tasaciones, movilidad global y asesoramiento en una plataforma global compuesta por más de 20 000 profesionales de todo el mundo y presencia en más de 500 ubicaciones a través de sus firmas miembro y firmas de colaboración. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece servicios de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas de colaboración en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.