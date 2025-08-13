-

MSCI與PNC Bank達成策略性合作，擴展個人化財富管理服務

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- MSCI Inc. (NYSE: MSCI)與PNC Bank已建立策略性合作關係，為PNC的財務顧問提供MSCI Wealth Manager的存取權限。MSCI Wealth Manager是一個完全整合的數位平台，配備強大的分析能力、投資組合管理工具、機構級研究及解決方案，協助顧問為終端投資人打造更具個人化的服務體驗。

從高淨值人群、新興富裕人士到成熟的大型機構投資人，資產和財富管理者越來越多地被要求打造客製化投資組合，以反映終端客戶獨特的財務目標、風險承受能力和價值取向。MSCI Wealth Manager旨在透過將投資組合建構、模型管理、分析及客戶方案生成整合到單一解決方案中，支援顧問為更廣泛的客戶群體提供訂製型財務建議。

MSCI Wealth Manager以MSCI的多資產類別(MAC)風險模型為基礎建構統一生態系統，進而連結顧問與投資團隊。該解決方案旨在根據客戶的風險偏好辨識異常資產，從而快速呈現客戶投資組合中的風險。此外，顧問可在MSCI Wealth Manager平台上圍繞建議的資產配置，對客戶的投資組合進行比較、調整和個人化。

借助MSCI Wealth Manager，顧問能夠：

  • 透過提供基本的透明多資產分析、風險分解工具和基於結果的投資洞察（可根據個人投資人的目標進行調整），為客戶帶來差異化體驗；
  • 利用MSCI在指數建構、永續發展、私人資產涵蓋以及因數建模方面的深厚專業知識，發掘新的商機；以及
  • 分析目前及潛在客戶的投資報表中的投資組合資料，這些報表可直接上傳至平台。

MSCI財富業務全球主管Alex Kokolis表示：「MSCI Wealth很榮幸能為PNC提供支援，協助其持續提升個人化財富管理體驗。此次合作反映了業界一個日益明顯的趨勢：顧問們正尋求更好的方法來因應市場複雜性，滿足不斷變化的客戶需求。借助MSCI Wealth Manager，像PNC這樣的公司能夠為其顧問配備洞察、資料和技術，從而擴大建議的涵蓋範圍，更清晰、更自信地為客戶提供支援。」

關於MSCI

MSCI Inc. (NYSE: MSCI)透過為金融生態系統中的各方參與者搭建共同的溝通語言來推動全球市場發展。我們以研究為基礎的資料、分析和指數輔以先進的技術，為全球投資人樹立標準，協助客戶洞察風險與商機，從而做出更好的決策並釋放創新潛力。我們的服務對象包括資產管理機構與資產所有者、私人市場發起人與投資人、避險基金、財富管理機構、銀行、保險公司以及企業。如欲瞭解更多資訊，請造訪 www.msci.com

本新聞稿包含《1995年私人證券訴訟改革法》定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及未來事件或業績，並涉及可能導致實際結果或業績嚴重偏離預期的風險，因此您不應過分依賴前瞻性陳述。可能影響結果或業績的風險已載入MSCI向美國證券交易委員會遞交的截至12月31日最近會計年度的Form 10-K年度報告。MSCI無義務更新任何前瞻性陳述。本文中的資訊不構成投資建議，也不應做為投資依據。在無適當授權的情況下，MSCI不允許或授權使用其產品或服務。MSCI對本文資訊的適銷性、特定用途的適用性或其他方面不做任何明示或暗示的保證，且在法律允許的最大範圍內不承擔任何責任。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

