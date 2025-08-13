アンダーセン・コンサルティング、アラモ・コンスルトーレスと提携しプラットフォームを拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、アラモ・コンスルトーレスとの提携によるテクノロジー変革分野の拡大を発表しました。

2012年にアルゼンチンで設立されたアラモ・コンスルトーレスは、ラテンアメリカ、北米、欧州の顧客向けにカスタマイズされたテクノロジーソリューションを提供するブティックコンサルティングファームで、小売、製造、金融、物流、エネルギー、ヘルスケア、自動車業界の顧客に対し、システム導入、アップグレード、継続的管理を含むSAPライフサイクル全体にわたるエンドツーエンドのサポートを行っています。アラモ・コンスルトーレスのサービスは、機能・技術コンサルティング、システム移行、サステナビリティ、デジタルトランスフォーメーション、アウトソーシング分野など多岐にわたります。

アラモ・コンスルトーレスの創業者兼CEOのパブロ・ビジャミル氏は、「アラモ・コンスルトーレスでは、複雑さを明確化し、柔軟性、整合性、そして長期的ビジョンに基づき、テクノロジーを通じたクライアントの発展を支援しています。今回のアンダーセン・コンサルティングとの提携により、当社の市場へのアクセスは拡大し、テクノロジー変革における経験をより広範でグローバルな課題に適用できるようになります」と述べています。

アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ヴォルザッツは、「テクノロジーの変革は、技術に関する適切な知識と実行力なしには成功しません。ERPとサプライチェーンシステムにフォーカスするアラモ・コンスルトーレスには、高い正確性と導入実績があり、お客様の業務近代化とプロセス最適化を支援する当社の能力をさらに強化するでしょう」と述べています。

アンダーセン・コンサルティングは、企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションなどの包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング企業です。アンダーセン・コンサルティングはアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルに統合されており、世界2万人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて500以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォームで、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスのノウハウを提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。