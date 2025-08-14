Suntory rozszerza współpracę z Rimini Street w celu stworzenia innowacyjnej aplikacji mobilnej wspierającej dobrostan adresowanej do klientów z całego świata

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego oraz innowacyjnych rozwiązań o zasięgu globalnym, wiodący podmiot zewnętrzny świadczący usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware, ogłosił dzisiaj, że firma Suntory, światowy producent kultowych napojów i artykułów spożywczych, wybrała Rimini Consult™, pragnąc przyspieszyć wprowadzenie na rynek Comado – aplikacji mobilnej adresowanej do członków Suntory Wellness – w ramach strategicznej ekspansji w sektorze zdrowotnym.

Firma Suntory, która korzysta już ze specjalistycznego doświadczenia i oszczędności zapewnionych dzięki Rimini Support™ dla jej systemów Oracle, w tym Oracle Database, Oracle Technology i Hyperion, postanowiła zaangażować zespół Rimini Street odpowiedzialny za świadczenie usług specjalistycznych do opracowania nowej platformy skierowanej do klientów na podstawie wykorzystywanych już systemów Oracle.

– Zaangażowanie Rimini Street do realizacji wielu usług przynosi szereg korzyści, ponieważ jej zespół doskonale zna nasze systemy i wie, jak maksymalnie wykorzystać ich potencjał – powiedział Takuro Yamashita, zastępca kierownika Suntory Systems Technology, działu informatycznego Suntory Group. – Sądząc po znakomitych doświadczeniach w zakresie wsparcia otrzymywanego w ramach dotychczasowej współpracy, byliśmy przekonani, że firma pomoże nam wprowadzić na rynek ten strategiczny projekt bez zbędnego zwiększenia kosztów lub nadmiernych opóźnień. I rzeczywiście tak było, Rimini Street poradziła sobie z tym zadaniem doskonale.

Od wsparcia po strategię – Suntory wybiera Rimini Street jako preferowanego, sprawdzonego partnera

W 2021 r. firma Suntory podjęła strategiczną decyzję biznesową o zmianie dostawcy usług serwisowych dla wszystkich posiadanych produktów Oracle z dostawcy oprogramowania na Rimini Street, dzięki czemu udało jej się osiągnąć znaczące oszczędności, sięgające 50% kosztów. Dzięki wysokiej jakości obsłudze i wiedzy technicznej zespołu informatyków Rimini Street firma Suntory mogła znacznie zwiększyć efektywność, ponieważ jej informatycy nie musieli już zajmować się bieżącą obsługą systemów, a zamiast tego mogli skoncentrować się na projektach o większej wartości dodanej.

W kontekście rosnącego zainteresowania sektorem zdrowia oraz coraz większych inwestycji w jego ramach Suntory w szybkim tempie opracowuje innowacje, pragnąc jak najlepiej wspierać dobrostan obywateli; jedną z takich innowacji jest Comado, aplikacja mobilna w formule gry opartej na zdobywaniu punktów, adresowana do członków Suntory Wellness. W celu urzeczywistnienia swojej wizji firma Suntory potrzebowała wykorzystać wiele środowisk oraz specjalistyczną znajomość bazy danych Oracle, a także mieć pewność nienagannej realizacji.

– Własnemu zespołowi informatyków powierzyliśmy inne priorytetowe projekty, dlatego sami nie byliśmy w stanie rozpocząć tej ważnej inicjatywy. W owym czasie wdrażaliśmy kilka strategicznych aplikacji, których realizacja wymagała rozbudowy środowisk programistycznych istniejących systemów na potrzeby integracji. Zarząd polecił nam wdrożyć to rozwiązanie w ciągu 4 miesięcy, co postawiło nas w niełatwej sytuacji – powiedział Yamashita. – Zasięgnęliśmy zatem porady Rimini Street na samym początku, pragnąc wykorzystać nie tylko jej wiedzę techniczną, ale również pomoc w postaci utalentowanej kadry niezbędnej do kompleksowej realizacji tego projektu w wyznaczonym terminie.

Firma Rimini Street szybko zorganizowała zespoły informatyków i pracowników świadczących usługi specjalistyczne, którzy przedstawili wytyczne i przejrzysty plan działania w celu stworzenia nowych środowisk programistycznych i służących do kontroli jakości przy zachowaniu stabilnej pracy skalowalnej platformy Oracle.

– Większość firm konsultingowych narzuca własne ramy czasowe. Tymczasem Rimini Street poprosiła nas o podanie harmonogramu – powiedział Yamashita. – Projekt miał być wykonywany w niezwykle trudnych warunkach, ale specjaliści Rimini Street ściśle z nami współpracowali, dbając o wyjście naprzeciw naszym potrzebom na każdym etapie pracy, a tym samym umożliwiając wywiązanie się z terminu bez uszczerbku dla jakości ani konieczności zakupu kolejnych produktów.

– Firma Suntory znalazła się w sytuacji, którą często obserwujemy u klientów: potrzebowała szybko wyprzedzić konkurencję dzięki nienagannej ofercie, choć dysponowała w tym celu ograniczoną pulą zasobów – powiedział Yusuf Abdul-Rehman, wiceprezes grupy ds. Rimini Consult. – Wielu dostawców usług konsultingowych często oferuje niewielki wachlarz rozwiązań albo koncentruje się na sprzedaży dodatkowych usług, co dla klientów oznacza konieczność inwestycji wykraczających poza to, co niezbędne do osiągnięcia wymaganych wyników biznesowych. Rimini Consult opiera się na kompleksowym podejściu do zaspokojenia potrzeb klienta poprzez „wykonanie właściwych zadań po właściwej cenie, umożliwiając klientowi osiągnięcie maksymalnych wyników”.

Dzięki współpracy w zakresie projektu dostosowanej do indywidualnych potrzeb Suntory udało się nie tylko z powodzeniem udostępnić klientom aplikację, ale również zyskać na znaczeniu na rozwijającym się rynku usług na rzecz dobrostanu. Jak wskazuje Yamashita, „każdemu dostawcy poszukującemu partnera do realizacji projektu firma chętnie opowie o profesjonalnym wsparciu otrzymanym od Rimini Street”.

Więcej informacji na temat korzyści, jakie osiągnęła firma Suntory dzięki wyborowi solidnego połączenia wsparcia i usług konsultingowych świadczonych przez sprawdzonego partnera można znaleźć tutaj.

Informacje o Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), spółka z indeksu Russell 2000®, jest globalnym dostawcą kompleksowego wsparcia w zakresie oprogramowania firmowego i innowacyjnych rozwiązań oraz wiodącym podmiotem zewnętrznym świadczącym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle, SAP i VMware. Firma oferuje kompleksową gamę ujednoliconych rozwiązań do prowadzenia, obsługi, personalizacji, konfiguracji, łączenia, ochrony, monitorowania i optymalizacji firmowych aplikacji, baz danych i oprogramowania technologicznego oraz do zarządzania w tym zakresie. Firma podpisała tysiące umów z organizacjami sklasyfikowanymi w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku, sektora publicznego i administracji, które wybrały Rimini Street swoim zaufanym i sprawdzonym dostawcą rozwiązań o krytycznym znaczeniu z zakresu oprogramowania dla firm i uzyskały lepsze wyniki operacyjne, miliardy dolarów oszczędności oraz możliwość sfinansowania AI i innych innowacyjnych inwestycji.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.riministreet.com, oraz na profilach Rimini Street w serwisach X, Facebook, Instagram i LinkedIn.

