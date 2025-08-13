Growvana与Kudos Networks宣布建立战略合作伙伴关系，助力亚洲品牌拓展美国零售市场

芝加哥--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 领先的高级电子商务赋能平台Growvana已与全球零售赋能公司Kudos Networks达成合作，以扩大Growvana在中国市场的影响力，并帮助亚洲制造商在美国电子商务市场取得成功。此次合作整合了Growvana成熟的市场基础设施与Kudos强大的亚洲可信品牌网络，将加速品牌入驻Amazon Vendor Central及其他平台的进程。

Growvana创始人、总裁Rohan Thambrahalli表示：“通过与Kudos Networks合作，我们得以接触到一些亚洲增长最快的品牌。他们在该地区的深厚根基与良好声誉，与我们帮助品牌更快成长、减少运营阻力、提升市场盈利能力的使命高度契合。尽管关税带来了不确定性，但许多领先的亚洲品牌将此视为扩大美国市场份额、领先全球竞争对手的契机。”

Growvana能让符合资质的Seller Central品牌获得美国知名零售商直接供应商专属的权益，同时无需承担成为实际供应商的复杂流程。借助预测性库存分析、便捷的一键式数字入驻以及集成融资服务，Growvana简化了运营流程、降低了成本，并加速了收入增长。此外，Growvana与Kudos的合作还解锁了庞大的品牌和制造商生态系统，进一步推动家居用品、消费电子和生活方式产品等关键国际品类的扩张。

Kudos Networks创始人Miles Chen表示：“Kudos很荣幸能成为世界级亚洲制造商与美国零售市场之间的桥梁。Growvana的平台为我们的客户提供了清晰的路径，助力他们在Vendor Central以及Target、Best Buy和Home Depot等零售商处实现规模扩张。我们很高兴能携手合作，为准备好在全球扩张的品牌带来成功。”

Chen还指出，经济波动和关税是此次合作恰逢其时的关键原因。他表示：“关税是一个影响着许多中国及其他亚洲企业的因素。但风险与机遇总是并存的。美国仍是全球最强劲的消费市场——中国制造商深知现在是行动的时刻。如果其他企业选择退缩，那么这正是有胆识的品牌挺身而出的时机。”

Growvana与Kudos将共同开发入驻计划、协调品牌沟通，并帮助亚洲企业从Seller Central拓展至Vendor Central。随着Amazon第三方环境的竞争日益激烈，这一策略变得愈发具有吸引力。

欢迎有意拓展美国市场的品牌和制造商与Growvana和Kudos取得联系，探索这一新合作如何加速其增长。

如需了解更多信息，请访问https://growvana.com。

关于Growvana

Growvana是下一代电子商务平台，专为市场卖家打造，旨在让他们获得美国领先零售商直接供应商专属的优势，同时规避传统供应商模式的复杂性。该平台能够加速收入确认周期、优化运营成本，并凭借对收入、库存和盈利能力的实时洞察，提供强大的预测性库存分析。通过显著降低运营风险、解锁创新商业模式，Growvana帮助Seller Central品牌实现盈利性增长。

关于Kudos Networks

KUDOS NETWORKS是一家专注于北美零售渠道开发与品牌运营的跨境服务提供商。我们的团队由经验丰富的专业人士组成，其中许多人拥有超过20年的零售行业专业知识，并与Walmart、Target、Home Depot和Lowe’s等北美顶级零售商建立了稳固的合作关系。作为Walmart和Target的官方合作伙伴，我们为品牌提供从线上平台整合到线下零售扩张的端到端解决方案，确保其在北美市场实现无缝本地化和可持续增长。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。