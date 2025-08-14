G42 lancia OpenAI GPT-OSS in tutto il mondo sull'AI Cloud di Core42
Prestazioni ineguagliate. Libertà del silicio. Accesso senza soluzione di continuità tramite l'API Compass
- Alimentato da Compass API – Per eseguire i modelli open-weight di OpenAI su una scelta di GPU e acceleratori leader del settore grazie a un'API istantanea.
- Prestazioni ottimizzate – Prestazioni AI ineguagliate, con velocità eccezionale fino a 3.000 token al secondo per utente, scalabile per diversi carichi di lavoro di AI.
- Per i carichi di lavoro del settore pubblico, commerciale e degli sviluppatori – Offre sistemi agentici dalle alte prestazioni con distribuzioni sovrane scalabili e controllate.
ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Core42, un'azienda G42 specializzata in infrastrutture cloud e AI sovrane, ha annunciato la disponibilità degli ultimi modelli di AI open-weight, compresi gpt-oss-20B e gpt-oss-120B, sulla piattaforma Core42 AI Cloud, accessibile immediatamente attraverso l'API Core42 Compass.
Andrew Burton
Manager, PR e Comunicazioni
E-Mail: communications@core42.ai