Xsolla e Adyen collaborano per potenziare i pagamenti globali nel settore dei videogiochi e introdurre il fornitore di servizi di pagamento Xsolla per offrire agli sviluppatori il pieno controllo dei pagamenti, del checkout e della strategia di...

Xsolla, azienda commerciale globale che aiuta gli sviluppatori a lanciare, far crescere e monetizzare i loro giochi, ha annunciato oggi di aver avviato una partnership strategica con Adyen, la piattaforma leader di tecnologia finanziaria, per gestire esperienze di pagamento fluide e scalabili per gli sviluppatori di giochi di tutto il mondo. Questa partnership supporta il lancio di Xsolla Payment Service Provider (PSP), una nuova soluzione di pagamento pensata per gli studi di progettazione di giochi che desiderano operare come proprio Merchant of Record (MoR), sfruttando al contempo l'esclusiva infrastruttura di pagamenti e di tecnologia per videogiochi di Xsolla.

La soluzione Xsolla PSP offre agli sviluppatori il pieno controllo della loro esperienza di pagamento, mediante la gestione delle imposte, della compliance, delle relazioni dirette con gli utenti finali e del fatturato, offrendo una copertura globale in più di 200 mercati e con oltre 160 valute. Questo modello va a integrare i tradizionali servizi MoR di Xsolla con l'offerta di un percorso parallelo per il controllo dei pagamenti, la flessibilità e la responsabilità delle relazioni con i giocatori in mercati in cui gli studi sono presenti a livello locale.

Il servizio sarà disponibile per i commercianti idonei iscritti nel registro delle imprese di Hong Kong, con un'espansione graduale in Europa, Singapore e negli Stati Uniti man mano che vengono ottenute le licenze regionali.

Principali vantaggi di Xsolla PSP:

Checkout controllato: esperienze di checkout completamente personalizzabili realizzate su misura per la strategia del tuo brand e di monetizzazione.

esperienze di checkout completamente personalizzabili realizzate su misura per la strategia del tuo brand e di monetizzazione. Assistenza globale ai pagamenti con carta: vengono accettati pagamenti in oltre 200 paesi e regioni, in più di 160 valute tramite le capacità di acquisizione globale di Adyen, con l'aggiunta in futuro di ulteriori metodi di pagamento.

vengono accettati pagamenti in oltre 200 paesi e regioni, in più di 160 valute tramite le capacità di acquisizione globale di Adyen, con l'aggiunta in futuro di ulteriori metodi di pagamento. Funzionalità di pagamento flessibili: tokenizzazione, addebiti occasionali e ricorrenti, rimborsi completi/parziali, calcolo delle tasse al checkout e altro ancora.

tokenizzazione, addebiti occasionali e ricorrenti, rimborsi completi/parziali, calcolo delle tasse al checkout e altro ancora. Funzionalità di reportistica e analisi avanzate: visibilità in tempo reale delle transazioni e informazioni sul comportamento degli acquirenti.

visibilità in tempo reale delle transazioni e informazioni sul comportamento degli acquirenti. Integrazione intuitiva per gli sviluppatori: API rapide e sicure integrate nell'ecosistema di strumenti commerciali di Xsolla.

API rapide e sicure integrate nell'ecosistema di strumenti commerciali di Xsolla. Competenze di settore: sotto la guida di due leader affermati del settore, Xsolla e Adyen, con decenni di esperienza nell'eccellenza di gaming e fintech.

"Siamo entusiasti di collaborare con Xsolla per sostenere gli sviluppatori di giochi con gli strumenti di cui hanno bisogno per ampliarsi a livello globale e creare esperienze di checkout senza problemi", ha dichiarato Trevor Nies, Vicepresidente senior e Direttore generale del settore digitale presso Adyen. "La piattaforma unificata di tecnologia finanziaria di Adyen consentirà agli sviluppatori di giochi di ottimizzare l'elaborazione dei pagamenti globali, migliorare le strategie di monetizzazione dei giocatori e, assieme a Xsolla, genererà in ultima analisi un maggiore successo nel mercato."

La partnership di Xsolla + Adyen migliora l'offerta PSP di Xsolla mediante l'abilitazione di:

Un'elaborazione finanziaria affidabile con la rete di acquisizione globale di Adyen.

Una più ampia presenza internazionale con assistenza transfrontaliera fluida.

Strumenti commerciali scalabili, sicuri e flessibili, sviluppati per giochi di qualsiasi dimensione.

Il servizio è ideale per i marketplace di gaming, per piattaforme skill-based, servizi di live streaming, ecosistemi di donazione e sviluppatori che danno priorità alla responsabilità delle relazioni con i giocatori e dell'esperienza utente durante il checkout.

"Gli sviluppatori di giochi oggi desiderano esercitare un maggiore controllo e avere accesso ai mercati globali senza la complessità di sviluppare una propria infrastruttura", ha affermato Chris Hewish, Presidente di Xsolla. "Con Adyen come nostro partner di acquisizione globale, offriamo una soluzione che soddisfa queste esigenze su larga scala, supportando gli sviluppatori che desiderano sviluppare le loro attività alle loro condizioni."

Con l'aggiunta del modello PSP, Xsolla ora offre due percorsi flessibili e integrabili per gli sviluppatori di giochi:

Merchant of Record (MoR) per chi desidera una soluzione commerciale completamente gestita

Payment Service Provider (PSP) per gli studi che desiderano mantenere il controllo del loro MoR

Questo lancio evidenzia l'impegno di Xsolla allo sviluppo di soluzioni su misura rivolte agli sviluppatori che soddisfano le esigenze in evoluzione del settore del gaming.

Per ulteriori informazioni o per una richiesta di accesso a Xsolla PSP, visitare: http://xsolla.com/payment-service-provider

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un'azienda commerciale mondiale che vanta una serie robusta di strumenti e che aiutano gli sviluppatori a risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche del settore dei videogame. Dagli indie ai colossi del settore, le aziende si alleano con Xsolla per usufruire di un aiuto nelle fasi di finanziamento, distribuzione, commercializzazione e monetizzazione dei videogiochi. Fiduciosa nel futuro dei videogame, Xsolla persegue con risolutezza la propria missione: riunire le opportunità e rendere nuove risorse disponibili a ciclo continuo ai creatori del settore. Nata a Los Angeles, California, dove ha la sede, Xsolla opera come agente commerciale e ha aiutato oltre 1.500 sviluppatori di giochi a raggiungere più giocatori e a far crescere le proprie attività a livello internazionale. Con più strade verso i profitti e più modi per vincere, gli sviluppatori dispongono di tutto il necessario per godersi la partita.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

Informazioni su Adyen

Adyen (AMS: ADYEN) è la piattaforma di tecnologia finanziaria di riferimento per le aziende leader. Con l'offerta di capacità di pagamento end-to-end, informazioni basate sui dati e prodotti finanziari un un'unica soluzione globale, Adyen aiuta le aziende a raggiungere più rapidamente i loro ambiziosi obiettivi di crescita. Con una presenza globale e una grande attenzione all'innovazione, Adyen supporta alcuni dei marchi leader al mondo nei settori del retail, digitale, delle piattaforme e del gaming.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito adyen.com

