MSCI geht strategische Zusammenarbeit mit PNC Bank ein, um personalisierte Vermögensverwaltung auszuweiten

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--MSCI Inc. (NYSE: MSCI) und PNC Bank haben eine strategische Zusammenarbeit begonnen, damit die Finanzberater von PNC Zugriff auf MSCI Wealth Manager haben – eine komplett integrierte digitale Plattform mit zuverlässigen Analysen, Tools für das Portfoliomanagement, professionellen Recherchefunktionen und Lösungen, damit Berater für die Investoren bessere Möglichkeiten verfügbar machen können.

Asset- und Wealth-Manager werden von ihren Kunden zunehmend nach maßgeschneiderten Portfolios gefragt, die deren persönliche finanziellen Ziele, ihre Risikotoleranz und ihre Werte widerspiegeln. Zum Kundenkreis zählen vermögende Privatpersonen, solche, die sich auf dem Weg dorthin befinden, aber auch komplexe institutionelle Anleger. MSCI Wealth Manager unterstützt die Berater über eine einzige Lösung dabei, einem größeren Kundenkreis solch ein persönliches Portfolio anzubieten und zwar mithilfe der Vereinheitlichung des Portfolioaufbaus, Modellmanagement, Analysen und der Generierung von Vorschlägen für den Kunden.

MSCI Wealth Manager verbindet Berater und Investmentteams über ein gemeinsames System, das auf MSCI’s Multi-Asset Class (MAC)-Risikomodell beruht. Die Lösung zeigt schnell Risiken im Kundenportfolio auf, indem Assets identifiziert werden, die sich nicht im Einklang mit der Risikoneigung des Kunden befinden. Darüber hinaus können Berater das Portfolio des Kunden mit der von der MSCI Wealth Manager-Plattform empfohlenen Allokation von Assets vergleichen.

Mit MSCI Wealth Manager haben Berater folgende Möglichkeiten:

Ihre Kunden individuell beraten durch transparente Analysen mit verschiedenen Assets, Tools für die Risikobewertung und Simulation des Ergebnisses verschiedener Investments, je nach dem Ziel des Investors;

neue Möglichkeiten kennenlernen dank dem gründlichen Wissen von MSCI in der Erstellung von Indices, in Bezug auf Nachhaltigkeit und Abdeckung durch private Assets sowie Faktormodellierung und

Analyse von Portfoliodaten der aktuellen und voraussichtlichen Investmentdokumente des Kunden, die sich direkt auf die Plattform hochladen lassen.

„MSCI Wealth ist stolz darauf, PNC zu unterstützen, da die Nachfrage nach individueller Vermögensberatung zunimmt,” sagte Alex Kokolis, Global Head of Wealth bei MSCI. „Diese Allianz spiegelt einen ansteigenden Trend in der Branche wider: Berater suchen nach neuen Wegen, mit der Komplexität des Marktes umzugehen und die Erwartungen der Kunden zu erfüllen. Mit MSCI Wealth Manager können Unternehmen wie PNC ihre Berater mit Erkenntnissen, Daten und Technologien ausstatten, sodass der Beratungsprozess effizienter wird und die Kunden von transparenten und zuverlässigen Empfehlungen profitieren."

Über MSCI

MSCI Inc. (NYSE: MSCI) stärkt die globalen Märkte, indem es die Akteure des gesamten Finanzökosystems durch eine gemeinsame Sprache verbindet. Unsere wissenschaftlich fundierten Daten, Analysen und Indizes, die durch modernste Technologie unterstützt werden, setzen Maßstäbe für globale Investoren und helfen unseren Kunden, Risiken und Chancen zu verstehen, damit sie bessere Entscheidungen treffen und Innovationen vorantreiben können. Wir unterstützen Verwalter und Inhaber von Finanzanlagen, Sponsoren und Investoren auf dem Privatmarkt, Hedgefonds, Vermögensverwalter, Banken, Versicherungen und Unternehmen. Nähere Information unter www.msci.com.

