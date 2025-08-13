Riskified s'associe à HUMAN pour aider les marchands à adopter le commerce d'agent IA de confiance pour les achats

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE : RSKD), un chef de file mondial de la prévention de la fraude dans le commerce électronique et de la veille des risques, annonce un nouveau partenariat avec HUMAN Security, une société de cybersécurité de premier plan, avec une vision commune visant à faire progresser un cadre de sécurité unifié qui aide les commerçants à réussir et à se développer en toute sécurité via les canaux agentiques émergents. Le partenariat souligne un engagement commun à tirer parti de leurs plateformes d’IA respectives et de leurs vastes connaissances en matière de réseau pour sécuriser la prochaine ère du commerce numérique.

Alors que les agents d'achats entièrement autonomes n'ont pas encore atteint une adoption généralisée, les consommateurs utilisent de plus en plus de grands modèles de langage (LLM) comme ChatGPT, Claude, Gemini, Grok, Llama et Perplexity pour rechercher des produits, comparer les prix et découvrir des offres. Ce comportement, combiné à l'avancement rapide de la technologie, y compris les annonces d'expériences de navigateur LLM depuis des leaders LLM, crée à la fois de nouvelles opportunités et de nouveaux risques. Pour les commerçants, les premiers à adopter le shopping optimisé par l'IA gagneront de nouveaux clients et augmenteront les taux de conversion. Pourtant, la gestion de la fraude fondée sur des règles peut échouer lorsqu'un agent IA effectue des transactions, supprimant les signaux comportementaux clés et conduisant à davantage de fausses baisses ou de fraude non détectée.

Sans cadre de confiance, les commerçants risquent de perdre des revenus, de manipuler des stocks et de nuire à leur réputation. Les premières données du réseau marchand de Riskified montrent que le trafic référencé par LLM est plus risqué dans certains secteurs. Par exemple, le trafic référencé par LLM d'un grand commerçant de billetterie était 2,3 fois plus risqué que le trafic de recherche Google. Dans un autre exemple, un marchand de produits électroniques a montré un trafic 1,8 fois plus risqué. Riskified a également identifié les premiers signes d'arbitrage automatisé des revendeurs, où des agents IA sont déployés pour retirer rapidement les stocks, puis revendre à des prix majorés via des vitrines frauduleuses, ce que d'autres agents recommanderaient ensuite. Sans contrôle, ces tactiques peuvent perturber les stratégies de tarification, éroder la confiance des clients et entraîner une perte de revenus importante pour les commerçants.

Riskified et HUMAN sont parmi les premiers à relever ces défis directement. Parallèlement au partenariat avec HUMAN, Riskified introduit plusieurs solutions et outils conçus pour faire renforcer la prévention de la fraude et des abus dans le monde du commerce électronique agentique. Parmi ces solutions figurent :

AI Agent Approve : MCP Server Package sur l'AWS Marketplace pour permettre à l'offre (commerçants) et à la demande (LLM) de communiquer avec les API de la plateforme Riskified et d'accélérer l'adoption en toute sécurité des agents IA pour les achats. AI Agent Intelligence : vues du tableau de bord dans le Riskified Control Center pour le suivi des commandes de commerce électronique provenant d'agents IA pour les achats. AI Agent Policy Builder : configuration et application de l'abus de politique agentique, y compris la détection de l'abus de retours programmatiques, l'arbitrage revendeur et l'abus promotionnel.

En alignant HUMAN Sightline, récemment lancé par HUMAN, avec AgenticTrust sur l’expertise de Riskified en matière de gestion des risques de commerce électronique en matière de prévention de la fraude, de protection contre la rétrofacturation et de prévention des abus stratégiques, les commerçants peuvent appliquer des politiques de confiance et des décisions de transaction cohérentes dans les interactions humaines et fondées sur l’IA. Cette approche collaborative est conçue pour aider les commerçants à accepter en toute confiance des achats plus légitimes axés sur l'IA, à bloquer la fraude sophistiquée et à protéger les relations avec les clients.

« Dans un monde où les agents IA effectuent des transactions pour le compte de particuliers, la résolution de l’identité et de la confiance devient plus complexe. En travaillant avec HUMAN et en développant de nouveaux outils et capacités agentiques, nous donnons aux commerçants un moyen d'adopter ce changement en toute sécurité, transformant ce qui pourrait être une menace en un nouveau canal numérique rentable », déclare Assaf Feldman, CTO et cofondateur de Riskified.

« Nous sommes extrêmement heureux de travailler avec Riskified en tant que partenaire de lancement, regroupant HUMAN Sightline et AgenticTrust avec son expertise en gestion des risques de commerce électronique pour aider à établir un écosystème de confiance pour le commerce agentique », déclare John Searby, Chief Strategy Officer, HUMAN Security. « HUMAN fournit la couche de confiance et la visibilité nécessaires pour identifier et régir les interactions entre les agents IA pour les achats, ce qui permet aux commerçants de définir et d’appliquer des politiques de type 'confiance ou non'. Riskified apporte une expertise approfondie dans la prévention de la fraude aux transactions de commerce électronique, la protection contre la rétrofacturation et la prévention des abus de politique. Ensemble, nous permettons aux commerçants d'approuver des ordres plus légitimes fondés sur l'IA, de réduire les fausses baisses et de protéger les marges, établissant ainsi la norme sur la façon dont le commerce agentique peut croître de manière sûre et rentable. »

À propos de Riskified

Riskified (NYSE : RSKD) permet aux entreprises de stimuler la croissance du commerce électronique en déjouant les risques. Un grand nombre des plus grandes marques mondiales et des sociétés cotées en bourse qui vendent en ligne font confiance à Riskified pour avoir une protection garantie contre les rétrofacturations, pour lutter contre la fraude et les abus de politique à grande échelle, et pour améliorer la fidélisation de la clientèle. Développée et gérée par la plus grande équipe d'analystes des risques du commerce électronique, de scientifiques des données et de chercheurs, la plateforme de gestion des risques du commerce électronique de Riskified analyse l'individu derrière chaque interaction pour fournir des décisions en temps réel et des informations solides basées sur l'identité. Pour en savoir plus, www.riskified.com.

À propos de HUMAN

HUMAN est un chef de file de la cybersécurité qui s'engage à protéger l'intégrité du monde numérique. Nous permettons des interactions et des transactions de confiance à travers tout le spectre des acteurs en ligne : les humains, les robots et les agents IA. La plateforme de défense humaine protège l'ensemble du parcours client avec une prise de décision haute fidélité qui se défend contre les robots, la fraude et les menaces numériques. Chaque semaine, HUMAN vérifie 20 000 milliards d'interactions numériques pour fournir des données de télémétrie inégalées pour permettre des réponses rapides et efficaces, même aux menaces les plus sophistiquées. Reconnu par nos clients comme un G2 Leader, HUMAN continue d'établir la norme en matière de cybersécurité.

