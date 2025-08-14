G42 bringt OpenAI GPT-OSS weltweit auf der KI-Cloud von Core42 auf den Markt

ABU DHABI, Vereinigte Arabische Emirate--(BUSINESS WIRE)--Core42, ein Unternehmen der G42-Gruppe, das sich auf souveräne Cloud- und KI-Infrastrukturen spezialisiert hat, gab bekannt, dass die neuesten Open-Weight-KI-Modelle von OpenAI, darunter gpt-oss-20B und gpt-oss-120B, auf der Core42 AI Cloud-Plattform verfügbar sind und über die Core42 Compass API sofort zugänglich sind. Die Bereitstellung ermöglicht es Unternehmen, Forschern und Entwicklern, die Modelle auf einer Auswahl führender Siliziumplattformen mit souveränen, skalierbaren und leistungsstarken Funktionen auszuführen.

Core42 ist in die Compass API integriert und bietet flexiblen Zugriff auf eine Vielzahl leistungsstarker Rechenplattformen. Mit branchenführenden Inferenzgeschwindigkeiten von bis zu 3.000 Tokens pro Sekunde und Benutzer ermöglicht Core42 KI in Echtzeit auf globaler Ebene und passt die Workloads an die optimale Infrastruktur hinsichtlich Preis-Leistungs-Verhältnis und Skalierbarkeit an. Diese Bereitstellung bietet maßgeschneiderte Leistung für Inferenz-Workloads und Anwendungen mit geringer Latenz und unterstreicht damit das Engagement von Core42 für eine sichere und optimierte globale, souveräne KI-Infrastruktur.

„Die Core42 AI Cloud, die auf einer siliziumdiversen Infrastruktur basiert, bietet die Flexibilität und Leistung, die für die heutigen KI-Workloads erforderlich sind“, so Kiril Evtimov, CEO von Core42 und Group CTO, G42. „Über die Compass API können Unternehmen auf die neuesten Open-Weight-KI-Modelle zugreifen und die optimale Plattform auswählen, um die Transformation zu skalieren, Leistung und Kosten zu optimieren und den Fortschritt auf globalen Märkten voranzutreiben.“

Die wichtigsten Vorteile der Open-Weight-Bereitstellung von Core42:

Leistung im Unternehmensmaßstab – Führen Sie die schnellsten und anspruchsvollsten Workloads weltweit aus und ermöglichen Sie so fortschrittliche Automatisierung, Entscheidungsfindung und KI-Erlebnisse in Echtzeit.

– Führen Sie die schnellsten und anspruchsvollsten Workloads weltweit aus und ermöglichen Sie so fortschrittliche Automatisierung, Entscheidungsfindung und KI-Erlebnisse in Echtzeit. Skalierbarkeit für souveräne Systeme – Setzen Sie leistungsstarke KI im eigenen Land mit vollständiger souveräner Kontrolle ein und unterstützen Sie damit den sicheren Betrieb in regulierten Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzwesen und nationale Sicherheit.

– Setzen Sie leistungsstarke KI im eigenen Land mit vollständiger souveräner Kontrolle ein und unterstützen Sie damit den sicheren Betrieb in regulierten Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzwesen und nationale Sicherheit. Optimiert für anspruchsvolle Umgebungen – Schnelle Bereitstellung skalierbarer KI im eigenen Land mit souveränen Kontrollen für Unternehmen, die im Rahmen festgelegter Infrastrukturabkommen tätig sind, wodurch vorhersehbare Kosten und Leistung gewährleistet sind.

– Schnelle Bereitstellung skalierbarer KI im eigenen Land mit souveränen Kontrollen für Unternehmen, die im Rahmen festgelegter Infrastrukturabkommen tätig sind, wodurch vorhersehbare Kosten und Leistung gewährleistet sind. Kosteneffiziente agentenbasierte KI – Führen Sie agentenbasierte Workloads zu möglichst geringen Kosten aus, während Sie die Bereitstellung im Land und die souveränen Kontrollen beibehalten, sodass fortschrittliche KI für kostensensible Anwendungsfälle zugänglich wird.

Diese Modelle sind ab sofort über die Compass API verfügbar und ermöglichen es Unternehmen, KI lokal oder in der Cloud mit vollständiger Transparenz, Feinabstimmung und souveränen Bereitstellungsoptionen auszuführen und anzupassen. Kunden können Leistung, Kosten und Compliance an ihre Bedürfnisse anpassen.

Diese Veröffentlichung markiert einen entscheidenden Schritt in Richtung autonomer KI für Unternehmen. Mit offenem Zugang können Unternehmen KI an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen und neue Möglichkeiten für Innovationen in großem Maßstab erschließen.

Diese Ankündigung baut auf den jüngsten Meilensteinen von G42 auf, darunter die Vorstellung eines 5GW US-VAE KI-Campus sowie die Inbetriebnahme der 1GW Stargate VAE-Anlage als Phase 1 des Projekts, sowie eine Investition von 1,5 Mrd. USD von Microsoft im Jahr 2024, die die Rolle der VAE als globaler KI-Hub weiter stärkt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://aicloud.core42.ai/gpt-oss

Über Core42

Core42, ein Unternehmen von G42, ermöglicht es Einzelpersonen, Unternehmen und Nationen, das volle Potenzial der KI durch seine umfassenden Enablement-Fähigkeiten auszuschöpfen. Als führender Anbieter von souveränen Cloud-Lösungen, KI-Infrastruktur und Dienstleistungen ist es unsere Mission, die Erfolge anderer zu beschleunigen und ihnen dabei zu helfen, ihre ehrgeizigsten Ziele zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.core42.ai

Über G42

G42 ist ein weltweit führender Anbieter von visionären Lösungen im Bereich künstliche Intelligenz für eine bessere Zukunft. G42 wurde in Abu Dhabi gegründet und ist weltweit tätig. Das Unternehmen setzt sich für KI als starke Kraft für das Gute ein. Die Menschen dort denken ständig darüber nach, was Technologie leisten kann, und setzen fortschrittliches Denken und Innovation ein, um den Fortschritt zu beschleunigen und die dringendsten Probleme der Gesellschaft anzugehen.

G42 arbeitet mit Nationen, Unternehmen und Einzelpersonen zusammen, um die Infrastruktur für die Welt von morgen zu schaffen. Von der Molekularbiologie bis zur Weltraumforschung und allem, was dazwischen liegt, verwirklicht G42 heute exponentielle Möglichkeiten.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.g42.ai

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert.