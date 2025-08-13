アマズフィットが女子エリート・トレイルランナーのルース・クロフト選手およびローザ・ララ・フェリウ選手と提携、スポーツウォッチの革新を推進

カリフォルニア州ミルピタス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ゼップ・ヘルス（NYSE：ZEPP）が展開する世界有数のスマートウェアラブル・ブランドであるアマズフィットは、世界屈指の実績を誇るトレイルランナーおよびウルトラランナーの1人であるルース・クロフト選手との画期的なパートナーシップを発表しました。同ブランドはさらに、注目度が高まっているスペイン人マウンテンランナー、ローザ・ララ・フェリウ選手を、成長を続けるグローバル・パフォーマンス・チームに迎え入れました。

ニュージーランドで生まれ育ったクロフト選手は、10年以上にわたりこの競技の頂点で活躍してきました。キャリアの中で、「ゴールデントレイル・ワールドシリーズ」や「モンブランマラソン」、「OCC by UTMB」、「レ・タンプリエ」での名誉ある優勝に加え、この競技で最も競争の激しいウルトラマラソンでも上位入賞を果たしています。2020年にウルトラディスタンスへ転向して以来、彼女は「ウェスタン・ステイツ・エンデュランスラン100マイル」や「タラウェラ100K」、「CCC by UTMB」で優勝を果たし、2024年には初出場の「UTMBモンブラン」で2位に入賞しました。

スポンサーシップを超えて：アスリート主導のイノベーション

この提携は、従来のスポンサーシップを超えるものです。クロフト選手は、他の有力スポーツウォッチ・ブランドで5年以上にわたり密接に活動してきた経験を持ち、アスリートとしての洞察、市場に関する専門知識、そして製品開発の経験を独自に組み合わせ、アマズフィットにもたらします。

クロフト選手は、新製品の開発や既存製品の改良に貢献します。彼女は、パフォーマンス要件への深い理解と、トレーニングおよびレースに対する緻密なアプローチを踏まえ、アマズフィットの研究開発チームと緊密に連携し、市場で最も先進的かつアスリート重視のスポーツウォッチを提供するために尽力します。

「アマズフィットを世界の舞台で代表できること、そして製品開発プロセスに主体的に携われることの両方を同様に楽しみにしています」と、ルース・クロフト選手は述べました。「私は長年をかけて、アスリートがスポーツウォッチに本当に求めるものを理解してきました。この知識を活かし、アマズフィットがこの分野における革新性と品質の基準として確立されるよう貢献できることを大いに期待しています。」

「ルース選手は単なるエリート・アスリートではなく、当社製品の未来を形作るパートナーです」と、アマズフィットのグローバルマーケティング責任者であるスコット・シェプリーは述べました。「彼女が持つ世界トップクラスの競技力と深い製品知識の組み合わせは、最高レベルの性能を発揮しつつ、それを身につけるアスリートのニーズに忠実であり続けるウェアラブルを開発するという当社のビジョンに完璧に一致しています。」

ローザ・ララ・フェリウ：欧州で台頭する新星

クロフト選手に加わるのは、落ち着いた戦術的なレーススタイルと、スペインの草の根トレイルコミュニティとの強い結びつきで知られる、欧州マウンテンランニング界の新星ローザ・ララ・フェリウ選手です。彼女のブレイクとなった活躍には、「マラソン・デュ・モンブラン」や「セガマ・アイスコリ」での上位入賞、「Val d’Aran by UTMB」での優勝があります。ローザ選手は、競争心と誠実さを兼ね備えた次世代の女子エリート・アスリートを体現しており、アマズフィットが南欧で影響力を拡大するうえで理想的な存在です。

テクノロジーに支えられたパフォーマンス

両選手は、ブランドで最もタフなGPSアドベンチャーウォッチである「T-Rex 3」と、軽量かつ高耐久の「Helio Strap」をトレーニングやレース準備に取り入れます。過酷な環境での持久力を想定して設計されたT-Rex 3は、獲得標高、心拍数、回復状態、リアルタイムのペースなどを高度に追跡し、テクニカルなコースの走破や長距離での疲労管理に不可欠な機能を提供します。

グローバルなトレイル・コミュニティの構築

クロフト選手の比類なき世界的な信頼性と、ローザ選手の欧州で急速に高まる影響力を背景に、アマズフィットはグローバルな持久系競技コミュニティにおける信頼できるパートナーとしての役割をさらに強化し続けています。同ブランドは、パフォーマンス・スポーツへの投資を拡大しており、「HYROX」や「エスケープ・フロム・アルカトラズ・トライアスロン」、「ベントンビル・バイクフェス」との提携もその一環です。これらはすべて、アスリートによって、アスリートのために設計された製品やプログラムを創出するという長期戦略の一部となっています。

アマズフィットについて

アマズフィットは、オランダのホルクムに本社を置く健康テクノロジー企業のゼップ・ヘルス（NYSE：ZEPP ）傘下の世界的なスマートウェアラブル・ブランドであり、健康およびフィットネス分野に注力しています。ゼップ・ヘルスは分散型組織として運営されており、米州、欧州、アジア、およびその他のグローバル市場にチームメンバーとオフィスを配置しています。

スマートウォッチおよびバンドの幅広いセレクションを取りそろえるアマズフィットのブランド・キャッチフレーズ『驚きを見つけよう（Discover Amazing）』は、個人が障壁を壊し、期待を超え、1つ1つの瞬間に喜びを見いだす後押しをします。アマズフィットは、実行可能なインサイトとガイダンスをクラウドベースでいつでも提供してユーザーが健康目標を達成する手助けを行うゼップ・ヘルス独自の健康管理プラットフォームを活用しています。

優れた技術力で知られるアマズフィットのスマートウォッチは、iFデザイン賞やレッド・ドット・デザイン賞など、数々のデザイン賞を受賞しています。2015年から展開しているアマズフィットは、何百万人ものユーザーに愛されています。同社の製品は、米州、EMEA、APACの90か国以上で販売されています。詳細については、 www.amazfit.com をご覧ください。

