Amazfit s’associe aux coureuses de trail d'élite Ruth Croft et Rosa Lara Feliu pour stimuler l’innovation dans les montres de sport

MILPITAS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, une marque mondiale leader dans le domaine des appareils portables intelligents, propriété de Zepp Health (NYSE : ZEPP), a annoncé aujourd’hui un partenariat historique avec Ruth Croft, l’une des coureuses de trail et d’ultra-marathon les plus accomplies au monde. La marque souhaite également la bienvenue à Rosa Lara Feliu, une coureuse de montagne espagnole en pleine ascension, au sein de son équipe mondiale grandissante de sportifs de haut niveau.

Née et ayant grandi en Nouvelle-Zélande, Ruth Croft est depuis plus de dix ans au sommet de son sport. Sa carrière comprend des victoires prestigieuses aux Golden Trail World Series, au marathon du Mont-Blanc, à la course OCC de l’UTMB et au Festival des Templiers, ainsi que des arrivées prestigieuses lors de certains des ultras les plus compétitifs de la discipline. Depuis qu’elle s’est spécialisée dans les épreuves d’ultra-distance en 2020, elle a remporté des victoires au Western States Endurance Run 100 miles, au Tarawera 100K et à la course CCC de l’UTMB, et a terminé 2e lors de ses débuts à l’UTMB Mont-Blanc en 2024.

Plus qu’un parrainage : une innovation portée par les athlètes

Cette collaboration va bien au-delà d’un simple parrainage traditionnel. Après plus de cinq ans d’étroite collaboration avec une autre grande marque de montres de sport, Ruth Croft apporte à Amazfit une combinaison unique de connaissances athlétiques, d’expertise du marché et d’expérience en développement de produits.

Ruth Croft contribuera à la création de nouveaux produits et au perfectionnement des modèles existants. Grâce à sa connaissance approfondie des exigences de performance et à son approche rigoureuse de l’entraînement et de la compétition, elle collaborera étroitement avec les équipes de R&D d’Amazfit afin de proposer les montres de sport les plus avancées et les mieux adaptées aux athlètes.

« Je suis tout aussi ravie de représenter Amazfit sur la scène internationale que de participer activement au processus de développement des produits », a déclaré Ruth Croft. « J’ai passé des années à développer ma compréhension de ce que les athlètes attendent réellement des montres de sport, et je suis impatiente de mettre ces connaissances à profit pour aider Amazfit à s’imposer comme la référence en matière d’innovation et de qualité dans ce secteur. »

« Ruth est plus qu’une athlète d’élite, c’est une partenaire qui nous aide à façonner l’avenir de nos produits », a confié pour sa part Scott Shepley, responsable du marketing mondial chez Amazfit. « Ses performances au plus haut niveau et sa connaissance approfondie des produits s’accordent parfaitement avec notre vision : créer des objets personnels connectés de pointe qui répondent aux besoins des athlètes qui les portent. »

Rosa Lara Feliu : une athlète montante sur la scène européenne

Rosa Lara Feliu, une étoile montante de la course en montagne européenne connue pour son style de course calme et tactique et son lien fort avec la communauté des traileurs en Espagne, rejoint Ruth Croft. Parmi ses performances marquantes, on compte des arrivées dans le haut du classement au marathon du Mont-Blanc et à Zegama-Aizkorri, ainsi qu’une victoire au trail Val d’Aran de l’UTMB. Rosa incarne une nouvelle génération d’athlètes féminines d’élite alliant ambition, compétitivité et authenticité, ce qui en fait la candidate idéale pour accompagner la présence croissante d’Amazfit en Europe du Sud.

Une performance soutenue par la technologie

Les deux athlètes intégreront la T-Rex 3 d’Amazfit, la montre d’aventure GPS la plus robuste de la marque, dans leurs entraînements et leurs préparations aux courses, ainsi que le bracelet d’activité Helio Strap léger et à haute résilience. Conçue pour l’endurance dans des environnements extrêmes, la T-Rex 3 permet un suivi avancé du gain vertical, de la fréquence cardiaque, de la récupération et de l’allure en temps réel, autant d’éléments essentiels pour affronter les courses techniques et gérer la fatigue sur de longues distances.

Bâtir une communauté mondiale des traileurs

Grâce à la crédibilité mondiale inégalée de Ruth Croft et à l’influence croissante de Rosa Lara Feliu en Europe, Amazfit continue de renforcer son rôle de partenaire de confiance auprès de la communauté mondiale des coureurs d’endurance. L’investissement croissant de la marque dans le sport de performance comprend des partenariats avec HYROX, le triathlon Escape from Alcatraz et le Bentonville Bike Fest, qui s’inscrivent tous dans une stratégie à long terme visant à créer des produits et des programmes conçus par des athlètes pour des athlètes.

À propos d'Amazfit

Amazfit, une marque mondiale leader dans le domaine des appareils portables intelligents axés sur la santé et le fitness, fait partie de Zepp Health (NYSE : ZEPP), une entreprise de technologie de la santé dont le siège social est situé à Gorinchem, aux Pays-Bas. Zepp Health fonctionne comme une organisation décentralisée, avec des équipes et des bureaux répartis sur les continents américain, européen et asiatique, ainsi que sur d’autres marchés mondiaux.

Offrant un large choix de montres bracelets intelligentes, le slogan de la marque Amazfit, « Discover Amazing », encourage à repousser les limites, à dépasser les attentes et à trouver de la joie à chaque instant. Amazfit est optimisé par la plateforme exclusive de gestion de la santé de Zepp Health, qui fournit des informations et des conseils exploitables 24/7 basés sur le cloud pour aider les utilisateurs à atteindre leurs objectifs de bien-être.

Réputées pour leur fabrication exceptionnelle, les montres connectées Amazfit ont remporté de nombreux prix de design, notamment l’iF Design Award et le Red Dot Design Award. Lancée en 2015, Amazfit est plébiscitée par des millions d’utilisateurs, avec des produits disponibles dans plus de 90 pays en Amérique, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie-Pacifique. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.amazfit.com.

