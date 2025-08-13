Amazfit se asocia con las corredoras profesionales de trail Ruth Croft y Rosa Lara Feliu para impulsar la innovación en los relojes deportivos

MILPITAS, California--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, una marca líder mundial en dispositivos ponibles inteligentes propiedad de Zepp Health (NYSE: ZEPP), anunció hoy una colaboración histórica con Ruth Croft, una de las corredoras de trail y ultrafondo más destacadas del mundo. Asimismo, la marca da la bienvenida a Rosa Lara Feliu, una prometedora corredora de montaña española, a su creciente equipo de rendimiento global.

Croft, nacida y criada en Nueva Zelanda, lleva más de una década en lo más alto de este deporte. Su carrera incluye prestigiosas victorias en la Golden Trail World Series, la Maratón del Mont Blanc, la OCC by UTMB y Les Templiers, así como puestos destacados en las carreras de ultrafondo más competitivas. Desde que dio el salto a las distancias ultra en 2020, ha conseguido victorias en la Western States Endurance Run de 100 millas, la Tarawera 100K y la CCC by UTMB, y ha quedado en el segundo lugar en su debut en la UTMB Mont-Blanc en 2024.

Más allá del patrocinio: La innovación impulsada por atletas

Esta colaboración trasciende lo que es un patrocinio tradicional. Con más de cinco años de experiencia trabajando en estrecha colaboración con otra marca líder de relojes deportivos, Croft aporta a Amazfit una combinación única de conocimientos sobre los atletas, pericia en el mercado y experiencia en el desarrollo de productos.

Croft contribuirá a la creación de nuevos productos y al perfeccionamiento de los ya existentes. Gracias a su profundo conocimiento de las exigencias del rendimiento y a su meticuloso enfoque en el entrenamiento y la competición, trabajará codo a codo con los equipos de I+D de Amazfit para ayudar a crear los relojes deportivos más avanzados y centrados en los atletas del mercado.

“Estoy igual de emocionada por representar a Amazfit en la escena internacional que por participar de forma directa en el proceso de desarrollo de productos”, comentó Ruth Croft. “He dedicado años a comprender lo que los atletas realmente necesitan de sus relojes deportivos, y estoy deseando aportar ese conocimiento para ayudar a Amazfit a consolidarse como referente en innovación y calidad en este sector”.

“Ruth es más que una atleta de élite, es una socia que nos ayuda a diseñar el futuro de nuestros productos”, explicó Scott Shepley, director de marketing global de Amazfit. “Su perfecta combinación de rendimiento de primer nivel y conocimiento del producto encaja de manera ideal con nuestra visión de crear dispositivos tecnológicos ponibles que rindan al máximo nivel sin dejar de ser fieles a las necesidades de los atletas que los utilizan”.

Rosa Lara Feliu: La fuerza que emerge desde Europa

A Croft se le une Rosa Lara Feliu, una estrella en ascenso en el mundo de las carreras de montaña europeas, conocida por su estilo tranquilo y táctico, y por su fuerte conexión con la comunidad de “trail running” de base en España. Entre sus mejores resultados aparecen los primeros puestos en la Marathon du Mont-Blanc y la Zegama-Aizkorri, y la victoria en la Val d'Aran by UTMB. Rosa representa a la nueva generación de atletas femeninas de élite que combinan la ambición competitiva con la autenticidad, y esto la convierte en la candidata ideal para la presencia de Amazfit, cada vez mayor, en el sur de Europa.

El rendimiento respaldado por la tecnología

Ambas atletas integrarán el T-Rex 3 de Amazfit, el reloj GPS para aventuras más resistente de la marca, en su entrenamiento y preparación para las carreras, junto con la correa Helio Strap, ligera y sumamente resistencia. Diseñado para entornos extremos, el T-Rex 3 ofrece un seguimiento avanzado de la ganancia vertical, la frecuencia cardíaca, la recuperación y el ritmo en tiempo real, aspectos fundamentales para recorrer circuitos técnicos y gestionar la fatiga en largas distancias.

Creando una comunidad de trail global

Con la credibilidad inigualable de Croft a nivel mundial y la influencia cada vez mayor de Rosa en Europa, Amazfit sigue reforzando su papel como socio de confianza de la comunidad mundial de deportistas de resistencia. La creciente inversión de la marca en el deporte de alto rendimiento incluye colaboraciones con HYROX, Escape from Alcatraz Triathlon y Bentonville Bike Fest, todas ellas parte de una estrategia a largo plazo para crear productos y programas diseñados por y para deportistas.

Acerca de Amazfit

Amazfit, marca líder mundial de dispositivos ponibles inteligentes centrada en la salud y el fitness, forma parte de Zepp Health (NYSE: ZEPP), empresa de tecnología de la salud con sede principal en Gorinchem, Países Bajos. Zepp Health opera como una organización distribuida, con miembros del equipo y oficinas en América, Europa, Asia y otros mercados globales.

Con una amplia selección de relojes y pulseras inteligentes, el lema de Amazfit, “Discover Amazing”, anima a las personas a superar barreras y expectativas y disfrutar de cada momento. Amazfit se basa en la plataforma de gestión de la salud patentada de Zepp Health, que ofrece información práctica y orientación en la nube disponible las 24 horas, los 7 días de la semana, para ayudar a los usuarios a alcanzar sus objetivos de bienestar.

Conocidos por su acabado extraordinario, los relojes inteligentes Amazfit han ganado numerosos premios de diseño, entre ellos el iF Design Award y el Red Dot Design Award. Lanzado en 2015, Amazfit cuenta con millones de usuarios y sus productos están disponibles en más de 90 países de América, Europa, Oriente Medio y África, así como en Asia Pacífico. Para más información, visite www.amazfit.com.

