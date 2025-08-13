-

Andersen Consulting expande plataforma com a Alamo Consultores

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting expande suas capacidades de transformação tecnológica por meio de um acordo de colaboração com a Alamo Consultores.

Fundada na Argentina em 2012, a Alamo Consultores é uma consultoria boutique especializada em fornecer soluções tecnológicas personalizadas para clientes na América Latina, América do Norte e Europa. A empresa oferece suporte completo em todas as etapas do ciclo de vida do SAP, incluindo implementação, atualizações e gestão contínua, atendendo clientes dos setores de varejo, manufatura, finanças, logística, energia, saúde e automotivo. Seu portfólio de serviços abrange consultoria funcional e técnica, migração de sistemas, consultoria em sustentabilidade, transformação digital e terceirização de processos.

“Na Alamo Consultores, nosso foco é transformar complexidade em clareza, permitindo que os clientes avancem por meio da tecnologia com flexibilidade, integridade e visão de longo prazo”, afirma Pablo Villamil, fundador e CEO. “Tornar-nos uma empresa parceira da Andersen Consulting amplia nosso alcance e nos permite aplicar nossa experiência em transformação tecnológica a um leque ainda mais amplo de desafios globais.”

“A transformação tecnológica só é bem-sucedida quando acompanhada de profundidade técnica e execução eficaz”, afirmou Mark L. Vorsatz, presidente Global e CEO da Andersen. “Com forte especialização em sistemas ERP e cadeia de suprimentos, a Alamo Consultores agrega precisão e experiência em implementação, ampliando nossa capacidade de apoiar os clientes na modernização de suas operações e na otimização de seus processos.”

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um portfólio abrangente de serviços, incluindo estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação com IA e soluções de capital humano. A empresa integra-se ao modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, disponibilizando consultoria, serviços fiscais, jurídicos, avaliação, mobilidade global e consultoria de nível internacional, em uma plataforma global que reúne mais de 20 000 profissionais e está presente em mais de 500 localidades por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que entrega soluções de consultoria por meio de suas empresas-membros e empresas colaboradoras no mundo inteiro.

