Andersen Consulting udvider platformen med Alamo Consultores

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sine kompetencer inden for teknologisk transformation gennem en samarbejdsaftale med Alamo Consultores.

Alamo Consultores blev stiftet i Argentina i 2012 og er et boutique-konsulentfirma, der leverer skræddersyede teknologiløsninger til kunder i Latinamerika, Nordamerika og Europa. Virksomheden tilbyder end-to-end-support gennem hele SAP-livscyklussen, herunder implementering, opgraderinger og løbende administration, til kunder inden for detailhandel, produktion, finans, logistik, energi, sundhedsplejen og bilindustrien. Alamo Consultores' serviceudbud omfatter funktionel og teknisk rådgivning, systemmigreringer, bæredygtighedsrådgivning, digital transformation og outsourcing.

"Hos Alamo Consultores fokuserer vi på at gøre kompleksitet til klarhed, så vores kunder kan udvikle sig teknologisk med fleksibilitet, integritet og langsigtet vision," siger Pablo Villamil, grundlægger og administrerende direktør. "Ved at blive samarbejdspartner med Andersen Consulting kan vi udvide vores rækkevidde og gøre brug af vores erfaring med teknologisk transformation til at løse en bredere vifte af globale udfordringer."

"Teknologisk transformation lykkes ikke uden den nødvendige tekniske dybde og udførelse," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Med et særligt fokus på ERP- og forsyningskædesystemer bringer Alamo Consultores et niveau af præcision og implementeringserfaring, der forbedrer vores evne til at hjælpe kunder, der moderniserer driften og optimerer deres processer."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

