Andersen Consulting与Alamo Consultores携手拓展平台业务

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与Alamo Consultores签署合作协议，进一步拓展其技术转型服务能力。

Alamo Consultores于2012年在阿根廷成立，是一家精品咨询公司，为拉丁美洲、北美洲和欧洲的客户提供定制化技术解决方案。该公司提供涵盖整个SAP生命周期的端到端支持，包括实施、升级和持续管理，服务于零售、制造、金融、物流、能源、医疗保健和汽车行业等领域的客户。Alamo Consultores的服务范围还包括功能与技术咨询、系统迁移、可持续发展咨询、数字化转型及外包服务。

创始人兼首席执行官Pablo Villamil表示：“在Alamo Consultores，我们专注于化繁为简，助力客户凭借灵活性、诚信和长远眼光，通过技术实现发展。成为Andersen Consulting的合作公司后，我们能够扩大服务范围，将自身在技术转型方面的经验应用于更广泛的全球挑战。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“技术转型的成功离不开深厚的技术积累和高效的执行能力。Alamo Consultores深耕企业资源规划(ERP)和供应链系统领域，其精准度和实施经验将增强我们的服务能力，助力客户实现运营现代化和流程优化。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。