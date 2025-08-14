Transition Industries tekent 'Heads of Agreement' met Bonatti S.p.A. voor kritieke infrastructuur in het Pacifico Mexinol-project

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Transition Industries LLC, een ontwikkelaar van grootschalige, CO2-neutrale methanol- en groene waterstofprojecten, heeft een 'Heads of Agreement'-contract getekend met Bonatti, een internationale aannemer gespecialiseerd in de energiesector, voor kritieke infrastructuur in het Pacifico Mexinol-project in Sinaloa, Mexico.

Pacifico Mexinol is klaar om 's werelds grootste stand-alone chemische productiefaciliteit met ultralage CO2-uitstoot te worden, met een productie van 6.130 ton methanol (MT) per dag.

Volgens de voorwaarden van de 'Heads of Agreement', die een bindende prijs voor eenmalig bedrag omvatten, zal Bonatti verantwoordelijk zijn voor de gedetailleerde engineering, inkoop, bouw, pre-inbedrijfstelling, inbedrijfstelling en opstart voor de upgrade van de havenfaciliteiten en steiger van het Terminal Transoceánica de Topolobampo, S.A. de C.V. ('TTT')-havengebied waar alle methanolladingsoperaties voor export zullen plaatsvinden.

