-

G42 lancia OpenAI GPT-OSS in tutto il mondo sull'AI Cloud di Core42

Prestazioni ineguagliate. Libertà del silicio. Accesso senza soluzione di continuità tramite l'API Compass

  • Alimentato da Compass API – Per eseguire i modelli open-weight di OpenAI su una scelta di GPU e acceleratori leader del settore grazie a un'API istantanea.
  • Prestazioni ottimizzate – Prestazioni AI ineguagliate, con velocità eccezionale fino a 3.000 token al secondo per utente, scalabile per diversi carichi di lavoro di AI.
  • Per i carichi di lavoro del settore pubblico, commerciale e degli sviluppatori – Offre sistemi agentici dalle alte prestazioni con distribuzioni sovrane scalabili e controllate.

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Core42, un'azienda G42 specializzata in infrastrutture cloud e AI sovrane, ha annunciato la disponibilità degli ultimi modelli di AI open-weight, compresi gpt-oss-20B e gpt-oss-120B, sulla piattaforma Core42 AI Cloud, accessibile immediatamente attraverso l'API Core42 Compass.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Andrew Burton
Manager, PR e Comunicazioni
E-Mail: communications@core42.ai

Industry:

Core42

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Andrew Burton
Manager, PR e Comunicazioni
E-Mail: communications@core42.ai

More News From Core42

Riassunto: Core42 estende la sua gamma prodotti AI Cloud utilizzando il computing accelerato NVIDIA

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Core42, azienda G42 specializzata in cloud sovrano, infrastruttura di intelligenza artificiale (IA) e servizi digitali, ha annunciato un'espansione della sua gamma di prodotti AI Cloud di nuova generazione con la distribuzione di NVIDIA H100 Tensor Core GPU negli EAU. Questo traguardo stabilisce Core42 come pioniere negli EAU per offrire risorse digitali di IA scalabili, eliminando la necessità per i clienti di possedere la propria infrastruttura...
Back to Newsroom