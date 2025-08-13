-

Amazfit werkt samen met vrouwelijke elite traillopers Ruth Croft en Rosa Lara Feliu om innovatie op het gebied van sporthorloges te stimuleren

MILPITAS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Amazfit, een toonaangevend wereldwijd merk voor slimme wearables, eigendom van Zepp Health (NYSE: ZEPP), heeft vandaag een baanbrekende samenwerking aangekondigd met Ruth Croft, een van de meest getalenteerde trail- en ultralopers ter wereld. Het merk verwelkomt ook Rosa Lara Feliu, een snelgroeiende Spaanse bergloopster, in het groeiende wereldwijde prestatieteam.

Croft, geboren en getogen in Nieuw-Zeeland, heeft meer dan tien jaar aan de top van de sport doorgebracht. Haar carrière omvat prestigieuze overwinningen bij de Golden Trail World Series, de Mont Blanc Marathon, OCC by UTMB en Les Templiers, evenals topresultaten bij de meest competitieve ultralopen in de sport.

