アンダーセン・コンサルティング、Nisosを通じてリスク管理能力を拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、米国に拠点を置き、人的リスク管理を専門とするNisosとの協業契約を通じて、自社の対応力を強化します。Nisosは、人員、業務、組織の完全性を標的とする新たな脅威を特定し、軽減するためのインテリジェンス主導型ソリューションを提供しています。

2015年に設立されたNisosは、人的リスク管理を専門とし、内部脅威インテリジェンス、経営幹部向けのデジタル保護、採用詐欺防止、第三者評価、イベント主導型調査、脅威監視などのサービスを提供しています。同社のオープンソース・インテリジェンス・ソリューションは、敵対的行動を特定し、高品質な専任サービスと独自の人的リスク管理プラットフォーム「Ascend」を組み合わせて、実行可能なインサイトを提供しています。

「Nisosは、人為要因による脅威には特化したインテリジェンス主導型ソリューションが必要であるという信念の下に設立されました」と、Nisosの最高経営責任者（CEO）であるライアン・ラサール氏は述べています。「当社のチームは、国家安全保障、法執行機関、民間セクターのインテリジェンスにおける専門知識を結集し、リスクが拡大する前に顕在化させます。アンダーセン・コンサルティングの協業企業となることで、新たに生じる人的リスクに直面した組織が迅速かつ的確に行動し、自社の人材と事業を広範に保護できるよう、引き続き支援していきます。」

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォーサッツは、次のように述べています。「Nisosは、脅威の発信源特定や人的リスク・インテリジェンスにおいて、市場でも稀有な豊富な経験を有しています。Nisosのアプローチは、セキュリティ、法務、評判に関するリスクへの対応において、精度と迅速性をもってクライアントを支援する当社の能力を高め、グローバルなコンサルティング・プラットフォームに貴重なインサイトの層を加えます。」

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルに統合されており、世界2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて500以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

