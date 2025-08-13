-

Andersen Consulting arricchisce la piattaforma con Alamo Consultores

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting arricchisce le sue capacità di trasformazione tecnologica grazie a un accordo di collaborazione con Alamo Consultores.

Fondata in Argentina nel 2012, Alamo Consultores è una società di consulenze stile boutique che offre soluzioni tecnologiche personalizzate ai clienti in tutta l'America Latina, il Nord America e l'Europa. La società offre supporto completo nel ciclo di vita SAP, compresa implementazione, aggiornamenti e gestioni continue a clienti nei settori produttivo, finanziario, logistico, energetico, sanitario, automobilistico e della rivendita. Le offerte di servizi di Alamo Consultores comprendono la consulenza funzionale e tecnica, le migrazioni dei sistemi, le consulenze per la sostenibilità, la trasformazione digitale e l'outsourcing.

“In Alamo Consultores, ci concentriamo sulla trasformazione della complessità in chiarezza, consentendo ai clienti di evolversi grazie alla tecnologia con flessibilità, integrità e visione a lungo termine”, ha dichiarato Pablo Villamil, fondatore e CEO. “Diventare una società partner di Andersen Consulting ci permette di ampliare la nostra presenza e applicare la nostra esperienza nella trasformazione tecnologica a una serie più ampia sfide globali”.

“La trasformazione tecnologica non funziona senza la giusta profondità ed esecuzione tecnica”, ha commentato Mark L. Vorsatz, Presidente globale e CEO di Andersen. “Con una forte attenzione all'ERP (Pianificazione delle Risorse Aziendali) e al sistema di catene di approvvigionamento, Alamo Consultores apporta un livello di precisione e di esperienza nell'implementazione che migliora la nostra capacità di supportare i clienti che modernizzano le loro operazioni e ottimizzano i loro processi”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale fornitrice di una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e di AI, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, che offre competenze del massimo livello in materia di consulenza fiscale, legale, di valutazione, di mobilità globale e di consulenza in una piattaforma globale costituita da oltre 20.000 professionisti in tutto il mondo e con una presenza in oltre 500 località attraverso le sue aziende membro e società partner. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e fornisce soluzioni di consulenza attraverso le sue aziende membro e le società partner presenti in tutto il mondo.

