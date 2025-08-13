Affirm est désormais offert sur Stripe Terminal, permettant aux consommateurs de payer en plusieurs fois en magasin

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Affirm (NASDAQ : AFRM), le réseau de paiement qui permet aux consommateurs d’acheter ce qu’ils souhaitent en toute liberté et aide à stimuler la croissance des marchands, et Stripe, la société de services financiers programmables, ont élargi leur partenariat en lançant la première intégration « achetez maintenant, payez plus tard » (BNPL) sur Stripe Terminal. Grâce à cette intégration, les marchands aux États-Unis et au Canada peuvent désormais offrir les options de paiement souples et transparentes d’Affirm aux consommateurs en magasin, directement par le biais de Stripe Terminal, qui compte plus d’un million d’appareils en service.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat pluriannuel avec Stripe et de proposer Affirm à un plus grand nombre d’acheteurs grâce à la solution de paiement en personne de Stripe », a déclaré Wayne Pommen, chef des revenus chez Affirm. « Plus de 80 % des dépenses de détail ont encore lieu en magasin. Offrir Affirm via Stripe Terminal constitue donc un puissant levier pour aider les marchands à stimuler leur croissance et répondre aux attentes des consommateurs en leur offrant plus de choix, de transparence et de contrôle au moment du paiement. »

« Nous savons que proposer une solution BNPL comme Affirm peut accroître les revenus en ligne. Il n’y a aucune raison que cet effet soit limité à Internet », a indiqué John Affaki, responsable des paiements chez Stripe. « Nous sommes ravis que nos clients puissent désormais accepter Affirm en magasin grâce aux appareils Stripe Terminal. »

Au moment du paiement sur Stripe Terminal dans les commerces participants, les consommateurs peuvent sélectionner l’option « Payer avec Affirm ». Ils n’ont ensuite qu’à scanner un code QR et à compléter une vérification d’admissibilité rapide. S’ils sont approuvés, ils peuvent choisir parmi une gamme d’options de paiement personnalisées, allant de 30 jours à 60 mois, pour des paniers allant de 35 $ à 30 000 $. Affirm n’approuve que les montants qu’elle juge raisonnables à rembourser pour chaque consommateur, et ne facture jamais de frais de retard ni de frais cachés.

Proposer Affirm au moment du paiement permet aux marchands d’augmenter leurs ventes globales, de rehausser la valeur moyenne des commandes et d’atteindre une nouvelle clientèle. Pour en savoir plus sur l’activation d’Affirm sur Stripe Terminal, les marchands peuvent consulter la documentation de Stripe.

À propos d’Affirm

La mission d’Affirm est de fournir des produits financiers honnêtes qui améliorent la vie. En bâtissant un nouveau type de réseau de paiement – qui est basé sur la confiance et la transparence et sert avant tout les intérêts des gens – nous permettons à des millions de consommateurs de dépenser et d’économiser de manière responsable, en plus de donner à des milliers d’entreprises les outils nécessaires pour favoriser leur croissance. Contrairement à la plupart des sociétés de cartes de crédit et à d’autres options de paiement échelonné, nous ne facturons jamais de frais de retard ni de frais cachés.

Taux allant de 0 à 36 % TAC. Par exemple, un achat de 625 $ pourrait entraîner des paiements mensuels de 56,41 $ sur 12 mois à un TAC de 15 %. Les options de paiement proposées par Affirm sont assujetties à une vérification d’admissibilité et sont offertes par ces prêteurs : affirm.com/lenders. Les modalités dépendent du montant de l’achat, et un acompte peut être exigé. Pour les résidents de la Californie : les prêts sont accordés par Affirm Loan Services, LLC en vertu d’une licence de prêteur financier de Californie. Consultez affirm.com/licenses pour voir toutes les licences et divulgations.

Au Canada, les options de paiement sont offertes par Affirm Canada Holdings Ltd, avec des taux allant de 0 à 31,99 % TAC (lorsque disponibles et sous réserve des restrictions réglementaires provinciales).

AFRM-PA