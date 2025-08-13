Riskified bundelt krachten met HUMAN om handelaren te helpen handel met vertrouwde AI-winkelagenten te omarmen

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Riskified (NYSE: RSKD), een wereldleider in fraudepreventie en risico-intelligentie in de e-commerce, heeft een nieuwe samenwerking aangekondigd met HUMAN Security, een toonaangevend cybersecuritybedrijf, met een gedeelde visie om een uniform beveiligingsframework te ontwikkelen dat handelaren helpt veilig te winnen en te groeien via opkomende agentkanalen. De samenwerking onderstreept hun gezamenlijke toewijding om hun respectievelijke toonaangevende AI-platforms en uitgebreide netwerkinzichten te benutten om het volgende tijdperk van digitale handel veilig te stellen.

