アンダーセン・コンサルティング、Nisosを通じてリスク管理能力を拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、米国に拠点を置き、人的リスク管理を専門とするNisosとの協業契約を通じて、自社の対応力を強化します。Nisosは、人員、業務、組織の完全性を標的とする新たな脅威を特定し、軽減するためのインテリジェンス主導型ソリューションを提供しています。

2015年に設立されたNisosは、人的リスク管理を専門とし、内部脅威インテリジェンス、経営幹部向けのデジタル保護、採用詐欺防止、第三者評価、イベント主導型調査、脅威監視などのサービスを提供しています。同社のオープンソース・インテリジェンス・ソリューションは、敵対的行動を特定し、高品質な専任サービスと独自の人的リスク管理プラットフォーム「Ascend」を組み合わせて、実行可能なインサイトを提供しています。

「Nisosは、人為要因による脅威には特化したインテリジェンス主導型ソリューションが必要であるという信念の下に設立されました」と、Nisosの最高経営責任者（CEO）であるライアン・ラサール氏は述べています。「当社のチームは、国家安全保障、法執行機関、民間セクターのインテリジェンスにおける専門知識を結集し、リスクが拡大する前に顕在化させます。アンダーセン・コンサルティングの協業企業となることで、新たに生じる人的リスクに直面した組織が迅速かつ的確に行動し、自社の人材と事業を広範に保護できるよう、引き続き支援していきます。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは、次のように述べています。「Nisosは、脅威の発信源特定や人的リスク・インテリジェンスにおいて、市場でも稀有な豊富な経験を有しています。Nisosのアプローチは、セキュリティ、法務、評判に関するリスクへの対応において、精度と迅速性をもってクライアントを支援する当社の能力を高め、グローバルなコンサルティング・プラットフォームに貴重なインサイトの層を加えます。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルに統合されており、世界2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて500以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。